У середу, 27 травня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці та у продажу додав 1 копійку. Євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу додало 5 копійок.
27 травня 2026, 10:59
Курс валют на 27 травня: банки та обмінники оновили цінники
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінних пунктах купівлі подешевшав на 7 копійок, а у продажу не змінився. Євро в покупці додало 3 копійки, а у продажу 10 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,00−44,48 грн. Євро купують за 51,20 грн, а продають за 51,90 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,08−44,20, євро — 51,55−51,75 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,28−44,31 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,56−51,59 грн/євро.
За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, курс долара на ранковому міжбанк пробив новий історичній максимум: 44.34 — 44.36 грн.
Джерело: Мінфін
