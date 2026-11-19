Зниження котирувань євро дає гарну можливість закупити євровалюту дешевше. Але у багатьох постає питання — якщо євро падає на зовнішніх ринках, чи не краще почекати, коли його котирування опустяться ще й в Україні? Розберемо цю ситуацію, щоб полегшити ухвалення рішення.

Загострення ситуації на Близькому Сході та загроза поновлення бойових дій між США та Іраном посилили позиції долара на світовому валютному ринку. Останніми тижнями американська валюта помітно зміцнилася, тоді як євро опинився під тиском.

Динаміка пари євро/долар

Це вплинуло на поведінку курсу євро щодо гривні на українському валютному ринку. Насамперед на міжбанку, дещо менше — на готівковому ринку.

Динаміка курсу євро (міжбанк)

Динаміка готівкового курсу євро

Головними проблемами для євро в листопаді-грудні 2026 року залишаються:

Високі ціни на енергоносії . На момент написання статті нафта марки Brent коштує близько $91 за барель. Високі нафтові прайси загрожують розкручуванням інфляції у енергозалежному Євросоюзі. Крім того, зростання вартості європейських товарів знижує їхню конкурентоспроможність.

Динаміка цін нафти Brent

Війна росії проти України створює потенційну загрозу збройного конфлікту між НАТО та рф (особливо в прибалтійському регіоні), а також суттєво збільшує військові та економічні ризики в тих регіонах, які знаходяться безпосередньо поблизу кордонів агресора.

Боргова криза у Франції, посилення «правих» та «лівих» настроїв в Іспанії, Німеччині та Італії. У 2 кварталі 2026 року держборг Франції досяг 3,6 трлн євро (119% ВВП) і продовжує зростати. Дефіцит її бюджету прогнозується на рівні 5,4% ВВП, за норм Євросоюзу не більше 3% ВВП.

Додатковим чинником тиску на євро стало скорочення ВВП Франції у 3 кварталі 2026 року на 0,1%, що посилило побоювання щодо можливої рецесії. На цьому тлі французький уряд змушений шукати способи скорочення бюджетних видатків щонайменше на 43 млрд євро, зокрема, за рахунок урізання соціальних гарантій та фінансування державних послуг. Такі заходи ризикують ще більше загострити соціальну напруженість у країні.

На Францію у 2026 році припадає близько 15,5−15,9% сукупного ВВП Євросоюзу, тому економічні проблеми країни неминуче чинитимуть тиск на євро. Додатковим джерелом ризиків для європейської валюти стає посилення позицій радикальних політичних сил у ЄС. Зокрема, невизначеність створюють майбутні, 29 листопада, дострокові парламентські вибори в Іспанії, за підсумками яких до влади можуть прийти радикальні політичні сили.

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На цьому тлі підвищена волатильність євро може зберігатися щонайменше до кінця листопада, а можливо, і до середини грудня — як щодо долара та інших світових валют, так і щодо гривні.

Втім, долар США на цьому тлі також не можна вважати, безумовно, надійним активом для інвесторів. Зростаючий держборг США, що досяг $40 трлн, та перспективи посилення політичного протистояння між оновленим складом Конгресу та адміністрацією Дональда Трампа з січня 2027 року створюють додаткові ризики для американської валюти. У поєднанні з прискоренням інфляції та загрозою рецесії у США ці чинники ставлять під сумнів стійкість позицій долара у середньостроковій перспективі.

З огляду на геополітичні та економічні ризики, що зросли, мій прогноз щодо пари євро/долар до кінця 2026 року передбачає досить широкий коридор — від $1,085 до $1,13 за євро. При цьому на тлі геополітичних, військових та економічних новин амплітуда внутрішньоденних коливань курсу може сягати 0,5−1,1 американського центу за євро.

Яким буде курс євро в Україні до кінця 2026 року

Офіційно Нацбанк продовжує прив'язувати курс гривні до долара США. Проте через політику гнучкого курсоутворення регулятор намагається максимально згладжувати коливання євро щодо гривні. Тобто працює фактично із бівалютним кошиком.

Курс національної валюти — лише один із інструментів економічної політики держави. В умовах війни при формуванні курсової політики НБУ доводиться враховувати низку додаткових чинників. Ось одні з основних:

Значну частину міжнародної фінансової допомоги Україна отримує від ЄС у євро, що поступово змінює валютну структуру міжнародних резервів країни. За суттєвого зниження офіційного курсу євро щодо гривні від'ємна переоцінка активів, номінованих у європейській валюті, збільшується, що позначається на балансі Нацбанку.

