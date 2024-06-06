В межах Ukraine Facility вже цьогоріч Україна отримає 16 мільярдів євро — Шмигаль

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Підтримка України

«Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом, необхідну для отримання 50 млрд євро в межах Ukraine Facility. Це був останній крок для того, щоб програма запрацювала», — зазначив Шмигаль.

За його словами, Ukraine Facility — це чотирирічна програма підтримки, яка передбачає низку реформ і трансформацій, що наближають Україну до членства в Євросоюзі.

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«Цьогоріч за цією ініціативою Україна отримає 16 млрд євро», — наголосив Шмигаль.

Він висловив вдячність парламентаріям і голові парламенту Руслану Стефанчуку за підтримку законопроєкту.