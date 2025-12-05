Курс долара та євро 5 грудня різко просів на міжбанку: чи варто купити валюту у вихідні

Цей тиждень був багатий на події, які прямо чи опосередковано впливали на настрої та поведінку всіх учасників валютного ринку України. А перед вихідними покупців валюти чекав справжній подарунок.

Перший робочий день місяця на міжбанку з його невеликим традиційним зниженням активності окремих великих гравців швидко змінився активними сесіями. Практично весь перший тиждень грудня обсяги операцій на міжбанку, зареєстровані за системою Блумберг, перебували в межах $230 млн — $280 млн, що більше за нещодавні обсяги операцій у листопаді.

Це говорить про те, що бізнес не хоче ризикувати та поспішає закривати свої валютні зобов'язання перед іноземними контрагентами. Суб'єкти господарювання побоюються зростання котирувань до кінця грудня, коли на ринок вийдуть значні обсяги бюджетної гривні.

Плюс до цього ринок налякало формулювання прес-релізу МВФ за результатами досягнутих на рівні персоналу домовленостей з Україною щодо нової програми EFF. Зокрема, там йдеться про два завдання для НБУ: знизити інфляцію до цільового рівня 5% протягом трьох років, допускаючи велику гнучкість обмінного курсу.

Багато клієнтів розцінили це як «зелене» світло з боку МВФ на підвищення коливань валютного курсу на міжбанку і почали мінімізувати свої курсові ризики, закриваючи по-максимуму свої валютні контракти.

Плюс до цього, імпортери електроніки та побутової техніки після закінчення періоду активних розпродажів під «чорну п'ятницю» активно купували на отриманий гривневий виторг валюту, щоб розрахуватися з іноземними постачальниками. Очікувано додаткову нервозність на ринок вносила геополітика та новини переговорного процесу щодо закінчення війни в нашій країні.

Традиційно додавало попит на валюту й відкриття нових щомісячних лімітів щодо купівлі валюти громадянами на картки (до 50 тис. грн в еквіваленті) та на валютні депозити строком на понад три місяці (до 200 тис. грн в еквіваленті).

Початок грудня не став винятком: громадяни купували валюту на свої карти, хоч і не в критичних для нашого ринку масштабах. Але банки для вирівнювання своєї валютної позиції змушені були відкуповувати частину цієї валюти на міжбанку, що теж створювало додатковий тиск на курс:

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти

Все це разом додало роботи Нацбанку щодо згладжування валютних коливань на міжбанку, але НБУ добре впорався з цим завданням. В результаті ситуація на міжбанку виявилася не такою вже й страшною. А до кінця тижня, у четвер-п'ятницю, за рахунок продажу клієнтів і нацбанківських операцій котирування долара навіть пристойно «придавили», що спричинило зниження котирувань євро щодо гривні.

Плюс позитивно позначилася на настроях учасників торгів новина про збільшення ЗВР України до нового історичного максимуму.

Динаміка міжнародних резервів

У результаті за рахунок усіх перерахованих факторів за період 1−5 грудня курс продажу долара США на міжбанку просів на 25 копійок — зі стартових котирувань понеділка 42,24/42,27 до 41,98/42,02 гривень до кінця п'ятничних торгів. Увечері у п'ятницю, 5 грудня, готівковий долар продавався в обмінниках по 42,20 — 42,35 гривень.

Графік котирувань долара (міжбанк) за тиждень

При цьому, власники обмінок так само, як і минулого тижня, не надто поспішали знижувати свої цінники продажу долара. Це говорить про те, що фінансисти, як і раніше, вважають, що валютні ризики в грудні залишаються високими, і на тлі попиту на готівкову валюту, що зберігається, з боку населення можуть дозволити собі тримати більш високий курс.

Графік котирувань готівкового долара за тиждень

На курс безготівкового євро до гривні в Україні традиційно впливали два фактори: коливання євровалюти щодо долара на зовнішніх ринках та тренд за курсом долара щодо гривні на українському міжбанку.

Графік пари євро/долар за тиждень

Графік котирувань євро за тиждень (міжбанк)

У результаті, якщо розглядати лише рівні котирувань на початок та кінець тижня, курс продажу євро на торгах за 1−5 грудня знизився на 10,5 копійок — з рівня 49,0321/49,0543 до 48,915/48,949 гривень. А готівковий євро ввечері у п'ятницю, 5 грудня, обмінники продавали по 49,30 — 49,50 гривень.

При цьому, як і по долару, власники обмінок не поспішали реагувати на ситуативні просідання котирувань безготівкового євро на торгах. Тобто фінансисти, як і раніше, роблять ставку на зростання євровалюти на тлі бюджетних вливань гривні.

Графік цінників готівкового євро за тиждень

В умовах напруженої військово-політичної та економічної ситуації в Україні власники обмінок цими вихідними розширять спред між курсами купівлі та продажу як по долару, так і по євро до рівнів 20−35 копійок.

Тільки оптові обмінники продовжать працювати зі спредом по обох валютах у межах близько 20 копійок, але при цьому оперативно коригуватимуть свої курси прийому та продажу валюти в залежності від поведінки пари євро/долар на міжнародних майданчиках, а також від своїх індивідуальних завдань.

Курс продажу євро цієї суботи та неділі в обмінниках буде на максимально можливих для конкретних регіонів рівнях, оскільки наступного тижня, 10 грудня, відбудеться засідання ФРС США за процентними ставками. Це традиційно призведе до ралі по парі євро/долар у світі, і, як наслідок, до розширення волатильності курсу міжбанку євровалютою. Тому цими вихідними брати на себе додаткові валютні ризики ніхто з власників обмінників не захоче.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 6−7 грудня

Курс готівкового долара у ці дні в більшості обмінників перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,90 до 42,10 гривень та продаж від 42,20 до 42,40 гривень .

Курс готівкового євро буде в межах коридору: прийом від 48,90 до 49,10 гривень та продаж від 49,25 до 49,50 гривень .