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13 березня 2023, 15:29 Читать на русском

Чи може Україна запровадити євро замість гривні без вступу до ЄС

Після війни Україна отримає шанс сталого розвитку економіки. Але, як показує досвід попередніх шоків, країна дуже швидко повертається до звичної колії. Що треба зробити для того, аби Україна не потрапила назад до пастки колійності, розмірковував Сергій Будкін, засновник інвестиційної компанії FinPoint. «Мінфін» обрав ключове.

Після війни Україна отримає шанс сталого розвитку економіки.

Не всі використали свій шанс

Пастка колійності — це коли країна їде якоюсь своєю колією, яка, вочевидь, веде не туди, потім доля їй дає шанс якимсь шоком — внутрішнім (революція), або зовнішнім (криза, війна) — вийти з цієї колії та змінити свою долю на краще, змінити свою суспільну угоду та перейти на траєкторію наздоганяючого та випереджаючого зростання, але країна знов і знов цей шанс упускає, та повертається до своєї звичної колії.

У світі небагато країн, які вийшли з пастки колійності та трансформували себе протягом відносно короткого проміжку часу, більшість із них — у Південно-Східній Азії (Південна Корея, Сінгапур, Тайвань, Японія), але не тільки, — та ж Фінляндія після Другої Світової війни, зараз до цих країн має шанс приєднатися Китай та Бразилія, хоча останні події в обох країнах, схоже, приведуть їх назад до їхніх історичних колій, різних в кожному з цих випадків, але таких, що на виході дають один і той же результат — низьке стале економічне зростання, яке не дає їм можливості наздогнати 25−30 найзаможніших країн світу.

Але, наприклад, Південна Африка мала шанс — і повернулася назад в колію. Колумбія мала шанс відійти від традиційної латиноамериканської колії «армія — церква — ліві ідеї», але зараз, схоже, повертається до неї.

В Російській Імперії періодом можливого виходу з колії був 1917 рік, але, за дуже влучним визначенням Бердяєва, «с февраля по октябрь 1917 года перед восхищенным русским взглядом прошли парадом все возможные партии и идеи. И что же выбрал русский человек? То, что имел: царя и державу».

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Шлях для України

Закінчення війни, яким би воно не було, дасть шанс Україні вийти з колії і перевинайти себе як країну. Але, як показує досвід попередніх шоків (криза 1997 року, перший Майдан, криза 2008 року, другий Майдан), країна дуже швидко повертається до звичної колії.

Наша колія — це спроба приватизації влади без уваги на суспільні настрої, різноформатні «любі друзі» біля та при владі, а також абсолютна впевненість в тому, що Європа та Штати нам щось винні, і тому або заплющать очі на щось, або все одно дадуть гроші, бо куди ж вони дінуться, навіть якщо ми не будемо виконувати власні обіцянки (вся історія виконання програм МВФ при кожному з президентів — найкраща ілюстрація цього).

Моє найбільше побоювання того, що буде з країною після війни, полягає саме в тому, що шанс на зміну суспільної угоди буде втрачено, бо країна знову вдасться до улюбленої справи — спробувати трохи надурити донорів, аби гроші були, а для цього нічого робити не треба було. Щоб підписати якісь зобов'язання, виконати з 15 перші два пункти, отримати перший транш — і після цього вирішити, що можна більше нічого не робити, бо як же ж ми можемо оце все виконувати?

Або МВФ погодиться на те, що ми щось не виконаємо, а як не погодиться — то це не ми, це вони виставили нам такий список умов, ну, а що ми під ним підписалися — то ж гроші треба було, транш, думали, що потім якось відпетляємо.

А паралельно з цим йтимуть інвестиції з різних джерел. І приватні іноземні інвестори років через два-три, коли романтизм у відношенні України спаде, а бізнес треба буде робити, знайдуть себе в тому становищі, в якому знайшли себе попередні генерації іноземних інвесторів.

Я думаю, багато хто знає приклади таких інвестицій — Львівська Тютюнова Фабрика, Вудінвест, PORR Україна, Одеський пивзавод «Чорномор». І іноземці зіткнуться з нашою правоохоронною та судовою системою — і після цього зіткнення слово «Україна» з їхньої мапи світу просто зникне.

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Як вийти з колії

Чим далі, тим більше думаю про те, що треба зробити для того, аби зрештою вийти з колії і почати рух сталого розвитку економіки. Саме сталого, щоб як Польща — за винятком двох років, приріст ВНП близький до середнього 4,2% за період із 1995 до 2022 року. І зробити щось, що було б гарантією виходу з колії назавжди, щось кардинальне, незворотне і разом щось таке, що можна пояснити пересічному громадянину і він це підтримає.

