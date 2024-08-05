Україна отримала грант від США на $3,9 мільярда

Україна отримала $3,9 млрд безповоротного гранту від США через Світовий банк. Про це в телеграм-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Що відомо

«Ці кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету як зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги», — написав Шмигаль.

Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США $7,8 млрд прямої бюджетної допомоги, що дасть змогу впевнено пройти цей фінансовий період.

«Вдячний Уряду США за солідарність з Україною. $3,9 млрд - безповоротна фінансова допомога — є надзвичайно важливим внеском у підтримку Держбюджету України під час опору повномасштабній агресії рф. Грант допоможе Уряду України відшкодувати пріоритетні видатки соціальної та гуманітарної сфери, не збільшуючи боргове навантаження», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.