Зміни до валютних обмежень: НБУ заборонив використання валютних кредитів для придбання цінних паперів, номінованих в інвалюті

Для мінімізації ризиків обходження діючих валютних обмежень Національний банк з 20 листопада 2024 року встановлює заборону на використання валютних кредитів для придбання цінних паперів, номінованих в іноземній валюті. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Зміни до валютних обмежень

Національний банк України з 20 листопада 2024 року вносить зміни до діючих валютних обмежень. З одного боку, НБУ пом’якшує низку обмежень, щоб підтримати міжнародну співпрацю у сфері зовнішньої торгівлі, а також міжнародні проєкти й програми з технічної допомоги. З іншого, — вживає заходів для посилення дисципліни дотримання валютних обмежень.

Зміни стосуватимуться кількох напрямів.

Переказ коштів для виконання зобов’язань за імпортними контрактами

Наразі український бізнес може розраховуватися за імпорт будь-якої продукції лише за умови, якщо поставка товару здійснюється після 23 лютого 2021 року. Однак з 20 листопада 2024 року українські підприємства отримають можливість розраховуватися за імпорт товарів без обмеження терміну їхньої поставки в Україну за умови, якщо кошти переказуються на користь:

іноземного експортно-кредитного агентства (ЕКА) / іноземної держави через уповноважену нею особу/іноземної особи, до складу учасників якої входить іноземна держава чи іноземний банк (за умови, що іноземна держава є учасником цього банку);

інших нерезидентів, за умови участі в імпортних операціях (шляхом кредитування, страхування, гарантування, поручительства) іноземного ЕКА / іноземної держави через уповноважену нею особу/іноземної особи, до складу учасників якої входить іноземна держава чи іноземний банк (за умови, що іноземна держава є учасником цього банку).

Щомісячний ліміт для таких переказів встановлено на рівні 10% від суми простроченої заборгованості за договором щодо імпорту товарів (станом на 01 листопада 2024 року).

Такі зміни стимулюватимуть іноземні держави, державні банки та ЕКА зберегти й зміцнити наявні комерційні зв’язки іноземних експортерів з українським ринком. Це також дасть змогу мінімізувати ризики зменшення потенційних обсягів фінансування й зниження інвестиційної привабливості України.

Розрахунки за проєктами міжнародної технічної допомоги

Нині передбачена можливість переказу іноземної валюти з України для розрахунків у межах проєктів/програм міжнародної технічної допомоги/прикордонного співробітництва, що фінансуються ЄС. Водночас резиденти України отримують технічну допомогу не лише від країн ЄС, а і від інших країн для проєктів, що фінансуються за рахунок іноземних донорів.

Враховуючи це, НБУ з 20 листопада 2024 року надає можливість переказувати іноземну валюту за кордон для проведення розрахунків за проєктами міжнародної технічної допомоги, незалежно від того, якою державою чи організацією фінансується такий проєкт.

Відповідні зміни дадуть змогу комплексно вирішити проблему розрахунків за проєктами міжнародної технічної допомоги, що позитивно вплине як на позиції України, так і окремих бенефіціарів такої допомоги — резидентів, а також посприяє ухваленню позитивних рішень міжнародних донорів щодо подальшої підтримки України.

Репатріація дивідендів за кордон

Національний банк уважно слідкує за дотриманням встановлених валютних обмежень. За результатами перевірок, що засвідчили спроби обходження щомісячного ліміту на репатріацію дивідендів, НБУ встановив додаткові критерії для таких операцій.

Так, з 20 листопада 2024 року українські компанії зможуть скористатися можливістю часткової репатріації дивідендів за корпоративними правами чи акціями лише за одночасного дотримання таких умов: