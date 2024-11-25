Курс долара та євро на тиждень: як глобальний розпродаж вплине на цінники у наших обмінниках

Цей робочий тиждень — останній у листопаді, що здебільшого і визначатиме поведінку учасників нашого валютного ринку. На початку тижня компанії ще завершуватимуть свої розрахунки з бюджетом за податками. Це дещо збільшить обсяг пропозиції валюти на ринку у понеділок-вівторок та буде позитивним для гривні на міжбанку.

Але вже із середи-четверга компанії зосередяться на внутрішніх та зовнішніх розрахунках із контрагентами на звітну дату. Це збільшить попит на валюту з боку імпортерів, а ось обсяги продажу валютного виторгу експортерами залишаться невеликими: ті вже продаватимуть тільки такі обсяги ВКВ, які їм знадобляться для закриття розрахунків із українськими контрагентами в гривні та забезпечення виплат зарплат персоналу за підсумками листопада.

В результаті на міжбанку попит на валюту залишиться високим, а пропозиція зменшиться. Всю різницю між попитом та пропозицією доведеться перекривати Нацбанку у вигляді інтервенцій із продажу дефіцитного долара.

Саме цінники, за якими НБУ закриватиме нестачу валюти на ринку, та обсяги цих інтервенцій, формуватимуть курсовий тренд на міжбанку в цей період. А дешево регулятор долар із резервів, що скоротилися, не продаватиме.

З іншого боку, особливо задирати свої котирування продажу валюти на міжбанку Нацбанк теж не може. Інфляція і так вже є вищою за переглянутий нещодавно прогноз регулятора. До кінця року посилити і так сильні девальваційні настрої серед бізнесу та громадян Нацбанк не може собі дозволити. Адже це негайно буде максимально закладено компаніями до цінників товарів і послуг, що, знову ж таки, стане додатковим паливом для інфляції.

Тому цінники НБУ при інтервенціях перебуватимуть у межах середньоринкового курсу. За моїми розрахунками, з 25 до 29 листопада НБУ витратить із резервів для підтримки гривні від $430 млн до $720 млн, залежно від активності купівлі валюти держкомпаніями, які забезпечують потреби ЗСУ та енергетичний сектор.

Крім того, цього тижня на поведінку ринку вплинуть вже традиційні чинники: ситуація на фронтах, ступінь активності обстрілів рашистами критичної інфраструктури України, відключення електроенергії та витрати держструктур ЖКГ на закупівлю енергоносіїв для проходження опалювального сезону.

Як і раніше, суттєво на наш валютний ринок впливатиме і поведінка пари євро/долар на зовнішніх ринках, яка негайно позначатиметься на курсі євро в Україні щодо гривні.

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Минулий тиждень за парою євро/долар пройшов непросто, особливо у четвер-п'ятницю: євро знову суттєво просів щодо долара за дуже короткий проміжок часу.

Графік поведінки пари євро/долар за період із 18 до 22 листопада

У результаті це спричинило просідання курсу євро щодо гривні на 50 копійок за тиждень. Не буде спокійно за парою євро/долар, і, відповідно, за курсом євро щодо гривні цього тижня. З огляду на те, що на Заході цими днями відбуваються масові розпродажі у форматі «чорної п'ятниці», це зазвичай підтримує міжнародні ринки, але не завжди утримує їх від сильних ралі за парою євро/долар. Найімовірніше, так буде й цього разу.

Але до кінця тижня ралі за парою євро/долар дещо стихнуть. Адже вже цього четверга, 28 листопада, США святкують День Подяки, що вже десь із вечора вівторка-другої половини середи знижуватиме активність на західних ринках. Цей період відносного затишшя триватиме до початку наступного тижня. Робота цього четверга на нашому міжбанку за доларом ТОМом також не сприяє великій активності на вітчизняному валютному ринку. Це створить певний перепочинок як Нацбанку, так і самим банкам із їхніми клієнтами у ці четвер-п'ятницю.

Останні нововведення Нацбанку щодо валютного законодавства не особливо вплинуть найближчими днями на ринок, хоча й набули чинності 20 листопада. Причина — досить «вузька» спрямованість змін, які фактично вплинуть лише на окремі групи клієнтів.

Нагадаю, що НБУ, з одного боку, пом'якшив низку обмежень, щоб підтримати міжнародне співробітництво у сфері зовнішньої торгівлі, а також міжнародні проєкти та програми з технічної допомоги. З іншого — вжив заходів для посилення дисципліни щодо дотримання валютних обмежень.

