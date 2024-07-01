Курс долара та євро на тиждень: що визначить валютний тренд на найближчі 2 місяці

Звітний період закінчився, і тепер на перший план виступатимуть інші чинники, які формуватимуть курсові тренди. Що зіграє проти гривні, а що її підстрахує, й який курс зрештою побачимо на міжбанківському та готівковому ринку, розберемо докладніше.

Минулий тиждень на валютному ринку минув під знаком завершення місяця, другого кварталу та першого півріччя 2024 року. Це забезпечило максимальну активність на валютному міжбанку практично всіх клієнтів — як продавців-експортерів, яким була потрібна гривня для внутрішніх розрахунків із українськими контрагентами всередині країни, так і покупців-імпортерів, які закривали свої зовнішні заборгованості перед своїми іноземними партнерами.

Нестачу долара на торгах активно закривав Нацбанк, який продав «чистими» за період із 24 до 28 червня $670,41 млн. Це не рекордні обсяги продажу валюти за тиждень, а, радше, робочі тижневі інтервенції регулятора. Оскільки вони практично не змінилися, з огляду на наближення звітної дати, це говорить про те, що на 1 липня ми не побачимо значного зростання ЗВР. Навіть із огляду на надходження західних грошей.

При цьому розмір ЗВР на таку важливу звітну дату, як півріччя, є важливим показником для оцінки фінансового стану України як для західних кредиторів, так і для МВФ. У результаті, завдяки клієнтам та інтервенціям Нацбанку, ми спостерігали невелике, але все ж таки подорожчання валюти на міжбанку за рахунок ситуативних чинників.

Цей тиждень кардинально відрізнятиметься від попереднього. 1 липня на нас чекає традиційне зниження активності клієнтів та самих банків на ринку. Позначиться ефект першого дня місяця, коли клієнти та фінустанови підбивають підсумки роботи за минулий період та визначаються із завданнями та цілями на новий. Це завжди знижує кількість заявок на купівлю/продаж валюти та знижує статистику торгів.

За моїми розрахунками, обсяг операцій на міжбанку за системою Блумберг 1 липня навряд чи перевищить $140−180 млн. Натомість з 2 липня український валютний міжбанк увійде до свого звичайного робочого ритму з обсягом щоденних операцій від $160 до $270 млн.

Нацбанку знову доведеться майже щодня продавати долар на торгах, аби перекривати дефіцит пропозиції валюти на ринку. А отримана, як розрахунок компаній-підрядників бюджетних організацій, гривня стане додатковим «паливом» для розігріву попиту на міжбанку. Як наслідок, тиск на курс гривні посилиться.

Вже до кінця цього тижня пожвавляться й експортери — їм потрібна гривня для розрахунків із персоналом за підсумками червня. Це дещо знизить дефіцит пропозиції валюти вже з середи-п'ятниці і дозволить Нацбанку трохи заощадити резерви саме цими днями.

Загалом зростання попиту на валюту за рахунок попередніх вливань бюджетних грошей кінця минулого кварталу у поєднанні зі зростанням активності продажів експортерів ближче до середини тижня частково перекриють один одного, але створюватимуть ситуативні перекоси то на користь попиту, то на користь пропозиції весь тиждень.

Непросто для гривні складатиметься найближчим часом і ситуація на ринку ОВДП. Останні аукціони Мінфіну з продажу облігацій проходили вдало: обсяг продажу був чималим. А встановлення обмежень на обсяг запропонованих серій облігацій (особливо бенчмарк-ОВДП) дозволяло Мінфіну ще й знижувати їхню дохідність для інвесторів — тобто заощаджувати на обслуговуванні цих боргів у майбутньому.

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Але поки що невирішене із західними кредиторами питання щодо реструктуризації зовнішнього боргу з дедлайном у серпні нервує потенційних інвесторів у гривневі та валютні папери України. Багато хто з них став на паузу до остаточного вирішення питання щодо реструктуризації зовнішнього боргу.

По-перше, їх цікавить питання, чи «скостять» Україні частину зовнішнього боргу, оскільки це вплине на стан дохідної та видаткової частини бюджету вже з осені-зими 2024 року.

