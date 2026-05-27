Шахраї вкрали понад $400 000 через клон біржі Uniswap, BitMine інвестувала $235 млн у закупівлю Ethereum: що нового

Шахраї вкрали понад $400 000 через фішинговий клон біржі Uniswap

Сфера децентралізованих фінансів (DeFi) зіткнулася з новою масштабною атакою. Зловмисники створили точну копію сайту популярної криптобіржі Uniswap і за допомогою фішингових схем уже викачали з гаманців довірливих користувачів понад $400 000.

Найбільша небезпека полягає в тому, що для залучення жертв шахраї використовували офіційну рекламу в пошуковій системі Google. Тобто підроблений сайт з'являвся на перших позиціях пошукової видачі як проплачене оголошення. На цей інцидент звернула увагу засновниця маркетингової агенції Web3 Green Dots Стейсі Мур.

За даними ончейн-аналітика b-block, наразі вдалося відстежити дві криптоадреси, які безпосередньо контролюються крадіями. На одному гаманці зловмисники акумулювали $185 270, а на іншому — $221 734. Обидва цифрові сейфи досі активні, а сума викрадених коштів продовжує зростати.

Подібні фішингові платформи візуально майже неможливо відрізнити від справжніх сервісів — вони повністю копіюють інтерфейс та дизайн оригінальних додатків. Головна і часто єдина відмінність криється в URL-адресі у рядку браузера, де шахраї змінюють або додають одну непомітну літеру.

У зв'язку з інцидентом команда відомого аналітичного порталу DeFiLlama закликала криптоспільноту ніколи не переходити за рекламними лінками в пошуковиках, а завжди перевіряти ще раз правильність офіційних адрес через їхній верифікований вебресурс.

Експерти зазначають, що просування фейкових криптосайтів через Google Ads та Chrome Web Store, на жаль, є поширеною практикою. Фахівець під псевдонімом CyberSatoshi пояснив, що хакери використовують технічні хитрощі з кодом, аби успішно обходити системи безпеки та модерацію техгіганта.

При цьому під загрозою перебувають користувачі не лише децентралізованих платформ. Раніше відомий блокчейн-детектив ZachXBT попереджав про аналогічні підроблені сайти та клони інтерфейсу найбільших централізованих криптобірж, зокрема американської компанії Coinbase.

Ставка на ефір: компанія BitMine інвестувала $235 мільйонів у закупівлю Ethereum під час падіння ринку

Великий інституційний гравець BitMine провів масштабну закупівлю на ринку цифрових активів, придбавши за останній тиждень 111 942 ETH. Про це заявив керівник компанії Том Лі. За його словами, керівництво розцінює просідання курсу другої за капіталізацією криптовалюти нижче психологічної позначки у $2 200 як «ідеальну точку входу» та надзвичайно привабливу можливість для довгострокового накопичення.

Амбіції компанії є глобальними: BitMine прагне сконцентрувати у своїх руках 5% від усієї річної емісії Ethereum у 2026 році. Згідно з фінансовим звітом, наразі частка компанії вже становить 4,47% від загальної ринкової пропозиції Ethereum, яка налічує близько 120,7 млн монет.

Станом на 25 травня 2026 року структура крипторезервів та капіталу BitMine виглядає наступним чином:

Криптоактиви — 5,39 млн ETH (середня ціна під час звітного періоду зафіксувалася на рівні $2134 за монету) та 203 BTC.

Стратегічні інвестиції — частка в компанії Beast Industries на суму $200 млн, а також пакет акцій Eightco Holdings вартістю $95 млн.

Подушка ліквідності — $444 млн у «живій» готівці, що залишає компанії значний простір для подальшого викупу ринкових просідань.

