27 травня 2026, 13:18

Програміст із Meta заробляє понад $300 000 на рік, але живе без авто та дивана: куди інвестує

Американський інженер програмного забезпечення компанії Meta, який, маючи річний дохід у $306 500, свідомо обрав ультрамінімалістичний спосіб життя. Друзі хлопця називають його умови «спартанськими», проте для самого айтівця це прорахована фінансова стратегія. Про життя 24-річного Реймонда Зенги розповів Business Insider.

Головний секрет його способу життя — це філософія руху FIRE (фінансова незалежність та ранній вихід на пенсію). Хлопець планує повністю відійти від справ уже у віці 30 років, накопичивши на інвестиційних рахунках понад $2 млн.

В середньому він заробляє від $7 000 до $8 000 на місяць, не враховуючи бонусів та опціонів на акції, які становлять приблизно 60% його загальної компенсації. При цьому чиста зарплата зазвичай становить близько $4 000 на місяць після сплати податків та пенсійних внесків. Залежно від місяця, Зенг заощаджує від $5 000 до $20 000.

Життя в порожній квартирі

Програміст переїхав до району затоки Сан-Франциско близько 8 місяців тому після 2 років життя в Далласі. Він орендує однокімнатну квартиру за $2 600 на місяць, що вважає вигідною пропозицією для цього району. Проте у нього практично немає меблів.

«Для мене такий спосіб життя є свідомим. Я міг би дозволити собі більше меблів, якби захотів», — зазначив Зенга.

Він принципово відмовився від купівлі автомобіля, дивана та телевізора Замість телевізора він використовує робочий комп'ютер, оскільки майже не дивиться передачі чи серіали. Вітальня одночасно слугує йому і робочим кабінетом, і зоною для хобі. У спальні стоїть лише ліжко, ковдра, подушка та звичайна офісна шафа для документів, яка виконує роль тумбочки.

Єдине, на що він не пошкодував грошей — це біде за $400, яке за його словами покращує якість життя.

Більшість місяців хлопець майже нічого не витрачає на пересування, хоча іноді трати становлять близько $30 на спільні поїздки або громадський транспорт. В іншому випадку він ходить пішки або користується послугами трансферу своєї компанії.

Зенг також не сильно витрачається на їжу. Він видідяє близько $300 на місяць на продукти та ще $75 на харчування поза домом, хоча компанія оплачує сніданки та обіди.

Айтівець розповів, що більшість вихідних він проводить час у віртуальній реальності з друзями, які живуть надто далеко, щоб регулярно бачитися особисто.

«Ми зустрічаємося особисто раз на кілька місяців. У певному сенсі це стало випадковою економією, оскільки я не так часто ходжу в бари, ресторани чи на інші соціальні заходи», — розповідає Зенг.

На що витрачає гроші

Хлопець витрачає близько $400−500 на місяць на подорожі та хобі, включаючи приблизно $1 000 на рік, які він сплачує у вигляді річної плати за кредитну картку.

Він використовує бали та туристичні бонуси, щоб компенсувати витрати на переліт. Минулого року Зенг використав бали, щоб забронювати для себе та тата авіаквитки бізнес-класом з Лос-Анджелеса до Сінгапуру. Це дозволило уникнути витрати на авіаквитки, які коштували б понад $5 000.

Програміст — активний учасник фурі-спільноти, яка об'єднує шанувальників антропоморфних тварин-персонажів. Він витрачає від $400 до $500 на місяць на подорожі, тематичні конвенції та замовлення артів у художників. Наразі він збирає гроші на індивідуальне замовлення власного ростового костюма, вартість якого може сягати $7 000.

Як відстежує свої гроші та інвестує

Залежно від нарахування акцій, бонусів і пенсійних внесків, йому вдається відкладати від $5 000 до $20 000 на місяць.

Щороку він максимально поповнює свої пенсійні рахунки 401(k) та Roth IRA, ощадний рахунок на медичні витрати, а також додатково інвестує кошти через брокерський рахунок.

Наразі приблизно 80% його інвестицій припадає на фондовий ринок США, а ще 20% — на міжнародні активи.

Крім того, він все ретельно віджестує у таблиці, яку розробив сам. Зенг також веде більшу електронну таблицю, у якій відображаються податки, прогнози по зарплаті та зростанню інвестицій.

«Зараз, за ​​моїми оцінками, до 30 років я можу інвестувати понад 2 мільйони доларів, якщо все піде за планом. До 40 років, я прогнозую, ця цифра може зрости до понад $7 млн, хоча ще є багато складових, пов'язаних з плануванням виходу на пенсію та ринковими показниками», — зазначив він.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 4

Унилий Бетменцев
27 травня 2026, 13:48
Гарне суспільство, яке дозволяє спокійно примножувати власні заощадження. Наша країна в тому плані максимально дика — депозити 1.5 відсотки у валюті та бетонометри — чи не єдині доступні інструменти «інвестування» (віднедавна ще ОВДП)
Qwerty1999
27 травня 2026, 13:57
Каждый сходит с ума по-своему.

Было бы интересно узнать о его жизни
с 30 до 50 лет, когда он перестанет работать
и станет молодым «пенсионером».
Loginnnnn
27 травня 2026, 15:35
Якщо не планує одружуватись і дітей то може і вистачить, але якщо в нього все в акціях гігантів, які з можуть луснути чи капітально просісти в будь-який момент, чекати відновлення він може набагато довше 6 років що йому залишилось до пенсії.
Qwerty1999
27 травня 2026, 16:12
Чоловіки ще не навчились народжувати дітей,
а одруження залежить не тільки від безробітного «пенсіонера»