По-друге, вони хочуть зрозуміти, чи не «зрізатимуть» під такі рішення західних кредитів і частину внутрішнього боргу власників гривневих ОВДП. Саме через ці побоювання поки що призупинено подальше нарощування покупок гривневих ОВДП не лише професійними інвесторами, а й населенням.

Гривня у громадян є, зберігається і бажання вкластися під 14−16% річних без оподаткування. Але питання реструктуризації зовнішніх зобов'язань, що зависло, їх лякає. Саме тому обсяг ОВДП на руках у населення знизився зі ще нещодавніх 64 млрд гривень до 58,45 млрд. Тобто облігації за термінами вчасно погасилися Мінфіном, громадяни гроші отримали і тепер просто чекають, що буде далі щодо реструктуризації та її умов.

ОВДП в обігу за номінально -амортизаційною вартістю

Вичікувальна позиція потенційних інвесторів, як іноземних, так і місцевих, — погана історія для наповнюваності бюджету за рахунок розміщення гривневих та валютних облігацій. Опосередковано це суттєво впливає і настрої валютного ринку. Тому переговори західних кредиторів і Мінфіну про реструктуризацію боргів України на тлі дедлайну, що наближається, є небезпечними для гривні.

Моя думка — про реструктуризацію домовляться. Але доки переговори тривають, інвестори нервують, на чому намагатимуться зараз заробити як спекулянти нашими євробондами, так і деякі гравці навіть обмеженого і зрізаного, але все ж таки поки що живого українського фондового та валютного ринку.

Якщо додати до цього обстріли рашистами енергетичної та громадянської інфраструктури України, складне становище на фронтах і вже хронічне перевищення купівлі валюти населенням над її здаванням на всіх сегментах валютного ринку, можна говорити, що цей тиждень буде для гривні на валютному ринку досить складним.

Але стабільне отримання західної фінансової допомоги, надія на активне просування України до вступу до Євросоюзу, покращення постачання озброєння ЗСУ та отримання доходів від заморожених російських активів свідчить про те, що гривня має й союзників. А це дуже важливо в умовах війни та пов'язаних із нею валютних ризиків.

З огляду на всі вищеперелічені чинники, я цього тижня на особливе просідання валютних котирувань не очікував би. Але й для глобального нового знецінення гривні поки що теж підстав немає.

Для настроїв на валютному ринку принциповими будуть будь-які підтверджені новини про перебіг переговорів із західними кредиторами про реструктуризацію та її умови.

Якщо переговори остаточно зайдуть у глухий кут, це буде потужним стимулом для зростання курсу на всіх сегментах валютного ринку. Якщо умови реструктуризації виявляться сприятливими для України, курс нацвалюти залишиться відносно стабільним щонайменше до осені 2024 року.

Прогноз курсу долара та євро на 1−5 липня

Міжбанк

НБУ буде змушений активно виходити на торги з інтервенціями з продажу долара. Своїми цінниками таких вливань долара регулятор практично управляє офіційним та міжбанківським курсом.

За моїми прогнозами, за 1−5 липня Нацбанк витратить на підтримку гривні на міжбанку від $510 млн до $800 млн.

З огляду на те, що поведінка пари євро/долар на міжнародних майданчиках, як і раніше, суттєво впливає і на курс євро щодо гривні, поведінка цієї пари буде одним із двох основних чинників при курсоутворенні за євровалютою в Україні.

Другий чинник - курс долара щодо гривні на нашому міжбанку. Мій прогноз щодо пари євро/долар: коридор від 1,063 до 1,078 долара за євро.

Таким чином, якщо 1−5 липня на торгах котирування безготівкового долара будуть у межах коридору 40,35 — 40,75 гривень, то через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня курс євро на міжбанку перебуватиме в межах коридору від 42,89 до 43,93 гривні.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред у межах від 20 до 25 копійок за доларом, за євро — від 20 до 35 копійок. Особливо «жадібні» мережі обмінників продовжать виставляти спред за обома валютами до 1 гривні.

Коридор котирувань купівлі та продажу за готівковим доларом у банках перебуватиме в межах від 40,15 до 41,10 грн, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 40,30 до 41,00 грн.

А готівковий євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 43,00 до 44,60 грн. У пунктах обміну валюти фінкомпаній цей коридор буде значно вужчим — від 43,30 до 44,40 грн.