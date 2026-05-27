Верховний Суд перевірить законність банківських комісій за користування кредитом

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду передав на розгляд Об'єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду справу щодо оскарження банківської винагороди за користування кредитними коштами. Про це пише jurliga.ligazakon.net.

В чому проблема?

Ключова правова проблема полягає у визначенні правової природи таких платежів: чи може банк стягувати винагороду паралельно з процентами, особливо коли її розмір у кілька разів перевищує суму позики.

Судам необхідно з'ясувати, чи не створює така договірна умова ситуацію «подвійної оплати» за одну й ту саму послугу — користування капіталом.

Попередній судовий підхід спирався на принцип свободи договору, визнаючи будь-які комісії легітимними за умови добровільного підписання договору позичальником.

Проте колегія суддів вважає таку логіку помилковою, оскільки вона допускає зловживання правами та ігнорує фундаментальні вимоги пропорційності. Очікується, що новий підхід обмежить можливість нарахування винагород за дії, які банк вчиняє на власну користь, та встановить стандарт абсолютної прозорості всіх елементів кредитного договору.