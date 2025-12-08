Курс євро на початку тижня знову штормитиме: що потрібно знати покупцям і продавцям валюти

Цього тижня головними порушувачами спокою на міжнародному та опосередковано на українському валютному ринку будуть ФРС США, а також геополітичні та економічні новини.

Вже цієї середи, 10 грудня, Федрезерв знову має ухвалити рішення щодо ключових ставок. І поки що інтрига навколо цієї події зберігається. Більш-менш реальних варіантів рішення у ФРС два:

залишити ставки на поточному рівні в 3,75−4% річних, щоб продовжити боротьбу з інфляцією в Штатах. Проте таке рішення позбавить американську економіку додаткових стимулів для зростання;

в 3,75−4% річних, щоб продовжити боротьбу з інфляцією в Штатах. Проте таке рішення позбавить американську економіку додаткових стимулів для зростання; знизити ставки на 0,25% річних — до рівнів 3,5−3,75% річних — для активізації економіки у США. При тому, що, за розрахунками аналітиків, очікувана офіційна річна інфляція може становити близько 4,6%. А це суттєво навіть для такої економічно розвиненої країни, як Штати. Реальна ж інфляція, яку відчувають прості американці за цінами в магазинах (так само як і в Україні), є значно вищою, ніж офіційний рівень, який бере до уваги ФРС під час ухвалення своїх рішень.

Крім того, посилюється «кулуарна» боротьба навколо призначення голови Федрезерва США після звільнення чинного голови Джерома Пауелла. Фактично, це одна з головних посад у фінансовій імперії Штатів, і Дональду Трампу дуже хочеться бачити на цій посаді максимально лояльну собі людину.

За інсайдерською інформацією, яку вочевидь спеціально злили Bloomberg, із 5 основних претендентів на цю посаду поки шо Дональд Трамп віддає перевагу чинному директору Національної економічної ради Кевіну Хассетту. Саме його Трамп розглядає, як ідеальну кандидатуру для отримання реального контролю над американським центробанком та проведення політики агресивного зниження відсоткових ставок, чому протистояв Джером Пауелл.

Відбір кандидатів курує міністр фінансів США Скотт Бессент. Очікується, що Трамп оголосить своє рішення до Різдва, хоча раніше називалася дата відразу після Дня Подяки. Річ у тім, що є багато людей у фінансових колах США, до яких прислухається Дональд Трамп. І вони рекомендують американському президенту потягнути із офіційним оголошенням наступника голови ФРС, щоб не створювати ефект двовладдя і конкуренції між поки що чинним головою регулятора і його наступником.

Певна логіка в цьому є, але доки питання не вирішиться, будь-яка інформація про можливого нового голову Федрезерва полошитиме ринок. Наприклад, після появи новини про можливе призначення Кевіна Хассетта дозідність 10-річних казначейських облігацій США впала нижче за 4% вперше за місяць.

Це означає, що ринок повірив у перспективу швидкого подальшого зниження ставок, і почалося скуповування боргових паперів із поточною високою дохідністю. Ну, а підвищений попит призвів до просідання дохідності цих паперів для інвесторів.

Мій прогноз: 10 грудня ФРС знизить свої ставки ще на 0,25% річних — до 3,5−3,75% річних.

Моє припущення підтверджує і поведінка ринку золота, де котирування «жовтого металу» поки що закріпилися близько рівнів $4 200 за унцію і вище. Це відбувається як за рахунок загострення ситуації навколо Венесуели та знову «буксуючого» питання про завершення війни рф проти України, так і за рахунок тих покупців золота, які вірять у подальше зниження ставок Федрезерва, і як наслідок — у перспективу подальшого зростання ціни цього металу.

Графік золота на момент написання статті

Центробанки продовжують активно скуповувати золото до резервів, а інвестори бояться геополітичних та військових ризиків, і хеджують їх через придбання золота.

Опосередковано, як сигнал до того, що ринок закладає на зниження відсоткових ставок Федрезерва у грудні, можна розглядати і поведінку срібла. Там котирування, що ще нещодавно перевищили поріг у $50 за унцію, зараз впевнено підбираються до мети у $60 за унцію.

Графік срібла на момент написання статті

Неминучі ралі за парою євро/долар перед і під час оголошення рішень ФРС США щодо відсоткових ставок та коментарів Джерома Пауелла щодо перспектив американської та світової економіки розгойдуватимуть курс євро в Україні щодо гривні. На мій прогноз, коливання курсу з 8 до 10 грудня на нашому міжбанку можуть досягти 40−60 копійок на євро, або близько 1−1,5 центів на євро на світових майданчиках. Це дозволить євровалюті залишатися головним інструментом для спекуляцій на українському готівковому ринку протягом всього цього тижня.

Крім того, всі геополітичні новини довкола можливого закінчення війни в Україні серйозно впливатимуть на настрої всіх учасників нашого валютного ринку. Так само, як і обстановка на фронтах.

