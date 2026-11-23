Минулого тижня валюта на міжбанку відчутно просіла: курс продажу долара на торгах упав відразу на 37,5 копійок — до 44,935/44,965 гривень, а курс продажу безготівкового євро опустився на 56 копійок — до 49,3655 /49,3805 гривень. Головним продавцем долара на міжбанку щодня залишався Нацбанк. Тепер перед усіма учасниками ринку стоїть головне питання: чи просідатиме валюта в Україні й далі, а якщо ні, то де нижні та верхні межі цього курсового коридору. Про це й поговоримо у цій статті.

Чинники, які впливатимуть на поведінку валютного ринку в Україні та світі цього тижня, можна розділити на дві умовні групи:

Внутрішні чинники

У понеділок, 23 листопада, частина клієнтів ще продовжуватимуть розраховуватися із бюджетом, що додасть пропозиції валюти на торгах. Але вже з вівторка, 24 листопада, і до п'ятниці, 27 листопада, головним мотиватором для компаній-учасників українського валютного ринку стане наближення кінця місяця.

В умовах значного обмеження можливостей енергетики, проблем зі зв'язком та обстрілами росією виробничої та критичної інфраструктури значна частина клієнтів волітимуть оперативно закрити основні валютні розрахунки вже на початку цього тижня.

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Окрім усього іншого, у четвер-п'ятницю в США готуватимуться до святкування Дня Подяки (26 листопада). Перекази в доларі у четвер проходитимуть ТОМом. А в п'ятницю міжнародний ринок за доларом буде дуже млявим, частину транзакцій іноземні банки вважатимуть за краще проводити вже понеділком, 30 листопада, що вже досить пізно для українських клієнтів. Щоб не ризикувати із завершенням операцій на звітну дату, більшість компаній волітимуть вже в понеділок — середу закрити всі свої основні обсяги валютних розрахунків. А вже наступного понеділка, 30 листопада, — просто «підправити» свої розрахунки на звітну дату.

Тому з понеділка до середи (23−25 листопада) я очікую на зростання щоденних обсягів торгів за системою Блумберг у межах від $390 млн до $520 млн. 26 листопада, у четвер (День Подяки в США) і в напівробочу в Штатах п'ятницю, 27 листопада, обсяги операцій на українському міжбанку навряд чи перевищать $270 млн — 330 млн.

Щодо поточної діяльності підприємств — ще варто враховувати таке: незабаром бізнесу належить розрахуватися із персоналом за листопад. А це, в умовах зниження ділової активності в Україні, вимагатиме більшого часу для акумуляції необхідних обсягів гривневих ресурсів та знизить можливості таких клієнтів із купівлі валюти. Це також підстрахує гривню на валютному ринку.

З іншого боку, опалювальний сезон, що почався, та дефіцит електрогенерації збільшує потребу в імпорті енергоносіїв. У поєднанні зі зростаючими валютними витратами на оборону, це додасть щоденний попит на валюту на торгах. Інакше кажучи, створить додатковий тиск на курс гривні на міжбанку.

Не зміниться поки що і поведінка населення щодо купівлі/продажу валюти на картки і на готівковому ринку. За моїми оцінками, з боку громадян збережеться високий попит на валюту: щоденне перевищення купівлі валюти населенням над обсягами ВКВ, що здається, цього тижня перебуватиме в межах від $60 млн до $95 млн.

НБУ залишиться основним продавцем долара на українському міжбанку, що й формуватиме курсовий тренд із американської валюти і опосередковано впливатиме на курс євро.

За моїми прогнозами, з 23 до 27 листопада Нацбанку для підтримки гривні на міжбанку доведеться витратити щонайменше $1,38 млрд — 1,95 млрд. При цьому отримання Україною майже 8 млрд євро за програмою Ukraine Facility зміцнює можливості НБУ припиняти будь-які спроби розгойдати курс на валютному ринку. Що важливо — це розуміють усі учасники вітчизняного валютного ринку.

Зовнішні чинники

Тут насамперед варто звернути увагу на реакцію ринку на нещодавню публікацію «хвилинок ФРС». Опубліковані 18 листопада протоколи засідання Федрезерва за підсумками засідання 27−28 жовтня 2026 року не здивували світових інвесторів, але переконали їх у високій ймовірності підвищення відсоткових ставок Федрезерва на початку грудня ще на 0,25−0,5% річних. Поки що це серйозно страхує долар на світовому валютному ринку, а також впливає на поведінку інших ринків — від фондового до сировинного.

Динаміка пари євро/долар

Динаміка вартості золота

Динаміка вартості срібла

Перша корекція ринків відбулася у другій половині минулого тижня, але й на цьому тижні основні світові гравці продовжать коригувати свої позиції щодо активів. Особливо в золоті, а також за американськими трежеріс та європейськими держпаперами.

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Крім того, оскільки поки що ситуація на Близькому Сході особливо не змінилася, я не чекаю на глобальне падіння цін на нафту цього тижня.