Strategy викупила власні облігації на $1,5 мільярда з дисконтом, а біткоїн-резерви компанії сягнули $64 млрд

Криптогігант Strategy провів велику фінансову реструктуризацію, викупивши власні конвертовані облігації з терміном погашення у 2029 році на загальну суму $1,5 мільярда. Компанії вдалося укласти надзвичайно вигідну угоду, придбавши папери приблизно з 8% дисконтом до їхнього номіналу.

Завдяки цій операції сукупне боргове навантаження компанії знизилося до $6,7 мільярда. Водночас показник прибутковості біткоїн-активів у розрахунку на одну акцію компанії (BTC Yield) зріс на 0,7%, а загалом з початку року цей стратегічний індикатор сягнув уже 13,3%.

Протягом тижня, що завершився 25 травня, Strategy утрималася від нових закупівель криптовалюти. Поточний баланс компанії виглядає так:

На рахунках зосереджено 843 738 BTC;

Загальна ринкова вартість накопичених цифрових активів становить близько $63,87 млрд;

Середня ціна купівлі одного біткоїна за весь період масового накопичення становить приблизно $75 700.

Засновник компанії Майкл Сейлор наголосив, що така гнучка структура капіталу дозволяє фірмі оперативно оптимізувати свій баланс відповідно до мінливих ринкових умов. Наразі ліквідний грошовий резерв компанії в доларах США становить $871 мільйон, і керівництво планує активно збільшувати цю доларову подушку у майбутньому.

Поки великий гравець Strategy зробив паузу, дрібніші публічні компанії скористалися моментом і сумарно викупили 602,6 BTC на суму близько $46 мільйонів. Корпоративні закупівлі проводилися в моменти, коли курс першої криптовалюти опускався нижче $80 000:

Strive придбала 381,6 BTC (із середньою ціною $79 348);

DDC Enterprise Limited поповнила резерви на 200 BTC (із середньою ціною $79 496);

The Smarter Web Company докупила 19 BTC;

Hyperscale Data забрала з ринку 2 BTC.

Протокол Kelp відновив забезпечення токена rsETH після зламу на $293 млн

Ретрейдінг-протокол Kelp успішно завершив ліквідацію наслідків однієї з найбільших хакерських атак року та повністю відновив забезпечення свого флагманського токена ліквідного стейкінгу rsETH. Процес стабілізації тривав п'ять тижнів, а фінальною крапкою стало відправлення розробниками останнього траншу в розмірі 20 373 rsETH на смартконтракт кросчейн-протоколу LayerZero.

Нагадаємо, що масштабний інцидент із розкраданням $293 мільйонів спровокував серйозну кризу ліквідності у всьому DeFi-секторі. Зловмисники, які змогли вивести 116 500 rsETH, використали ці токени як заставу на найбільшій кредитній платформі Aave для отримання мільйонних позик в інших активах. Результатом цієї маніпуляції стало формування «поганого боргу» на суму $190 мільйонів, що злякало інвесторів та викликало панічний відтік капіталу з лендингового гіганта.

Акумулювати кошти для повного покриття збитків та порятунку Kelp вдалося завдяки потужній консолідації криптоспільноти за підтримки глобальної ініціативи DeFi United. До фінансування плану порятунку також долучилися й інші великі Web3-проєкти.

Стабілізація системи проходила у кілька етапів:

13 травня надійшов перший великий транш на 25 000 rsETH, що дозволило перезапустити роботу кросчейн-мостів між основним блокчейном Ethereum та L2-мережами.

14 травня розробники відкрили для користувачів функцію виведення коштів. Наразі механізми спалювання токенів та нарахування винагород за стейкінг уже працюють у штатному режимі.

Попри повне відновлення екосистеми Kelp, інцидент завдав сильного репутаційного та фінансового удару по ринку. Зокрема, цей злам став ключовим тригером для падіння показника TVL (загальної заблокованої вартості) протоколу Aave. Через паніку користувачів та виведення ліквідності обсяг заблокованих на Aave активів обвалився з $26,3 млрд до $17,7 млрд.