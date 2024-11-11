Як Ілон Маск став тіньовим віце-президентом Дональда Трампа

Найбагатша людина світу піднялася до другої найвпливовішої людини в політиці США. Завдяки чому це вдалося Маску, як він рухався до мети та як використовуватиме свою владу, пише The Guardian. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.

Коли Дональд Трамп спостерігав за оприлюдненням результатів виборів із вечірки у своєму комплексі в Мар-а-Лаго, Ілон Маск сидів на відстані витягнутої руки, радіючи майбутній перемозі, яку він допоміг забезпечити. Менш ніж за п’ять місяців генеральний директор Tesla і SpaceX пройшов шлях від людини, що відмовляся підтримувати кандидата до того, хто став частиною найближчого оточення новообраного президента .

Місце Маска за головним столом стало результатом місяців політичних зусиль найбагатшої людини світу та вливання щонайменше $130 млн власних грошей. Маск проводив передвиборчу кампанію за Трампа як онлайн, так і офлайн, фінансував рекламу. Він навіть тимчасово покинув свій будинок у Техасі та переїхав до штату Пенсільванія, де з’являвся на заходах у ратуші та щодня роздавав $1 млн виборцям.

Маск був не єдиним мільярдером, який вболівав за Трампа. Але на відміну від інших, які воліли працювати в тіні, він став найпомітнішим прибічником Трампа. Як це часто траплялося у його починаннях, Маск був у всіх процесах. І тепер, ставши одним із найгучніших і найбагатших прихильників Трампа, Маск отримав прямий вплив і доступ до найвищої посади країни, що зробило його не лише найбагатшою людиною світу, а й також однією з найвпливовіших у політичному відношенні.

Точна роль Маска в майбутній адміністрації досі незрозуміла. Раніше Трамп заявляв, що генеральний директор проведе повний аудит федерального уряду та проведе кардинальні реформи як «секретар зі скорочення витрат». Будь-яка така посада призведе до величезного конфлікту інтересів, оскільки компанії Маска мають мільярдні контракти з урядом, а також стикаються з розслідуваннями з боку федеральних агентств. Статки Маска зросли на $26 млрд лише за два дні після виборів.

Маск також показав себе як близький союзник обраного президента — Трамп прийняв деякі політичні пропозиції Маска під час кампанії та хвалив його як «супергенія». Як повідомляється, він приєднався до розмови Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським, сигналізуючи про свій широкий вплив.

Маск найвідоміший прибічник Трампа

Зростання Маска до ключового гравця в кампанії Трампа відбулося стрімко. Ще в березні генеральний директор був категоричний, що не підтримає кандидата в президенти. Ще в травні він сказав, що все ще зважує варіанти. Потім, у липні, того самого дня, коли Трампа було поранено під час невдалої спроби вбивства, він заявив, що змінив свою думку та закликав інших представників технологічної індустрії підтримати Республіканську партію.

Обітниця підтримки Маска відповідала його дедалі більшому публічному сприйняттю правих лідерів і його просуванню ультраправих поглядів на такі питання, як міграція. Мільярдер вірить у праву теорію змови, згідно з якою демократи планували привезти мільйони нелегальних іммігрантів, щоб схилити вибори на свою користь. New York Times повідомляє, що він сказав групі консервативних мільярдерів навесні цього року, що якщо Байден переможе, це буде кінець американської демократії. Відтоді він публічно повторив цю заяву, попереджаючи про «останні вибори», якщо Трамп програє.

Що швидко стало зрозуміло після заяв Маска, так це те, що він планував зробити набагато більше, ніж просто надати слова підтримки. За лаштунками Маск уже почав пропонувати свій внесок у виборчу кампанію, подзвонивши Трампу по телефону і порадивши йому обрати Джей Ді Венса своїм напарником.

Діяльність під час кампанії

Оголосивши про свою підтримку в липні, Маск негайно почав перераховувати мільйони доларів у протрампівський America Pac, який був створений за місяць до цього і функціонував як особиста політична організація Маска та фонд для кампанії Трампа. Маск пожертвував $15 млн в у липні та збільшував своє фінансування щомісяця, зрештою до дня виборів внесок становив понад $118 млн.

Протягом наступних кількох місяців Маск взяв на себе роль напарника, супроводжуючи Трампа під час промов, висловлюючи політичні ідеї та керуючи стратегією кампанії.

America Pac значною мірою взяла на себе основну гру кампанії Трампа в ключових штатах, найнявши сотні людей по всій країні для агітації виборців. За даними New York Times, організація постукала приблизно в 11 мільйонів дверей, а також витратила мільйони на цифрову рекламу та розсилку для виборців.

Кампанія зіткнулися з численними звинуваченнями в поганому поводженні з працівниками та порушеннях трудового законодавства. В одному випадку, про який вперше повідомив Wired, субпідрядник компанії Маска America Pac нібито привіз працівників, які навіть не підозрювали, що будуть агітувати за Трампа.

Окрім фінансових внесків, Маск також виступав особисто, щоб підтримати Трампа. Коли кампанія наближалася до завершення, America Pac Маска також почала безпосередньо надавати гроші потенційним виборцям, роздаючи 1 мільйон доларів на день обраному виборцю, який підписав петицію, пов’язану з Pac. На одній роздачі в Піттсбурзі Маск вийшов на сцену перед гігантським американським прапором, щоб вручити величезний чек жінці та сказати натовпу, що він їх любить.

Маск у Білому домі

Ставка Маска на Трампа вже зробила його багатшим на $26 млрд, оскільки ціна акцій Tesla підскочила після перемоги на виборах кандидата від Республіканської партії. Якщо Маск залишиться в прихильності Трампа — що не очевидним для цих чоловіків з їх історією руйнівних ділових стосунків — він може отримати ще більшу вигоду через політику дерегуляції та викорінення федеральних агентств, яким доручено наглядати за його компаніями.

На фото профілю Маска в X тепер він зображений у чорному капелюсі Maga з новою біографією, яка заявляє, що «люди проголосували за велику реформу уряду».

Компанії Маска, такі як SpaceX і Starlink, які вже є державними підрядниками, тісно переплетеними з різними агентствами, також можуть мати ще більший вплив. Як повідомляє New York Times, Маск звернувся до Трампа з проханням найняти співробітників SpaceX на найвищі посади в уряді, зокрема в Міністерстві оборони.

Наразі Трамп, здається, відповідає бізнес-інтересам і запитам Маска. Під час своєї переможної промови він неодноразово хвалив Маска, кажучи, що любить його, і хвалив його здатність робити те, чого не можуть державні установи.

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«Зірка народилася. Ілон, він чудовий хлопець», — сказав Трамп. Коли у вечір виборів стало ясно, що Трамп здобуде вирішальну перемогу, Маск поділився мемом, на якому він тримає велику порцелянову раковину, стоячи в Овальному кабінеті. Це зображення було нагадуванням про те, як він купив Twitter і фізично переніс раковину в штаб-квартиру, незадовго до того, як звільнив більшість персоналу.