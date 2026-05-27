Житель Чехії виграв 120 млн євро у лотерею Eurojackpot

У Чехії людина або група людей, які спільно володіють лотерейним квитком, стали власниками джекпоту в розмірі 120 млн євро , розіграного в лотерею Eurojackpot. Про це повідомила мюнстерська компанія Westlotto, яка координує проведення лотереї увечері у вівторок, 26 травня, пише Welt.de.

Жителі Німеччини виграли по 4 млн євро

Як пише газета Welt, кілька щасливчиків було й у Німеччині. За даними видання, по 4 млн євро дісталося одному учаснику з федеральної землі Північний Рейн — Вестфалія, двом учасникам із Саксонії та одному — з Тюрінгії. Ту ж суму отримав мешканець Норвегії.

У всіх випадках не вказується, чи йдеться про одноосібного володаря щасливого лотерейного квитка або групу людей, які купили його спільно.

Що потрібно для виграшу

Для отримання максимального виграшу учасникам лотереї Eurojackpot потрібно вгадати п'ять чисел від 1 із 50 та два додаткові числа в діапазоні від 1 до 12. Успіх цього разу принесли числа: 5, 11, 23, 33, 42 у поєднанні з додатковими числами 10 та 12.

На попередніх 13 розіграшах жоден із учасників не зміг вгадати заповітну комбінацію. В результаті сума призу, що збільшується після кожного розіграшу без головного переможця, досягла 120 млн євро.

Нинішнього року джекпот у лотереї Eurojackpot брали вісім разів. На початку квітня назвати всі виграшні числа вдалося учаснику з Фінляндії та зі Словаччини. Вони отримали по 5 млн євро. Переможця з Німеччини востаннє можна було привітати 31 березня. Тоді житель (або група гравців) із землі Північний Рейн — Вестфалія, вгадавши всі числа розіграшу, отримав 70,7 млн євро.

Виграш у лотерею у Німеччині не оподатковується. Імовірність вгадати правильні цифри у Eurojackpot становить 1 до 140 мільйонів.