У вівторок, 21 травня, Європейський союз схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів рф. Про це повідомляє міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.
21 травня 2024, 14:19
ЄС схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів рф
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«Сьогодні в рамках ЄС ми ухвалили рішення про передачу Україні коштів, отриманих у результаті заморожування активів російського Центрального банку. Тільки цього року ця сума може скласти до 74 млрд крон (3 млрд євро)», — написав Липавський у X (раніше Twitter).
Він зазначив, що 90% коштів підуть на військову підтримку.
«росія повинна заплатити за збитки, завдані її загарбницькою війною», — підкреслив Ліпавський.
Джерело: Мінфін
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