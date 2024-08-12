Курс долара та євро на 12-16 серпня: що робити, аби «не влетіти» з курсом

Цього тижня визначальним чинником нашого валютного ринку будуть поточні господарські розрахунки компаній з українськими контрагентами та іноземними партнерами. А це означає зростання попиту на гривню.

Вже з минулого тижня з боку практично всіх великих компаній спостерігався підвищений попит на гривню для проведення своїх операцій. Це активізувало продаж валютного виторгу експортерами та знизило попит на ВКВ імпортерів.

Це дещо полегшило завдання Нацбанку щодо балансування попиту та пропозиції на торгах і навіть дозволило гривні зміцнитись. Крім того, покращення ситуації в енергетичній сфері знизило потребу у купівлі Україною електроенергії за кордоном, і, відповідно, дещо зменшило потреби у купівлі валюти під ці операції на міжбанку.

Окрім забезпечення поточних господарських операцій, перед бізнесом постане завдання накопичення гривні під майбутні податкові платежі. Період розрахунків компаній із бюджетом завжди працює на користь гривні на валютному ринку.

Після отримання Україною минулого тижня $3,9 млрд грантової допомоги від США, а також рішення ЄС про надання нашій країні 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги в рамках програми Ukraine Facility Нацбанку легше покривати дефіцит валюти на міжбанку та згладжувати курсові коливання.

Це дещо знижує негативні очікування на валютному ринку та працює на користь курсової стабільності на торгах. Тим паче, що прем'єр Денис Шмігаль уже анонсував отримання цього року Україною 16 млрд євро в рамках Ukraine Facility.

Попри очікувану відносну стабільність на міжбанку, громадяни продовжать активно скуповувати валюту на картки та через обмінники. Це створюватиме тиск на курс.

Але можливість у банків відкуповувати на валютну позицію у Нацбанку продані населенню обсяги валюти дозволяє фінансистам не побоюватися цих валютних ризиків та хеджувати їх саме через купівлю долара під час інтервенцій регулятора на торгах. У результаті і готівковий ринок цього тижня не повинен піднести особливих сюрпризів.

Складніше буде з євровалютою, курс якої в Україні залежить від двох чинників, — курсу долара щодо гривні та поведінки пари євро/долар на зовнішніх майданчиках. Якщо на курс пари долар/гривня Нацбанк може опосередковано впливати через цінники своїх інтервенцій, то поведінка пари євро/долар — поза зоною впливу нашого регулятора. Саме тому курс євро в Україні залишиться і цього тижня набагато волатильнішим, ніж більш-менш контрольований регулятором курс долара.

До інших чинників, які вплинуть на поведінку та настрої на валютному ринку цього тижня, можна віднести:

ситуацію на фронтах;

ступінь пошкодження критичної та енергетичної інфраструктури України внаслідок обстрілу території нашої країни росією;

градус напруженості на Близькому Сході: ескалація конфлікту між Ізраїлем та Палестиною негайно позначатиметься на всіх ринках — від золота та нафти до поведінки пари євро/долар на зовнішніх майданчиках, і, як наслідок, на курсі євро в Україні.

Головною загрозою як для валютного курсу, так і для цінової стабільності в Україні в економічному плані залишаються дії уряду щодо пошуку джерел для закриття близько 500 млрд гривень додаткових витрат на армію. Йдеться не лише про заплановане підвищення податків, а й про можливу емісію гривні під частину цих військових витрат.

Читайте також: Несправедливо, коли частина громадян працюють офіційно, а решта — оптимізують податки

В умовах підвищених геополітичних, воєнних та економічних ризиків як бізнесу, так і громадянам, а особливо інвесторам, потрібно продовжувати диверсифікувати свої валютні ризики.

У поточній ситуації для громадян я рекомендував би пропорцію в їх грошових заощадженнях в межах:

45% — у гривневих активах (депозити, вкладення у гривневі ОВДП, корпоративні облігації у нацвалюті);

45% — у валютних активах (50/50 у доларах та євро). Це можуть бути валютні вклади у банках, валютні військові облігації та ОВДП, готівкова валюта.