Наприклад, на 1.09.2026 року сума резервів у євро у ЗВР України перебувала в межах еквівалента $10,4 млрд (21,4% від тодішнього розміру резервів у сумі $48,67 млрд). З огляду на останні міжнародні надходження за жовтень, цей показник на 1 листопада вже становив $11,7 млрд (23,9% від суми всіх резервів у $49 млрд). Оскільки ЄC минулого тижня заявив про оперативне виділення Україні ще близько 8 млрд євро, частка євровалюти у структурі українських резервів зростатиме.

Значна частина податкових зборів та митних платежів, які йдуть до українського бюджету, прив'язані до офіційного курсу євро. Відповідно, державі не вигідне сильне просідання курсу євро щодо гривні, оскільки це знижує обсяг зібраних податків.

Динаміка офіційного курсу гривні щодо долара США та євро

Із початку 2026 року діапазон коливань офіційного курсу євро щодо гривні не перевищив 2,45 грн. Якщо на 1 січня Нацбанк встановив курс на рівні 49,7947 грн/євро, то до 24 серпня він досягнув річного максимуму — 52,2492 грн/євро, після чого почав поступово знижуватися. Станом на 18 листопада офіційний курс європейської валюти становив 49,8561 грн/євро. Таким чином, із початку року євро подорожчало лише на 6 копійок.

Така динаміка свідчить про прагнення НБУ згладжувати валютні коливання. З огляду на військові ризики та економічні умови, у яких Україна живе у 2026 році, діапазон коливань курсу євро щодо гривні залишається досить помірним.

Євросоюз залишається найбільшим торговельним партнером України. За перші вісім місяців 2026 року товарообіг із країнами ЄС становив $43,6 млрд, або близько 46,9% загального зовнішньоторговельного обороту країни. При цьому український експорт до ЄС сягнув $15,78 млрд, а імпорт європейських товарів — $27,81 млрд. Таким чином, дефіцит торгівлі з країнами Євросоюзу склав $12,03 млрд.

Подальше суттєве ослаблення євро щодо гривні може призвести до збільшення торговельного дефіциту. Здешевлення європейського імпорту посилить конкурентні переваги на українському ринку, створивши додаткові ризики для вітчизняних виробників.

Навіть цих трьох аргументів достатньо, щоб припустити, що в умовах високої зарегульованості українського валютного ринку, де ключову роль відіграє НБУ, регулятор намагатиметься не допустити подальшого різкого ослаблення євро щодо гривні, з огляду на можливі негативні наслідки для економіки країни.

Нацбанк, найімовірніше, продовжить згладжувати курсові коливання за рахунок інтервенцій з продажу долара на міжбанку, побічно впливаючи і на курс євро щодо гривні. Така політика дозволить мінімізувати вплив волатильності світового валютного ринку на динаміку курсів долара та євро в Україні.

У цій ситуації вважаю ситуативне просідання курсу євро в Україні дуже короткочасним явищем. Найвірогідніше, Нацбанк досить швидко почне «підігравати» зміцненню позицій євро в Україні та поверне його цінників до рівнів понад 50 гривень за євро.

Тому для тих, хто з різних причин замислюється про купівлю євровалюти, я б особливо із цим не тягнув, а розглядав поточне просідання курсу, як можливість придбати євро дешевше.

Тим паче, якщо пригадати, які рівні курсу долара уряд закладає до проєкту бюджету на 2027 рік. Нагадаю, що Кабмін верстав проєкт бюджету-2027 на основі середньорічного курсу 47,1 грн/$, на кінець року — 48,3 грн/$.

Офіційно у своїй грошово-кредитній та курсовій політиці НБУ не прив'язується до бюджетних параметрів. Але фактично, та ще й в умовах війни, ці параметри він теж не може повністю ігнорувати.

Навіть якщо співвідношення євро/долар збережеться на нинішньому, досить низькому, за оцінками експертів, для європейської валюти рівні — $1,09−1,10 за євро, виходячи з курсових орієнтирів, закладених до проєкту держбюджету на 2027 рік, середньорічний курс євро складе 51,33−51,81 грн, а до кінця наступного року досягне 52,64−53,13 грн.

Це значно вище за поточні котирування. Станом на ранок 18 листопада 2026 року євро на міжбанку торгувався в межах 49,57−49,62 грн, у касах банків — 50,37−50,85 грн, в обмінниках фінкомпаній — 50,70−51 грн.

І це ще один аргумент для придбання євровалюти на ситуативному ослабленні. Насамперед для тих, хто планує диверсифікувати свої заощадження або планує витрати в євро.