1. Судова система

Я не знаю, чи треба переконувати когось в тому, що наша судова система є величезним гальмом розвитку країни.

Правляча верхівка, дякувати Богу, в нас змінюється, але кожна нова влада сприймає судову систему як інструмент реалізації саме своєї волі. Чи ви пам'ятаєте хоч один великий процес (насамперед, економічного характеру), який влада програла?
Саме тому в нас немає нормальних акціонерних договорів, немає нормальної практики приватно-державного партнерства, тощо.

Але ж ми хочемо до ЄС? Тому, хто нам заважає відразу, вже сьогодні, прийняти закон про те, що вищою судовою інстанцією в країні є European Court of Justice? Який нам все одно доведеться приймати тоді, коли ми будемо (дай Боже) приєднуватися до ЄС, бо примат загальноєвропейської судової інстанції над національними є одним із наріжних каменів ЄС. І також прийняти закон про призначення суддів, який би копіював ті закони, які є і діють в ЄС. Аргумент про те, що таким чином ми поступатимемося частиною суверенітету, в цьому випадку не підходить, бо ми все одно це робитимемо і поступатимемося цією частиною суверенітету, якщо ми йдемо до ЄС.

При цьому пояснити необхідність цього пересічному громадянину дуже просто, а можливість апеляції до ECJ, як останньої судової інстанції, дуже підвищить інвестиційну привабливість післявоєнної України.

Альтернативний варіант — прийняти закон про те, що найвищою судовою інстанцією в Україні є High Court of Justice в Лондоні. Бо вони все одно є останньою інстанцією в переважній більшості економічних «розборок» в країні, в якій головним іноземним інвестором є Кіпр, тому, з погляду приватних акціонерів українських компаній, це буде просто фіксацією фактичного статус кво, а державі доведеться подумати двічі перед тим, як подавати до суду на іноземного інвестора.

Тут також є багато прецедентів — Privy Council в Лондоні і досі є найвищою судовою інстанцією для багатьох країн, які були британськими колоніями, а Сінгапур свідомо повернув цю норму в своє законодавство після того, як відокремився від Малайзії у 1963 році (вона була, коли Сінгапур був колонією, потім була анульована, бо Сінгапур став штатом Малайзії), аби дати іноземним інвесторам впевненість в неупередженості судової системи острова-держави, і вона діяла до 1993 року, коли Сінгапур вирішив, що цю норму можна скасувати, бо рівень довіри до судової системи Сінгапура вже достатньо високий.

2. Гривня

Країні також ніхто не забороняє запровадити євро, як свою єдину грошову одиницю. В світі є багато прикладів того, що країни використовують валюту іншої країни, як єдину грошову одиницю, — Чорногорія використовує євро (хоча не є членом ЄС), Панама та Еквадор використовують американський долар, а багато країн Тихого океану використовують австралійський або новозеландський долар.

Всіх їх об'єднує одне — бажання поставити себе в такі умови, в яких у країни немає вибору, ніж балансувати свій бюджет, бо можливості надрукувати трохи грошенят в неї просто немає — емісійний центр знаходиться за межами країни. В результаті, наприклад, Еквадор має темпи росту економіки більші, ніж середні у Латинській Америці.

Після війни у країни буде дуже великий ризик того, що, в умовах величезного припливу інвестицій та пов'язаного з ними притоку валюти, гривня може надто зміцнитися відносно світових валют, і наша економіка втратить конкурентоздатність.

Або інший ризик — того, що задля того, аби курс не зростав, надрукують багато гривні, а потім потік інвестицій пересохне, як він це вже робив в минулі роки, валютні накопичення країна проїсть (як показує досвід «крєпкіх хозяйствєнніков» — для цього багато часу не треба), вся ця надрукована в ситі рік-два гривня залишиться на ринку і знову згадуватимемо минуле з його 176 000 купонокарбованцями за долар.

Введення в обіг євро, як єдиного законного засобу платежу в країні, призведе до того, що країна буде поставлена перед необхідністю мати збалансований бюджет, іноземним інвесторам не треба буде розмірковувати над тим, як захиститися від ризиків стрибків курсу валюти, а вкладники банків відчують себе більш захищеними.

