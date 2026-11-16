Україна отримає майже 8 млрд євро від ЄС: на що спрямують рекордну допомогу

Рада Європейського Союзу 16 листопада схвалила виділення Україні майже 8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Це найбільший разовий транш від ЄС за час дії механізму. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Це найбільший разовий транш від ЄС за час дії механізму

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Йдеться про дев'ятий регулярний платіж, який Україна має отримати після виконання понад 20 передбачених Планом України індикаторів реформ.

Із загальної суми близько 5 млрд євро надійдуть за рахунок фінансового інструменту Ukraine Support Loan (USL), кошти якого надаються через механізм Ukraine Facility у 2026 році.

За які реформи Україна отримає кошти

Як зазначили у Мінфіні, рішення Ради ЄС стало можливим завдяки виконанню Україною понад 20 реформаторських зобов'язань.

Зокрема, вони стосувалися таких напрямів:

судова реформа та боротьба з корупцією;

протидія відмиванню коштів;

розвиток фінансових ринків;

управління державними активами;

поліпшення бізнес-середовища та розвиток людського капіталу;

децентралізація та регіональна політика;

енергетика й агропродовольчий сектор;

цифрова трансформація та захист довкілля.

Виконання цих умов є підставою для отримання чергового фінансування в межах Плану України (Ukraine Plan), який визначає пріоритетні реформи та заходи з відновлення країни.

На що спрямують майже 8 млрд євро

Кошти Ukraine Facility використовуються для підтримки макрофінансової стабільності, фінансування пріоритетних видатків державного бюджету та забезпечення стабільної роботи державних установ.

Фінансування також спрямоване на відновлення й модернізацію України та реалізацію реформ, необхідних для вступу до Європейського Союзу.

У Мінфіні наголошують, що продовжують працювати з іншими органами державної влади над виконанням зобов'язань, від яких залежить своєчасне надходження наступних траншів.

Наразі Рада ЄС погодила виплату. Конкретну дату зарахування коштів до українського бюджету поки не оголошено.

Після надходження дев'ятого траншу загальний обсяг фінансування, отриманого Україною за Планом України із середини 2024 року, перевищить 40 млрд євро.

Як працює Ukraine Facility

Програму Ukraine Facility Євросоюз запустив у березні 2024 року. Вона передбачає надання Україні до 50 млрд євро протягом 2024−2027 років у формі кредитів і грантів для підтримки економіки, відбудови та проведення реформ.

Як раніше писав «Мінфін», 2 жовтня Україна отримала восьмий регулярний транш за програмою обсягом майже 2,9 млрд євро. Із цієї суми близько 800 млн євро вперше надійшли через механізм Ukraine Support Loan. Виплату погодили після виконання десяти умов у сферах енергетики, банківського сектору, аграрної політики, транспорту та інших галузях.

У липні 2026 року Рада ЄС внесла зміни до Плану України, передбачивши додаткові 8,3 млрд євро фінансування на поточний рік через Ukraine Support Loan. Новий рекордний транш включає частину цих коштів. Регулярність подальших виплат залежатиме від виконання Україною встановлених реформаторських індикаторів.