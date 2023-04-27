Курс євро на початку травня: 10 найкращих днів для спекулянтів

З кінця цього тижня і весь наступний цінники на євро в обмінниках і касах банків знову часто змінюватимуться, причому стрибки курсу можуть бути дуже відчутними. Чому це відбуватиметься і за скільки можна буде купити і продати євровалюту, розповість «Мінфін».

За останні два місяці українці вже звикли до суттєвих коливань курсу євро щодо долара та, відповідно, до стрибків курсу євро щодо гривні в межах однієї, а то й більше гривні на євро за короткі проміжки часу.

На міжнародних ринках з початку березня на 4-годинному графіку за парою євро/долар це виглядало так:

Розкид коливань у 5 американських центів на євро — це вже близько 2 гривень на євро як на українському міжбанківському, так і готівковому ринках. До того ж, періодичні спроби розгойдати готівковий курс долара «на хайпі» додавали ще близько 20−50 копійок на євро, як мінімум.

У результаті безготівковий курс євро в цей період коливався в межах від 38,55 до 40,81 гривні.

На готівковому ринку за цей час котирування «штормило» ще більше — від 40,06 до 41,72 гривень за євро:

Тож майже всі останні два місяці спекулянти непогано заробляли на євровалюті.

Одним із глобальних факторів, який суттєво впливає на поведінку пари євро/долар на зовнішніх ринках, і, відповідно, на курс євро в Україні, є рішення ФРС США та ЄЦБ щодо відсоткових ставок. Вже найближчими днями на нас чекають чергові валютні ралі по євро/долар, що, в свою чергу, призведе до нових стрибків курсу євро в Україні.

3 травня відбудеться засідання Федрезерва, а вже наступного дня, 4 травня, засідатиме ЄЦБ. Часу між засіданнями американського та європейського регуляторів практично не буде, що лише посилить коливання долара та євро: спекулянти намагатимуться максимально розгойдати ринок в умовах цейтноту.

Активне підвищення ключових ставок регуляторами дало свої плоди: зростання цін як у США, так і в Європі стало не таким агресивним. Однак інфляція все ще залишається далекою від цільових показників та продовжує дестабілізувати провідні економіки світу.

Березнева інфляція у Штатах сповільнилася до 5% у річному вимірі при цільовому показнику в 2%. У Євросоюзі — до 6,9% за бажаного рівня 2−3%.

ФРС і ЄЦБ доводиться приймати рішення в досить жорстких умовах: війна в Україні, зростаюча напруга у відносинах США-Китай, дорога логістика, яка ніяк не може оговтатися від наслідків пандемії, і, нарешті, не знята з порядку денного загроза світової рецесії у поєднанні з зростаючою економічною прірвою між багатими та бідними країнами.

За фактом, регулятори балансують на тонкій межі між світовою економічною кризою гіршою за епоху «Великої депресії» минулого століття, яка в результаті закінчилася Другою світовою війною, з одного боку. І неможливістю виживання цілих галузей економіки і навіть окремих країн при продовженні періоду зростання цін, що призведе до незворотних процесів розвитку всього світового господарства, з іншого.

Мікс поточних економічних, політичних та військових проблем робить будь-яке рішення ФРС та ЄЦБ принципово важливим практично для всіх сегментів ринку — від сировинного до фондового та співвідношення пари євро/долар у цій ситуації лише індикатор того, що відбувається на цих ринках.

Чому в США розпочинають гру на ослаблення долара

Особливого запасу міцності для маневру щодо подальшого підвищення Федрезервом процентної ставки вже немає. Її нинішній рівень у 5% річних вже більш-менш кореспондує з рівнем інфляції в США і починає бити по самих Штатах щодо вартості обслуговування величезного зовнішнього боргу. Нещодавно його розмір побив черговий історичний рекорд, переваливши за $31,458 трлн. Будь-яке суттєве підвищення процентної ставки лише погіршить цю ситуацію.

Читайте також: США визнали ризик підриву панування долара: що відбувається насправді

Окрім того, високі відсоткові ставки охолоджують економіку США. На тлі демографічної кризи, викликаної обмеженням припливу мігрантів, це вже призводить до перекосів на американському ринку праці та ще більшого матеріального розшарування американського суспільства. А це загрожує посиленням соціальних проблем.

