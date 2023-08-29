В одному банку українці зможуть купувати валюту безготівково — на рахунок і на депозит — на суму до 250 тис. грн щомісячно

Національний банк пом'якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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З 29 серпня 2023 року Нацбанк:

вперше з початку повномасштабної війни дає змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;

збільшує зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

Таким чином українці зможуть купувати валюту безготівково в одному банку — на рахунок і на депозит — на суму до 250 тис. грн щомісячно. В кожному банку, який надає такі послуги.

«Зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими. Це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом», — йдеться в повідомленні.

За необхідності Національний банк готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів.