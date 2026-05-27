Starlink для Пентагону подорожчає вп’ятеро: SpaceX домоглася перегляду тарифів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 травня 2026, 15:28

Starlink для Пентагону подорожчає вп’ятеро: SpaceX домоглася перегляду тарифів

Компанія SpaceX Ілона Маска домоглася підвищення вартості підключення супутникового інтернету Starlink для потреб американських військових у п’ять разів. Про це з посиланням на джерела та документи Міністерства оборони США повідомляє Reuters.

Компанія SpaceX Ілона Маска домоглася підвищення вартості підключення супутникового інтернету Starlink для потреб американських військових у п’ять разів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що постачає SpaceX Пентагону

На відміну від споживчих терміналів Starlink, які продаються у відкритому доступі, зокрема через Walmart, SpaceX постачає Пентагону військову версію під назвою Starshield у межах контракту 2023 року.

Після старту військових дій проти Ірану компанія переконала Пентагон збільшити плату до близько $25 000 на місяць за підключення одного термінала замість приблизно $5 000.

Термінали Starshield можуть підключатися як до комерційної мережі Starlink, так і до окремого, більш захищеного супутникового угруповання Starshield.

Чому виникла суперечка

Суперечка виникла через використання мережі Starlink у дронах-камікадзе LUCAS — дешевших американських аналогах іранських Shahed, які здатні тривалий час перебувати в повітрі над ціллю перед здійсненням удару.

SpaceX стверджувала, що дрони LUCAS працювали в умовах, які більше відповідали тарифу авіаційного рівня, а не дешевшим наземним або мобільним сервісам.

Водночас, за словами одного з джерел, представники Пентагону наполягали, що щомісячна плата у $25 000 була розрахована для літаків, а не для дронів-камікадзе, які використовували з'єднання Starlink лише протягом кількох хвилин або годин.

Зрештою Пентагон, який посилював удари по Ірану, погодився прийняти запропоноване SpaceX підвищення тарифу, що майже вдвічі збільшило вартість кожного дрона LUCAS. Спочатку американське оборонне відомство сплачувало близько $30 000 за одиницю.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 травня 2026, 16:32
#
Бардак.
Куда смотрит украинский АМКУ.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Qwerty1999 и 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами