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29 червня 2024, 9:24

МВФ ухвалив рішення про виділення Україні траншу на $2,2 мільярда

Рада директорів МВФ завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування для України (EFF), ухваливши рішення про виділення Україні близько $2,2 млрд — їх спрямують на бюджетну підтримку. Про це йдеться у заяві МВФ.

Рада директорів МВФ завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування для України (EFF), ухваливши рішення про виділення Україні близько $2,2 млрд — їх спрямують на бюджетну підтримку.

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«Українська економіка продовжує залишатися стійкою, хоча перспективи залишаються надзвичайно невизначеними. Стійкий імпульс реформ та своєчасне надання зовнішньої підтримки необхідні для збереження макроекономічної стабільності, відновлення фіскальної та боргової стійкості, а також посилення інституційних реформ для прокладання шляху до вступу до ЄС», — заявили у МВФ.

З траншем у $2,2 млрд загальний обсяг виплат в рамках програми сягне близько $7,6 млрд.

Програму EFF для України терміном на 48 місяців з правом доступу до 11,6 млрд СПЗ (еквівалент $15,6 млрд) затвердили 31 березня 2023 року, нагадали у МВФ.

Джерело: Мінфін
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