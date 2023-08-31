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31 серпня 2023, 12:34 Читать на русском

Без паніки. НБУ змінив правила гри на валютному ринку: що це означає і як вплине на курс валют (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке:

  • НБУ змінив правила гри на валютному ринку
  • Чому НБУ змінив правила обміну валюти
  • Валютні депозити на три місяці
  • Чого далі чекати від НБУ
  • Що проти відпускання курсу
  • Прогноз курсу долара та євро на період з 31 серпня по 6 вересня

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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+20
Qwerty1999
Qwerty1999
31 серпня 2023, 12:42
#
Если без паники, так уберите из заголовка этот текст «без паники:»,
зачем вы на ровном месте нагнетаете панику своими заголовками.

Хоть иногда думайте, перед тем как
публикуете броские заголовки…
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0
Mr Bungle
Mr Bungle
31 серпня 2023, 13:13
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Хотя бы послушали, что человек говорил, там реально хоть описана сетуация на рынке
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zzzachary
zzzachary
31 серпня 2023, 13:18
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Живий? Не вмер від заголовку? 😂😂😂
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TAN72
TAN72
31 серпня 2023, 12:59
#
К новому году больше 50 не будет.
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0
Moneta ..
Moneta ..
31 серпня 2023, 13:14
#
А остались ли банки, в которых можно купить на счет, и тут же обналичить, без комиссий?
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