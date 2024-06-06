Завдяки угоді з Європейським Союзом в межах Ukraine Facility, яку ратифікувала Верховна Рада, Україна вже цьогоріч отримає 16 млрд євро. Про це написав прем‘єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі.
6 червня 2024, 18:39
В межах Ukraine Facility вже цьогоріч Україна отримає 16 мільярдів євро — Шмигаль
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Підтримка України
«Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом, необхідну для отримання 50 млрд євро в межах Ukraine Facility. Це був останній крок для того, щоб програма запрацювала», — зазначив Шмигаль.
За його словами, Ukraine Facility — це чотирирічна програма підтримки, яка передбачає низку реформ і трансформацій, що наближають Україну до членства в Євросоюзі.
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«Цьогоріч за цією ініціативою Україна отримає 16 млрд євро», — наголосив Шмигаль.
Він висловив вдячність парламентаріям і голові парламенту Руслану Стефанчуку за підтримку законопроєкту.
Джерело: Мінфін
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