У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке:
Без паніки. НБУ змінив правила гри на валютному ринку: що це означає і як вплине на курс валют (відео)
- НБУ змінив правила гри на валютному ринку
- Чому НБУ змінив правила обміну валюти
- Валютні депозити на три місяці
- Чого далі чекати від НБУ
- Що проти відпускання курсу
- Прогноз курсу долара та євро на період з 31 серпня по 6 вересня
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
зачем вы на ровном месте нагнетаете панику своими заголовками.
Хоть иногда думайте, перед тем как
публикуете броские заголовки…