Автор:
Будкін Сергій
Співзасновник і керуючий партнер Будкін Сергій
FinPoint
Коментувати

Коментарі - 35

+
+119
brigadirius
brigadirius
13 березня 2023, 16:12
#
Згоден з автором статті.
+
0
Archebald
Archebald
14 березня 2023, 13:13
#
Цікаво з яким із абзаців ви згодні?
Як введення евро поможе вкладникам банків бути більш захищеними? Якщо в банках шахраї та неуки то це не змінит нічого.
Чим змусить збалансувати бюджет, Греція та Італія вам у допомогу.
При відсутності нормальних інвесторів курс валют не відграє ніякої ролі.
До чого в статті судова система?!
Якщо у вас в законодавстві суперечливі норми то ніяка судова система не зможе спрацювати.
Приберіть причину хвороби, а не боріться з її наслідками.
+
0
vt313
vt313
13 березня 2023, 16:54
#
Вообще-то, нужно наоборот.
+
+15
AleksandrBank
AleksandrBank
13 березня 2023, 17:17
#
Не згоден поки. в ЄС — так, але Гривня має лишитись та укріплюватись поступово до 36, потім 30−26−22−18 і т.д.
+
+15
Shumska3005
Shumska3005
13 березня 2023, 17:49
#
и т. д. это один к одному??)) Не смешите!) Но гривна должна остаться. Конечно, нужно победить сначала рашистов! Сейчас рано мечтать.
+
0
MrDean
MrDean
14 березня 2023, 11:48
#
Врешь, почему не по 8 или 5? Даже не знаю, обещали 1:1
+
+30
LSD75
LSD75
13 березня 2023, 17:31
#
Сашабанк,снова ты в своем репертуаре,автор прав в целом
+
+117
Shumska3005
Shumska3005
13 березня 2023, 17:53
#
Автор манипулирует сознанием масс коррупцией. Нет, в Украине евро нельзя вводить. Цены будут в 5 раз выше, чем в Европе, а доходы будут 3 копейки) Автор неправ!
+
0
vt313
vt313
13 березня 2023, 18:26
#
Автор не прав в корне.
Глобально, есть форма и содержание.
Работать нужно над содержанием, а когда оно будет всех удовлетворять, привести форму в соответствие.
А менять форму при неизменном содержании (именно это означает термин «реформа») не правильно.

Если конкретно, то такой вопрос, — а как заменить гривну на евро? Вот чисто технически.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
13 березня 2023, 19:56
#
Автор не правий, бо вітер не квадратний, а круглий — так звучить ваш коментар. Слова розумні, але сенсу у тексті бракує.

А щодо зміни валюти — колись були рублі, потім купони, потім гривня. На мінфіні вже школота пише, чи що?
+
0
vt313
vt313
13 березня 2023, 20:04
#
Не понимаете, что такое форма и содержание?

Ну если НБУ разрешат напечатать евро, то без проблем.
А если ЕЦБ не разрешит, то откуда взять 100 — 200 млрд. евро? Это чисто технически.
Без прочих элементов, которых будет много.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
14 березня 2023, 7:11
#
Безперечно цей процес залежить від емітента паперової валюти.
Про 100−200 млрд ви загнули. Наприклад, якщо взяти гривню в обігу на 1 січня, це 720 млрд, тобто 18 млрд євро.

А про форму та зміст припиніть — то тільки вам зрозуміло і нічого спільного з темою розмови не має.
+
0
vt313
vt313
14 березня 2023, 10:51
#
А якщо взяти грошову массу, то 2.5 трлн. грн.
Якщо ринок купівлі/продажу 100 млн., то курс 1/40.
А який він буде при купівлі 2.5 трлн. Думаю 1/10 буде нормально.
+
0
gorobezus
gorobezus
14 березня 2023, 12:52
#
Чисто технически — проблем никаких, но переход будет тянуться несколько лет.
Хотя да, стоило бы провернуть подобное чтобы заставить государство жить по средствам.
+
0
vt313
vt313
14 березня 2023, 13:27
#
Просто интересно, как?
Допустим договорились с ЕЦБ, что довольно сомнительно. По какому курсу и как проводить обмен.
Вот я сомневаюсь, что за 200 млрд. евро можно скупить всю гривневую массу. Не говоря уже о переоценке активов.
+
0
gorobezus
gorobezus
14 березня 2023, 13:40
#
Если золовалютные резервы позволяют — просто нацбанк меняет гривну на валюту цивилизованных стран и прекращает свое существование.
+
0
vt313
vt313
14 березня 2023, 13:51
#
Просто взять и подарить ЕЦБ 200 млрд. Это Вы классно придумали.
А с различными фин. инструментами что делать? Взять еще 200 млрд. и выкупить? Тоже интересная мысль.

