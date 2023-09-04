Курс долара та євро: як на ньому позначаться нові правила купівлі безготівкової валюти громадянами

Перша декада вересня на валютному ринку України мине дуже цікаво та закладе тренди за курсом долара та євро відразу на весь місяць. У курсовій грі знову спрацюють як зовнішні, так і внутрішні чинники. Велика їхня частина цього разу зіграє на користь гривні, але деякі події здатні потріпати нерви особливо вразливій частині населення та бізнесу.

Із зовнішніх факторів на поведінку курсу євро та долара в Україні найбільше вплинуть:

Вихідний понеділок, 4 вересня, у США. Американці відзначають День праці, і місцеві банки не працюють. Тому всі операції в Україні за доларом відбуватимуться ТОМом — розрахунки у гривні мають відбутися у понеділок, а ось постачання валюти — вже у вівторок.

Ця форма валютних розрахунків ніколи не була популярною на українському міжбанку. Ця тенденція збереглася в умовах війни. Тому багато клієнтів перенесли свої операції у доларі відразу на вівторок.

У результаті, у понеділок ринок зосередиться на операціях у євро, що знизить загальну статистику торгів та активність на міжбанку. Натомість, період із вівторка до п'ятниці буде продуктивнішим на торгах як у частині обсягів угод, так і в частині клієнтської активності та операцій самих банків щодо валютної позиції. Про це докладніше буде розказано під час опису внутрішніх факторів, які вплинуть на формування курсу.

На фоні публікації міжнародних економічних новин напруженими днями за поведінкою пари євро/долар на зовнішніх ринках, і, відповідно, за курсом євровалюти щодо гривні цього тижня будуть:

вівторок, 5 вересня — буде оголошено індекс ділової активності та індекс цін виробників у ЄС. Із огляду на засідання ЄЦБ, що наближається, за відсотковими ставками (воно відбудеться 14 вересня), показники важливі для всіх учасників ринку, оскільки допомагають спрогнозувати наступні кроки європейського регулятора щодо боротьби з інфляцією.

середа, 6 вересня — очікується публікація даних щодо обсягів виробничих замовлень у Німеччині (локомотив економіки ЄС), а ввечері — дані щодо американського експорту, імпорту, а також щодо сальдо торговельного балансу США та індексу ділової активності у сфері послуг. Останні дані можуть позначитися потім на рішеннях Федрезерва щодо відсоткової ставки (засідання регулятора відбудеться 20 вересня) та на моделюванні сценаріїв можливої рецесії в Америці.

четвер, 7 вересня — буде особливо багатим на події, які змусять пристойно коливатися курс євро щодо долара та гривні. Вранці та вдень будуть озвучені дані щодо обсягів промислового виробництва у Німеччині, дані щодо ринку праці та ВВП Євросоюзу, а в другій половині дня інвестори дізнаються про кількість первинних заявок із безробіття у США та отримають звіт щодо балансу ФРС США з виступом чиновників FOMC. Якщо хоч щось за європейськими чи американськими показниками піде врозріз із очікуваннями, ралі пари євро/долар та стрибки курсу євровалюти щодо гривні будуть гарантовані.

п'ятниця, 8 вересня — будуть опубліковані дані щодо індексу споживчих цін у Німеччині та економічні прогнози щодо ЄС, а ввечері у США виступить заступник голови з нагляду Ради керуючих ФРС Майкл Барр. Інвестори дуже сподіваються, що він не скаже багато негативного щодо банківського та фінансового сектору Америки, оскільки вони тільки нещодавно відійшли від стресів після банкрутства декількох великих американських банків. Але якщо його виступ їх розчарує, або в ньому будуть вказівки на нові серйозні «закручування гайок» від американського регулятора, чекай на швидку реакцію всіх ринків, у тому числі і за парою євро/долар.

«Найнебезпечнішими» днями, з погляду новин, за парою євро/долар і за курсом євро в Україні будуть середа, четвер і п'ятниця.

Як приклад впливу подібних новин на курс, можна навести реакції ринку 1 вересня на дані щодо рівня безробіття в США, опубліковані о 15:30. У момент оголошення даних євровалюта спочатку злетіла відразу до 1,088 долара, а потім швидко просіла до позначки 1,07917 долара.

Курс пара євро/долар

Для українського курсу євровалюти подібні коливання — це до 35 копійок на євро, що є суттєвим і для нашого бізнесу, і для громадян.

За моїми прогнозами, цього тижня пара євро/долар перебуватиме в межах коридору від 1,071 до 1,09 долара за євро.

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Із внутрішніх чинників на курс гривні на валютному ринку найбільше вплинуть:

Активні інтервенції НБУ з продажу валюти на міжбанку для утримання коридору безготівкового долара 36,5686−36,9343 гривні.

На фоні високого рівня ЗВР та своєчасного надходження західної допомоги Нацбанку на міжбанку поки що не складно утримувати курс у заданих параметрах. За моїми розрахунками, він витратить на це з 4 до 8 вересня, щонайменше, $420-$650 млн.