до 10% — у золоті чи сріблі. Але якщо дивитися на світову практику, то тут здебільшого інвестори для диверсифікації своїх ризиків віддають перевагу золоту.

А для бізнесу я б дуже рекомендував зараз уважно стежити за відповідністю валют своїх зобов'язань та активів із метою покриття своїми валютними активами у кожній із валют своїх зобов'язань у цій валюті. Інакше, компанії ризикують отримати суттєві курсові збитки у тому випадку, якщо на певному етапі їм доведеться покривати свої валютні зобов'язання в одній валюті за рахунок конвертації у цю валюту своїх грошових активів, номінованих в іншій валюті.

Хочу нагадати, що валютні коливання, які стали вже звичними, в межах до 1 американського центу на євро (нині волатильність за парою євро/долар тільки посилюється) — це близько 40−41 копійка на одному євро, що істотно для нашого ринку.

Прогноз курсу долара та євро на 12−16 серпня

Міжбанк

НБУ продовжить активно виходити на торги з інтервенціями з продажу долара, що формуватиме курсовий тренд на міжбанку. Але наближення періоду бюджетних платежів у клієнтів дозволить Нацбанку витрачати менше резервів, оскільки валюту розпродаватимуть на торгах самі клієнти.

За моїми прогнозами, за 12−16 серпня Нацбанк витратить на підтримку гривні на міжбанку від $420 млн до $640 млн. Обсяги щоденних операцій на торгах за системою Блумберг коливатимуться в межах від $145 млн до $230 млн.

З огляду на те, що поведінка пари євро/долар безпосередньо впливає і на курс євро щодо гривні в Україні, мій прогноз щодо пари євро/долар на 12−16 серпня року перебуватиме в межах коридору від 1,088 до 1,099 долара за євро.

Якщо в цей період на торгах котирування долара перебуватимуть у межах коридору від 40,85 до 41,40 гривень, то через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня курс безготівкового євро цього тижня перебуватиме в межах коридору від 44,44 до 45,50 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків продовжать виставляти середній спред у межах від 20 до 25 копійок за доларом та від 20 до 35 копійок — за євро. Частина мереж обмінників і далі виставлятимуть спред у межах до 1 гривні як за американською валютою, так і за євро. Зазвичай такий підхід практикують обмінники у місцях із низькою конкуренцією, або у точках, де спостерігається підвищений попит на гривню, — у великих торгових та розважальних центрах, великих супермаркетах тощо.

Коридор цінників купівлі та продажу з готівкового долару у банках перебуватиме в межах від 40,65 до 41,65 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 40,80 до 41,55 гривень.

Котирування з готівкового євро в банках перебуватимуть у межах коридору купівлі та продажу від 44,35 до 45,65 грн. У пунктах обміну валюти фінкомпаній цей коридор цінників перебуватиме вже традиційно в межах від 44,45 до 45,55 грн.

Оптові точки з купівлі/продажу валюти можуть дозволити собі зменшувати за рахунок обороту рівень спреду до 12−15 копійок на доларі і до 15−18 копійок на євро.

З огляду на те, що розкид котирувань за доларом та євро цього тижня в різних регіонах і навіть районах міст може бути досить великим, раджу під час купівлі/продажу валюти (особливо в обсягах від 1000 доларів або євро) користуватися відповідними мобільними застосунками, щоб підібрати для себе максимально вигідний курс.

Окрім цього, як писалося вище, всім інвесторам, бізнесу та громадянам варто ще раз переглянути свої вкладення, заощадження та діючі зараз бізнес-моделі щодо диверсифікації та мінімізації курсових ризиків.

Серпень та осінь зі значним збільшенням геополітичних, військових та економічних ризиків однозначно не будуть спокійними на світовому та українському фінансовому ринку. І зараз усім клієнтам банків та громадянам я б порекомендував бути вкрай обачними як при рішеннях про нові вкладення у ті чи інші активи, так і в частині валютообмінних операцій (особливо з євро).

Ситуація підвищеної турбулентності у світі триватиме щонайменше до середини листопада, ризик втратити гроші під час цих ралі як на фондовому, так і на валютному ринку наблизиться до свого піку вже з кінця серпня-початку вересня.