А смысл всего этого действа?
+
+94
Shumska3005
Shumska3005
13 березня 2023, 17:45
#
Не дай Бог такое бы сделали. то цены уже в евро! были бы в 4−5 раз выше, чем в Германии!!и люди обнищали ещё больше. То боролись за язык, а теперь свою валюту выбросить??? Евро даже Польша не ввела, а они не глупее автора статьи) В Украине должна быть своя валюта, пока не приняли в ЕС. Хватит ставить опыты. андерсенов хватает, разумных мало. Пусть хоть война сначала закончится победой, а потом уже стройте иллюзии и воздушные замки. Да, и гривна уже не будет 18, наивные пишут чушь.
+
+30
preyvanamor
preyvanamor
13 березня 2023, 17:53
#
«Після війни…» далі не читав!
+
+30
Igorenya
Igorenya
13 березня 2023, 20:10
#
Підтримую
+
0
MrDean
MrDean
14 березня 2023, 11:52
#
Там читать нечего. Наивные мечты диванного инвестора
+
+15
bonv
bonv
13 березня 2023, 21:02
#
Фантазії і реальність.
+
+15
neverice
neverice
13 березня 2023, 21:20
#
Перехід на євро навіть для країн ЄС був шоком через стрибок цін. Для нас же — відсутність можливості впливати на монетарну політику буде катастрофою.
Не дарма для переходу на євро в рамках ЄС висуваються дуже жорсткі вимоги. А саме — критерії конвергенції. До яких нам як до неба.
+
0
vt313
vt313
13 березня 2023, 21:45
#
Прямая денежная эмиссия не единственный метод монетарной политики.
Тут, как раз, НБУ разберется.
Единственная страна (не член ЕС, где основная валюта Евро), которую я знаю, — Лихтенштейн. Ну никак не сравним с Украиной.
Это будет, что-то никому не известное. Не хочется, если честно.
+
0
gorobezus
gorobezus
14 березня 2023, 12:53
#
Очень даже известное, в свое время Зимбабве на баксы перешло, когда их валюта стала стоить дешевле бумаги на которой печаталась.
+
+59
Vorlock
Vorlock
13 березня 2023, 22:05
#
В нас всі великі розрахунки проходять у валюті, тож заміна гривні має бути.
і добре що наші баклани не зможуть друкувати бумаги скільки заманеться
+
+29
Strangers
Strangers
13 березня 2023, 22:44
#
Введение в обращение евро, как единственного законного средства платежа в стране, приведет к тому, что страна будет поставлена перед необходимостью иметь сбалансированный бюджет, иностранным инвесторам не нужно будет размышлять над тем, как защититься от рисков скачков курса валюты, а вкладчики банков почувствуют себя более защищенными. Об этом нужно говорить каждый день
+
0
vt313
vt313
13 березня 2023, 23:22
#
Сомнительно. Можно аргументировать.
+
0
LSD75
LSD75
14 березня 2023, 7:12
#
Было б неплохо, но это фантазии и такого не будет от слова«совсем», на это очень много СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИЧИН и их очень много…
+
+15
NN Adertus
NN Adertus
14 березня 2023, 9:52
#
«гривня може надто зміцнитися відносно світових валют, і наша економіка втратить конкурентоздатність.» Как можно писать подобный бред? Кто таким идиотам даёт возможность печатать статьи.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 березня 2023, 10:00
#
А кому это выгодно? Наверно автору статьи — Сергею Будкину, основатель инвестиционной компании FinPoint…
Только вот вопрос -с одной стороны аргументы Сергея Будкина, а с другой стороны мнение правительств Польши, Дании, Швеции …
+
0
brigadirius
brigadirius
14 березня 2023, 10:54
#
В Польщі, Данії та Швеції збалансований бюджет. А в нас друкарський станок приватизований олігархами. Через викуп ОВГЗ Нацбанком проводиться неконтрольована емісія гривні. Коли війна то іншого виходу немає, але в Україні так було завжди.
+
0
vt313
vt313
14 березня 2023, 11:10
#
Денежная масса в Украине (2021 г.) была 2 трлн. При ВВП в 5.5 трлн.
В ЕС денежная масса 16 трлн. при ВВП в 18 трлн.
Их печатный станок работает куда сильнее нашего.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
14 березня 2023, 11:29
#
Це не результат дії станка. Це свідчить про швидкість обороту коштів в економіці. Грошова маса це не кількість паперових та не паперових грошей, почитай про агрегати…
+
0
vt313
vt313
14 березня 2023, 11:44
#
Согласен, надо писать «печатный станок».
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