Але наближення засідання Правління Нацбанку щодо облікової ставки (відбудеться 14 вересня) зберігає інтригу в частині наступних кроків регулятора щодо послаблення валютних обмежень і подальшого зниження облікової ставки. Розмови про можливий перехід до плаваючого курсу та варіанти такого переходу тривають, що дещо нервує ринок. У цій ситуації багато клієнтів не хочуть ризикувати і вважають за краще закрити максимально свої валютні проплати до оголошення рішень НБУ 14 вересня.

Послаблення обмежень Нацбанку щодо можливості купівлі валюти громадянами на свої картки та рахунки, а також збільшення розміру можливої купівлі валюти за курсами, близькими до офіційного, на тримісячні депозити. Цей крок регулятора збив ажіотаж на готівковому ринку та «придавив» цінники обмінників, що є позитивним для гривні.

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Цікаво це й банкам, які тепер можуть продавати валюту на картки фізособам у межах до 50 тисяч гривень та на валютні депозити на суму до 200 тисяч гривень в еквіваленті.

Але це змусить банкірів активніше виходити на міжбанк і поповнювати свою валютну позицію під такі операції, купуючи на торгах долар, здебільшого, у Нацбанку за 36,9343 гривні та продаючи його клієнтам-фізособам за 37,45 гривень та вище. Дохід для банків очевидний, але вони збільшуватимуть попит на безготівковий долар на торгах.

Поки що всі охочі купити валюту на картки або 3-місячні валютні депозити ще не «затарилися» в межах встановлених лімітів на вересень — це, за моїми розрахунками, у першій декаді цього місяця додасть на міжбанку попит на суму від $180 млн до $340 млн.

Процес купівлі за таким сценарієм валюти триватиме і в другій-третій декаді вересня ще не менше, ніж на додаткові $360 млн — $680 млн до кінця місяця. Тобто, зрештою, це приблизно від $540 млн до $1,020 млрд додаткового попиту на міжбанку за вересень. Основну його частину буде змушений закривати Нацбанк зі своїх резервів.

Особливої критичності для валютного ринку такий додатковий обсяг попиту на валюту при ЗВР понад $41,7 млрд не становить. Але це поступово збільшить ступінь втручання НБУ у міжбанківський ринок. Останні послаблення регулятора, які почали працювати з 29 серпня, вже почали змінювати загальну картину за сумами інтервенцій Нацбанку.

Валютні інтервенції НБУ

Рішення Правління Нацбанку 14 вересня будуть принциповими для поведінки всього валютного ринку вже, щонайменше, до кінця осені-початку зими.

Я припускаю, що 14 вересня НБУ знизить облікову ставку з нинішніх 22% до 21−20% річних, і аналогічно знизить на ті ж 1−2% річних плату за своїми депозитними сертифікатами.

Майбутнє підвищення нормативу резервування для банків. Вже з 11 вересня норма резервування за строковими коштами та вкладами юридичних осіб (окрім інших банків) становитиме в національній валюті 10%, а в іноземній — 20%. За різними оцінками, банкам доведеться додатково вивільняти до 50 млрд гривень зі своїх працюючих активів для виконання підвищеного нормативу резервування.

Хтось купує додаткові бенчмарки-ОВДП на аукціонах Мінфіну, хтось скоротить вкладення в депсертифікати, а хтось буде змушений заморозити на коррахунку додаткові гривневі ресурси.

Цього тижня банкіри активно готуватимуться до цієї процедури та перегрупуватимуть свої активи. Додатковий попит на гривню з боку фінустанов підстрахує нацвалюту на валютному ринку.

Загалом, цей тиждень буде досить позитивним для гривні, хоч і з періодичними стрибками курсу євро на міжбанку та на готівковому ринку, залежно від поведінки євровалюти на міжнародних майданчиках. Але особливих загроз для курсу нацвалюти я в цей період не бачу.

Прогноз курсу долара та євро на 4−8 вересня

Міжбанк:

Долар. Котирування безготівкового долара перебуватимуть у вже звичному коридорі 36,5686−36,9343 гривні.

Євро. З урахуванням мого прогнозу щодо пари євро/долар на цей тиждень у межах коридору від 1,071 до 1,09 долара за євро, курс євровалюти щодо гривні на нашому міжбанку цими днями перебуватиме в межах від 39,16 до 40,26 гривень.

Готівковий ринок:

Спред при купівлі/продажу валюти у більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків складе від 20−25 копійок до 60 копійок за доларом та від 25−30 копійок до 1 гривні за євро. Останні кроки Нацбанку щодо пом'якшення валютних обмежень продовжать чинити стабілізуючу дію на готівкові курси валют в обмінниках фінкомпаній та в касах банків.

Курс готівкового долара. У більшості кас банків долар цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі/продажу від 37,00 до 38,40 грн.

В обмінниках фінкомпаній коридор курсів прийому та продажу перебуватиме у вужчих межах від 37,30 до 38,30 грн.

Курс готівкового євро. У касах банків котирування євро при купівлі/продажі перебуватимуть у межах коридору від 40,30 до 41,85 грн.

А в обмінниках фінкомпаній євровалюта котируватиметься в межах коридору купівлі та продажу від 40,50 до 41,75 грн.