Швейцарія втратила статус головного сейфу для іноземного капіталу: де тепер тримають свої гроші багатії

Гонконг з невеликим відривом обігнав Швейцарію та став найбільшим серед світових центрів управління капіталом — завдяки припливу капіталу з материкового Китаю та відродженню місцевого ринку акцій. Про це повідомило агентство Bloomberg.

За даними BCG, за підсумками минулого року трансграничні активи, зареєстровані у Гонконзі, зросли на 10,7% — до $2,9 трлн.

Аналітики прогнозують, що до 2030 року Гонконг може збільшити відрив від Швейцарії майже до $600 млрд. Цьому сприятимуть швидке накопичення капіталу в Азії, промислове домінування Китаю та відновлення ринку IPO у Гонконзі.

Світові приватні статки зростають

У BCG зазначають, що приватні статки у світі зростають найшвидшими темпами з 2021 року, попри тарифні обмеження та макроекономічну нестабільність. Наразі їхній загальний обсяг оцінюється у $333 трлн.

Гонконг і Сінгапур формують ключову екосистему для обслуговування азійського капіталу. Водночас Швейцарія, США та Велика Британія залишаються основними каналами для розміщення капіталів з Європи, Близького Сходу та Латинської Америки.

Бум сімейних офісів

Зростання ролі Гонконгу як фінансового центру сприяє розвитку ринку сімейних офісів. Їхня кількість у місті зросла на 25% з 2023 року і на кінець минулого року сягнула 3384.

За даними опитування Deloitte, проведеного на замовлення уряду, кожен із таких офісів управляє активами щонайменше на $10 млн. Понад тисяча сімейних офісів мають в управлінні $100 млн або більше.

Чому капітал повертається до Гонконгу

Після років пандемічних обмежень і політичних змін Гонконг активно просуває свої переваги: низькі податки, ринки капіталу, що швидко розвиваються, та доступ до кваліфікованих кадрів.

Ця стратегія дає результат. Геополітична напруженість, зокрема нестабільність на Близькому Сході, стимулює надзаможних інвесторів перенаправляти частину капіталу до Азії.

Міністр фінансових послуг та казначейства Гонконгу Крістофер Хуей заявив, що уряд планує розширити податкові пільги. За його словами, на останніх самітах для надзаможних клієнтів стало помітно більше учасників із Близького Сходу.