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21 травня 2024, 14:19

ЄС схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів рф

У вівторок, 21 травня, Європейський союз схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів рф. Про це повідомляє міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

У вівторок, 21 травня, Європейський союз схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів рф.
Фото: facebook.com/pirat.lipavsky

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«Сьогодні в рамках ЄС ми ухвалили рішення про передачу Україні коштів, отриманих у результаті заморожування активів російського Центрального банку. Тільки цього року ця сума може скласти до 74 млрд крон (3 млрд євро)», — написав Липавський у X (раніше Twitter).

Він зазначив, що 90% коштів підуть на військову підтримку.

«росія повинна заплатити за збитки, завдані її загарбницькою війною», — підкреслив Ліпавський.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Pablito
Pablito
21 травня 2024, 14:27
#
Реально копейки. Украине нужны именно кацапские заблокированные активы в полном обьеме. Те 300 лярдов, а не эти подачки.
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0
sledopitgrom
sledopitgrom
21 травня 2024, 14:44
#
Їх не конфіскують Китай проти
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