Серед суто економічних новин, які дещо підстраховують гривню на ринку в цей період, варто окремо відзначити збільшення ЗВР України до $54,7 млрд. Причому частка євро в резервах України продовжує збільшуватися і вже досягла 31,9% від загальної суми резервів.

Позитивним чинником для гривні можна вважати й ухвалення минулого тижня Верховною Радою бюджету на 2026 рік. Це було однією з важливих вимог МВФ перед подальшим затвердженням керівництва Фонду нової програми кредитування України на суму $8,1 млрд.

Проте поки що залишається підвішеним питання фінансування дефіциту бюджету за рахунок західної допомоги, графіків її надходження та джерел цих коштів. Дискусія в Європі щодо використання для цього «заморожених» російських активів продовжується і, схоже, оперативно не закінчиться. Аналітики з нетерпінням чекають 18−19 грудня, коли остаточний план щодо фінансування України має бути озвучений чиновниками Євросоюзу на саміті ЄС у Брюсселі. Поки що будь-яка конкретика щодо цього питання також впливатиме на поведінку українського валютного ринку.

Суміш міжнародних політичних подій, новин щодо економіки США та ЄС перед засіданням ФРС США, а потім ще й майбутнім засіданням ЄЦБ щодо відсоткових ставок (відбудеться 18 грудня), звісток із фронтів та переговорів щодо миру в Україні разом із плинністю роботи українських клієнтів і самих банків — усе це буде драйвером поведінки нашого валютного ринку цими днями.

Усі великі учасники нашого валютного та фондового ринку також уважно стежитимуть за переговорами України з власниками ВВП-варрантів. Мінфін і пул кредиторів обговорюють можливі варіанти реструктуризації майже рік, і, за моєю інформацією, вже є близькими до укладення угоди. Уважно за перебігом цих переговорів та, головне, їх остаточним рішенням, стежить і МВФ, оскільки умови реструктуризації цих боргів України на валютні облігації принципово змінюють розклад із зовнішніми зобов'язаннями нашої країни практично до 2040 року.

Прогноз курсу долара та євро на 8−12 грудня

Міжбанк

За моїми розрахунками, 8−12 грудня обсяг щоденних операцій на торгах, зареєстрованих у системі Блумберг, перебуватиме в межах $210 млн — 290 млн. Найбільша волатильність за курсом євро спостерігатиметься з 8 до 10 грудня включно на тлі ралі пари євро/долар перед засіданням ФРС. Нацбанку доведеться практично щодня бути присутнім на торгах для підтримки гривні та закривати інтервенціями нестачу долара на міжбанку. За моїми розрахунками, для цього йому доведеться витратити цього тижня близько $630 млн — 890 млн доларів.

За моїм прогнозом, коридор за парою євро/долар на світовому валютному ринку перебуватиме в межах від 1,152 до 1,171 долара за євро.

Тоді за прогнозного коридору з котирувань безготівкового долара на торгах від 41,80 до 42,50 гривень, курс євро на міжбанку в цей період може перебувати в межах розрахункового коридору від щонайменше 48,15 гривень до щонайбільше 49,77 гривень.

Значні стрибки валютних котирувань долара та євро на міжбанку можуть мати серйозні наслідки для кожного українця у вигляді зростання інфляції, яка і так залишається на високому рівні. Це розуміють у НБУ, який відповідає за цінову стабільність. Тому регулятор намагатиметься шляхом максимального згладжування курсових коливань долара щодо гривні, що опосередковано впливає і на курс євро щодо гривні на міжбанку, звузити коридор за безготівковим євро на торгах. За моїм прогнозом, він перебуватиме у вужчому діапазоні — від 48,65 до 49,60 гривень з найбільшими коливаннями курсу в період із 8 до 10 грудня в межах щоденних до 40−60 копійок на євро.

Інтервенції НБУ можуть ситуативно скоротити щоденні коливання євровалюти з 8 до 10 грудня до 20−35 копійок на євро. Все залежатиме від того, чи сам регулятор захоче амортизувати коливання курсу євро щодо гривні через зовнішні ралі пари євро/долар, чи волітиме зберегти резерви і допустити вищий рівень коливань курсу євровалюти на нашому ринку.

Готівковий ринок

Обмінники продовжать працювати у форматі «з обороту» зі спредом за доларом у межах до 20−25 копійок, а за євро — в межах до 20−30 копійок. У період із 8 до 10 грудня в умовах підвищених курсових ризиків за євровалютою багато обмінників розширять спред між купівлею та продажем євровалюти до 25−40 копійок.

При цьому оптові обмінники продовжать працювати зі спредом у межах 20 копійок як за доларом, так і за євро. Але збережуть свою тактику частої зміни своїх котирувань протягом дня щодо американської валюти та євро, залежно від курсових трендів на українському міжбанку та поведінки на світових майданчиках пари євро/долар.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,80 до 42,60 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,90 до 42,50 гривень.

Курс готівкової євровалюти в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 48,50 до 49,70 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 48,65 до 49,65 гривень.

