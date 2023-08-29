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29 серпня 2023, 9:00 Читать на русском

В одному банку українці зможуть купувати валюту безготівково — на рахунок і на депозит — на суму до 250 тис. грн щомісячно

Національний банк пом'якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк пом'якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів.
Фото: bank.gov.ua

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З 29 серпня 2023 року Нацбанк:

  • вперше з початку повномасштабної війни дає змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;
  • збільшує зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

Таким чином українці зможуть купувати валюту безготівково в одному банку — на рахунок і на депозит — на суму до 250 тис. грн щомісячно. В кожному банку, який надає такі послуги.

«Зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими. Це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом», — йдеться в повідомленні.

За необхідності Національний банк готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
0
NN NN
NN NN
29 серпня 2023, 9:18
#
Не тільки в одному
+
+10
Три літри
Три літри
29 серпня 2023, 9:37
#
Малось на увазі що це ліміти в середині банка
+
0
Три літри
Три літри
29 серпня 2023, 9:39
#
Курс пішов вниз у майже всіх (крім однієї) харківських обмінках серед представлених на відомому сайті.

+
+45
viicore
viicore
29 серпня 2023, 9:42
#
Ще б зробили зняття готівки більше за один день, бо доїти по 100к еквівалент з власного рахунку не дуже зручно.
+
0
Riojas
Riojas
29 серпня 2023, 10:01
#
Интересен курс покупки безналичной валюты «на сейчас». Если это курс продажи наличной валюты в отделениях (для ориентира, в ощадбанке это 38.6) то спасибо, не надо. Продавайте по карточному курсу, но ведь не пойдут же.
+
0
Bely
Bely
29 серпня 2023, 10:19
#
Хорошее замечание, потому что тогда лучше уже депозит брать, чем по оверпрайсу безнал
+
0
viicore
viicore
29 серпня 2023, 10:20
#
Звичайно що у відділеннях. В приваті пишуть 38. Це виходить обмінки більше не потрібні? Бо там так само
+
0
Riojas
Riojas
29 серпня 2023, 11:21
#
Обменки и наличная валюта предоставляют анонимность. Для многих это важно. Для государства конечно предпочтительнее безнал, и в плане отслеживания финансовых потоков, и в себестоимости. Но в таком случае безналичный рыночный курс покупки «на сейчас» должен быть привлекательнее покупки наличной валюты. Уравняйте его с карточным курсом продажи валюты и на эту услугу будет спрос, а не так как гениальное изобретение НБУ «купите доллар по официальному курсу, только доллар вы не получите, а получите через полгода гривну по официальному курсу».
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0
kadaad1988
kadaad1988
29 серпня 2023, 10:20
#
Вопрос в том можно ли потом эту валюту получить налом…
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0
Rubi0
Rubi0
29 серпня 2023, 10:27
#
Ну как обычно, при наличии в кассах=) на крайняк можно вывести по безналу, правда в пределах 30к грн в сутки. а вот сколько за месяц таких транзакций можно сделать — это хороший вопрос, полагаю не более 100к грн
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0
viicore
viicore
29 серпня 2023, 10:35
#
Станом на зараз білими баксами забиті банки під зав’язку ну принаймні великі недержавні. Можна без замовлення гребсти скільки влізе в денний ліміт. Аби було що знімати з рахунку. Тут питання лише в тому чи буде сенс таких маніпуляцій. Навряд там буде вигідніше ніж напряму в обмінці купити готівку. Але якщо потрібні бакси саме на рахунку, то йти купляти в обмінку і потім нести класти в банк також не буде сенсу якщо курс буде ± пару копійок. Так просто швидше. Але якщо люди привчаться до банків назад і будуть там більше в касах продавати баксів готівкових то може і спред зменшиться і курс буде вже конкурентний до обмінок в ліпшу для клієнта сторону. Час покаже.
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0
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
29 серпня 2023, 10:47
#
Дуже, дуже добре.
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