Ціни на нафту марки Brent, за моїм прогнозом, коливатимуться в межах $87−96 за барель.

Збереження високих цін на енергоносії продовжить суттєво впливати на поведінку пари євро/долар на світових валютних ринках та працювати проти євровалюти.

Мій прогноз щодо пари євро/долар на період із 23 до 27 листопада 2026 року — це коридор у межах від 1,088 до 1,11 долара за євро зі щоденними коливаннями пари в межах до 0,3−0,7 американського цента на євро. Для України це означає потенційні коливання курсу євро щодо гривні у межах від 13,5 до 31,5 копійок на євро протягом дня.

На тлі глобальної невизначеності, що зберігається, і нещодавнього зниження цін на золото центробанки багатьох країн, ймовірно, продовжать диверсифікацію резервів, у тому числі за рахунок подальших закупівель дорогоцінного металу. Частина цих операцій може проходити без публічного розкриття. Додатковий попит із боку регуляторів здатний підтримати котирування та спровокувати відскок від нещодавно досягнутих мінімумів.

За моїм прогнозом, із 23 до 27 листопада золото торгуватиметься в діапазоні $3 420−3 690 за унцію. При цьому щоденні коливання котирувань можуть становити $35−80 за унцію, залежно від економічних та геополітичних новин.

Щодо срібла, то ключовим чинником для його котирувань найближчими днями залишиться попит із боку світової промисловості. Після публікації протоколу останнього засідання ФРС перспективи цього попиту стали менш визначеними. Судячи з документа, більшість представників керівництва американського регулятора враховують ризики погіршення ситуації у світовій економіці, збереження високої інфляції та додаткового підвищення відсоткової ставки щонайменше на 0,25 відсоткового пункту до кінця 2026 року.

Уповільнення світової економіки разом із подальшим підвищенням ставок ФРС може скоротити промисловий попит на срібло. Водночас високі відсоткові ставки здатні послабити інтерес до металу із боку консервативних інвесторів та спекулянтів. Поки що ці чинники тиснуть на котирування срібла.

За моїм прогнозом, ціна на срібло з 23 до 27 листопада перебуватиме в коридорі від $38 до $47 за унцію із щоденними коливаннями котирувань срібла в межах до $0,6 — 1,4 на унції.

Додатковим чинником попиту на валюту залишається сезон розпродажів до «чорної п'ятниці», який триває в Україні та західних країнах. Оскільки значна частина товарів, які представлені на українському ринку в рамках таких акцій, є імпортною, потреба імпортерів споживчої продукції у валюті залишиться високою. Це підтримуватиме попит на міжбанківському валютному ринку і найближчими днями.

Прогноз курсу долара та євро на 23−27 листопада

Міжбанк

При прогнозному коридорі пари євро/долар на світовому валютному ринку в межах від 1,088 до 1,11 долара за євро, і прогнозному коридорі з котирувань безготівкового долара на торгах у межах від 44,75 до 45,65 гривень, я прогнозую робочий коридор за безготівковим євро в межах від 49,05 до 50,20 гривень. НБУ залишиться головним гравцем на міжбанку і практично формуватиме курсовий тренд своїми інтервенціями.

Значного подальшого зміцнення гривні як щодо долара, так і щодо євро я не очікую, оскільки це здатне суттєво знизити офіційний курс долара та євро. А це, зі свого боку, сильно занизить розміри ЗВР України у балансі Нацбанку, знизить доходи бюджету від митних зборів та надходжень у гривні, прив'язаних до офіційного курсу долара та євро, спровокує прискорення зростання негативного сальдо зовнішньої торгівлі нашої країни.

Хоча формально НБУ не відповідає за деякі з цих економічних показників, в умовах війни та погіршення показників економіки Нацбанк навряд чи буде готовий піти на такі кроки.

Готівковий ринок

Обмінники фінкомпаній та більшість банків пропрацюють зі спредом за доларом у межах до 20−30 копійок, і за євро — в межах до 20−50 копійок із періодичною зміною своїх цінників протягом дня, залежно від поведінки міжбанку та пари євро/долар у світі.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 44,55 до 45,85 гривні, а в обмінниках фінкомпаній — від 44,60 до 45,95 гривні.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 49 до 50,50 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 49,05 до 50,70 гривень.

І за доларом, і за євро збережеться нестандартна для українського валютного ринку ситуація, коли в частині банків котирування продажу готівкового долара і євро будуть нижчими, ніж цінники продажу обмінників фінкомпаній. Щоправда, при цьому не в усіх касах банків, які декларують нижчі курси продажу, фактично буде обсяг готівкової валюти, що запитується, за таким курсом.

Широкий розкид котирувань продажу та купівлі валюти в різних мережах обмінників та в окремих банках, у поєднанні зі зростанням волатильності міжбанку (насамперед щодо євро) дозволить спекулянтам досить активно заробляти на операціях із купівлі-продажу долара та євро практично всі дні цього робочого тижня.