З іншого боку, поки що цілі у зниженні інфляції ФРС не досягла. Більше того, загроза прискорення зростання цін ще не минула. Тому, швидше за все, цього разу Федрезерв все ж таки наважиться підняти ставку ще раз на 0,25% річних до 5,25% річних.

Але на цьому епоха підвищення ставок у США може закінчитися, після чого регулятор може почати їх зниження, щоби остаточно не задавити ринки.

Агресивне зростання процентної ставки Федрезерва дуже подобалося інвесторам та спекулянтам, які очікували на швидке зростання привабливості активів у доларі. Тепер їм доведеться перебудовувати свою політику перед періодом розвороту ринку, що вже замаячив, у бік ще її невеликого зростання, але потім уже й поступового її зниження.

Сильний долар, раніше підігрітий такими інвесторами та спекулянтами, тепер стає небезпечним для американської економіки у середньо- та довгостроковій перспективі. Тому зараз з'являється все більше різних економічних груп впливу, зацікавлених у частковому ослабленні американської валюти.

Читайте також: Конкуренти не змогли посунути долар останні 30 років: у чому його секрет

ЄЦБ підвищує інтерес спекулянтів та інвесторів до євровалюти

У Європі зовсім інша ситуація. На тлі зростання цін, застою в найбільш економічно слабких країнах ЄС і війни біля кордонів ЄЦБ доводиться працювати над підвищенням привабливості для інвесторів вкладень в економіку Європи та зниженням інфляції.

Частково Європа впоралася з одним із головних завдань — диверсифікувала постачання енергоносіїв та зіскочила з російської енергетичної голки. Але тривожні сигнали з банківського сектору та фондового ринку змушують ЄЦБ думати над продовженням активного підвищення ключової ставки, що розглядається як інструмент боротьби з інфляцією та залучення інвесторів до економіки Євросоюзу.

Частково європейці сподіваються виправити свої показники як за рахунок більш активної інтеграції українських біженців до місцевої економіки, так і за рахунок виконання військових та інших замовлень для України. У перспективі економічному зростанню ЄС сприятиме активна участь європейських компаній у проектах відновлення нашої країни.

Але це лише частина загального плану щодо активізації економіки Європи. Поки що прихильників продовження суттєвого підвищення ключової ставки серед чиновників ЄЦБ явно більше, ніж противників.

Тому, швидше за все, на цей раз європейський регулятор ризикне її знову підвищити на 0,5% річних до 4% річних. Причому, за заявами офіційних осіб регулятора, налаштованість на продовження підняття ставки збережеться. Порівняно зі США, де епоха зростання ставок явно наближається до швидкого завершення, такі перспективи щодо ставок у Європі роблять євровалюту цікавішою для спекулянтів та великих інвесторів.

При цьому чиновники ЄЦБ впевнені у можливості погашення інфляції в ЄС без наслідків у вигляді рецесії, що додатково заспокоює гравців на світових фінансових ринках.

Євровалюта (хоча й із періодичними періодами відкату) зміцнює свої позиції щодо долара.

Яким буде курс євро в Україні у травні

Засідання ФРС та ЄЦБ у поєднанні з періодом публічних звітів найбільших американських та європейських компаній спровокують нові ралі по парі євро/долар з кінця цього тижня та до 5 травня. У цей період на міжнародних ринках євро торгуватиметься у коридорі від 1,09 до 1,11 долара за євро.

Усі стрибки курсу євро на зовнішніх ринках автоматично відбиватимуться і на українському валютному ринку. На міжбанку за збереження коридору НБУ за безготівковим доларом 36,5686 — 36,9343 гривні, коридор за безготівковим євро встановиться в межах від 39,85 до 40,99 гривень.

На готівковому ринку в період підвищеної турбулентності по парі євро/долар на зовнішніх ринках фінансисти віддадуть перевагу розширенню спреду з купівлі/продажу євровалюти і тим самим перекладуть свої курсові ризики на громадян.

Тому в період найбільшої волатильності власники обмінників фінкомпаній та банки встановлять спред за євровалютою у межах від 25−30 копійок до 1,20 гривні.

Банки традіційно перестраховуватимуться і їх котирування по готівковому євро будуть у межах широкого коридору покупок і продажів від 40,20 до 42 гривень. А пункти обміну валюти фінкомпаній продовжать працювати у вужчому коридорі від 40,50 до 41,90 гривень.