Долар різко подорожчав: чи будуть ще сюрпризи за курсом цими вихідними

Цього тижня ситуацію на валютному ринку України не можна назвати дуже вдалою для гривні. Хоча й суттєвого негативу для нацвалюти також не відбулося. Попри масовані обстріли росією цивільної та критичної інфраструктури та посилення напруженості на фронті, на нашому валютному ринку не спостерігалося паніки, хоча цінники долара поступово зростали. Паралельно просідали котирування євро, але заслуги української економіки в цьому не було.

Євро подешевшав щодо долара на світових майданчиках, і наш ринок проводив відповідну корекцію.

Частково гривню підстрахували аграрії: вони продовжують збір врожаю та його постачання на зовнішні ринки, отримуючи валютний виторг. Його надходження частково нівелювали збільшення попиту на валюту для закупівлі енергоносіїв перед опалювальним сезоном та на потреби армії.

Це дозволило Нацбанку вміло маневрувати між покупцями та продавцями долара та не витрачати додатково значних обсягів валюти для підтримки курсу гривні.

А гарні новини про збільшення золотовалютних резервів України (на 1 жовтня до $46,5 млрд) та зниження офіційної інфляції до 11,9% дещо заспокоювали всіх учасників валютного ринку.

Вони розуміють, що Нацбанк має достатньо ресурсів, щоб утримувати гривню в комфортному для регулятора коридорі. І це головні вхідні дані для всіх гравців під час традиційно девальваційного та інфляційного 4 квартали року: у жовтні-листопаді уряд зазвичай вливає значні кошти у старт опалювального сезону, а у грудні додається ще й значний приплив до банківської системи бюджетних грошей перед закінченням року.

Проти гривні цими днями, звичайно, спрацювало затвердження урядом законопроєкту про чергове збільшення видатків у бюджеті-2025. Це вже другий перегляд головного кошторису країни: наприкінці липня витрати були підвищені на 412,4 млрд гривень. І це негативно впливає на настрій усіх учасників ринку.

Дещо нівелюють побоювання учасників ринку щодо можливого прискорення девальвації гривні запевнення чиновників, що частину додаткових витрат у розмірі 6 млрд євро (294,3 млрд грн) буде профінансовано за рахунок Євросоюзу в рамках ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Нагадаю, що, за версією уряду, із 324,8 млрд грн понад 310 млрд грн отримає загальний фонд, а з них понад 301 млрд грн — Міноборони, у тому числі: 202 млрд грн — на грошове забезпечення військовослужбовців; 100 млрд грн — на закупівлю озброєння, насамперед БПЛА всіх типів; 8 млрд грн — на інші військові витрати. А близько 30 млрд грн уряд отримає як додаткові доходи бюджету, а також за рахунок економії на боргових виплатах та скорочення непріоритетних видатків.

З цієї суми видатків у 324,8 млрд грн «найнебезпечнішою» для курсу гривні є стаття у 202 млрд грн на грошове забезпечення військових, оскільки ці гроші частково можуть бути витрачені ними на придбання валюти. А це збільшить попит на ВКВ на всіх сегментах валютного ринку.

Але якщо «жива» валюта у розмірі 6 млрд євро, яка отримується за рахунок ініціативи G7 ERA, зайде на рахунки Нацбанку, регулятор будь-якої миті зможе активно згладжувати спроби розгойдати курс, навіть при зростанні попиту на валюту з боку військовослужбовців.

Крім того, додатковим порушником спокою на нашому валютному ринку був американський шатдаун: низка заяв демократів та республіканців на цю тему провокували періодичні ралі за парою євро/долар на міжнародному ринку. Це негайно викликало відповідну реакцію курсу євро щодо гривні на нашому міжбанку за офіційним курсом євро до нацвалюти, і частково — на готівковому сегменті.

Цікаво, що останні рік-півтора готівковий ринок залишається найплавнішим із усіх сегментів валютного ринку України. Хоча раніше був найнеспокійнішим і реагував серйозними злетами своїх валютних цінників з будь-якого більш-менш серйозного приводу. Натомість міжбанківський та офіційний курси практично відображають у своїх котируваннях будь-який «чих» на світовому та вітчизняному ринках.

Динаміка пари долар/євро

Динаміка офіційного курсу гривні щодо долара США та євро





Курс євро на міжбанку

Курс євро на готівковому ринку

Крім того, шатдаун у США спровокував чергові ралі ціни золота на світовому ринку: його вартість у моменті пробивала новий психологічний поріг у $4 000 за унцію і спрямувалась вище, щоправда, потім все ж таки опустилася трохи нижче цієї психологічної позначки. На момент написання статті унція золота коштує близько $3 992.

Графік золота

У результаті за період із 6 до 10 жовтня, якщо порівнювати лише початкову та кінцеву дати періоду, курс продажу долара на українському міжбанку зріс на 35 копійок — із рівня 41,33/41,36 до 41,68/41,71 гривень, а курс продажу безготівкового євро за цей же період просів на 10 копійок — із 48,3395/48,3581 до 48,2320/48,2501 грн.

На готівковому ринку ввечері у п'ятницю, 10 жовтня, долар США в обмінниках фінкомпаній та в касах банків продавався за 41,70−41,90 гривень, а євро — зао 48,45−48,70 гривень.

Загалом за такої ситуації на міжбанку цієї суботи та неділі власники вітчизняних обмінників пропрацюють у форматі «з обороту» без особливих спроб «підірвати» курс на зростанні котирувань міжбанку, але водночас — і без тенденцій до просідання цінників. Спред між купівлею та продажем як за доларом, так і євро в більшості обмінників перебуватиме в межах 15−25 копійок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 11−12 жовтня

Курс готівкового долара цими вихідними у більшості обмінників фінкомпаній та в касах працюючих відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,20 до 41,50 гривень та продаж від 41,65 до 41,90 гривень.

Курс готівкового євро перебуватиме в межах коридору: прийом від 47,90 до 48,35 гривень та продаж від 48,40 до 48,80 гривень.