Основні зміни:

Переказ коштів для виконання зобов'язань за імпортними контрактами. З 20 листопада 2024 року українські підприємства мають можливість розраховуватися за імпорт товарів без обмеження терміну їх постачання до України, якщо кошти переказуються на користь:

іноземної експортно-кредитної агенції (ЕКА) (іноземної держави через уповноважену ним особу) іноземної особи, до складу учасників якої входить іноземна держава або іноземний банк (за умови, що іноземна держава є учасником цього банку);

інших нерезидентів, за участю в імпортних операціях (шляхом кредитування, страхування, гарантування, поруки) іноземної ЕКА (іноземної держави через уповноважену ним особу) іноземної особи, до складу учасників якої входить іноземна держава або іноземний банк (за умови, що іноземна держава є учасником цього банку).

Щомісячний ліміт для таких переказів встановлено на рівні 10% суми простроченої заборгованості за договором імпорту товарів (станом на 01 листопада 2024 року).

Розрахунки за проєктами міжнародної технічної допомоги. Надано можливість переказувати іноземну валюту за кордон для розрахунків за проєктами міжнародної технічної допомоги.

Репатріація дивідендів зарубіжних країн. Щоб припинити обхід окремими клієнтами щомісячного ліміту на репатріацію дивідендів, НБУ встановив додаткові критерії для таких операцій. З 20 листопада українські компанії зможуть скористатися можливістю часткової репатріації дивідендів за корпоративними правами або акцій лише за одночасного дотримання наступних умов:

період діяльності емітента з дати державної реєстрації до дати здійснення відповідної операції становить щонайменше 12 місяців;

з моменту набуття іноземним інвестором (нерезидентом) права власності на корпоративні права (акції емітента), що здійснює виплату дивідендів, до дати здійснення відповідної операції минуло не менше 6 місяців.

Використання валютних кредитів для придбання цінних паперів, номінованих у валюті. НБУ заборонив використання валютних кредитів на придбання цінних паперів, номінованих в іноземній валюті.

Запроваджені Нацбанком заходи дещо скоротять обсяги різноманітних схемних операцій з виведення капіталу юридичними особами. Але вони не вирішують проблем із фізособами, які продовжують використовувати численні комбінації з криптовалютою для виведення валютних коштів в обхід діючих обмежень.

Доки НБУ чітко не пропише всі нормативні документи щодо криптовалютного ринку в Україні, ця історія триватиме. Заборонами крипторинок в Україні не зробиш повністю підконтрольним Нацбанку, та це й не треба. Але основні прозорі правила гри з чіткими дотриманнями всіх валютних обмежень на відтік капіталу, необхідних в умовах війни, регулятору давно час чітко прописати.

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Прогноз курсу долара та євро на 25−29 листопада

Міжбанк

Головним продавцем долара на торгах залишиться Нацбанк. Попит на валюту перевищуватиме її пропозицію, і брак пропозиції (до 55−65% від загального обсягу попиту) закриватиме НБУ, активно проводячи свої інтервенції з понеділка до середи, і, можливо, у п'ятницю.

У четвер, коли у США відзначають День Подяки, участь Нацбанку у торгах дуже залежатиме від поточної ситуації. Найімовірніше, йому доведеться виходити на ринок з інтервенціями лише у мінімальних обсягах, або в ідеальному разі — взагалі обійтися без них.

Оскільки курс євровалюти на наших торгах залежить від двох чинників: поведінки пари євро/долар на світових ринках та динаміки курсу долара щодо гривні на українському міжбанку, принциповою буде динаміка пари євро/долар на зовнішніх майданчиках.

На період із 25 до 29 листопада я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,034 до 1,05 долара за євро.

Котирування долара на міжбанку в цей період, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,20 до 41,55 гривень. У цьому разі, через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня, курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 42,60 до 43,63 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред за доларом у межах від 20 до 25 копійок та євро — в межах від 20 до 40 копійок. Традиційно, у разі значних ралі євровалюти на міжнародному ринку (що цього разу є малоймовірним, з огляду на День Подяки в США) та суттєвих стрибків курсу євро на нашому міжбанку, власники обмінників можуть оперативно змінювати свої цінники купівлі/продажу євро протягом дня з розширенням спреду євро не більше до 30−50 копійок на євро.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах від 41,00 до 41,80 грн, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,20 до 41,75 грн.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 42,50 до 44,20 грн. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 43,00 до 44,00 грн.

Євро залишиться головним інструментом для спекуляцій на готівковому ринку з дуже широким розкидом котирувань у різних банках та мережах обмінників.