ЄС схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів рф

У вівторок, 21 травня, Європейський союз схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів рф. Про це повідомляє міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Сьогодні в рамках ЄС ми ухвалили рішення про передачу Україні коштів, отриманих у результаті заморожування активів російського Центрального банку. Тільки цього року ця сума може скласти до 74 млрд крон (3 млрд євро)», — написав Липавський у X (раніше Twitter).

Він зазначив, що 90% коштів підуть на військову підтримку.

«росія повинна заплатити за збитки, завдані її загарбницькою війною», — підкреслив Ліпавський.