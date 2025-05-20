Імпорт зростає, а продаж руди обвалився, що утримує курс гривні

Попри цілу низку негативних чинників, гривня зберігає стабільність. Що дозволяє їй утримувати позиції та які подальші перспективи, розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувалося на міжбанку

На міжбанку невеликі коливання. Попри валютну лібералізацію, посилення долару на світових ринках, українська гривня зберігала стабільність. Активність ринку дещо знизилась, просіли приблизно на 5% як купівля, так і продаж валюти. Середньодобовий попит на валюту перевищує пропозицію на $72 млн.

Населення на третину знизило купівлю безготівкової валюти без зміни рівня пропозиції. В результаті середньодобовий продаж безготівкової валюти населенням перевищив купівлю на $4 млн.

На готівковому ринку долар трохи відновився після падіння позаминулого тижня, просто через низькі рівні й відставання від безготівкового ринку. Попит та пропозиція підросли на 1%, сальдо готівкових операцій залишилось без змін на середньодобовому рівні $13,7 млн.

Інтервенції НБУ зросли на 21% — до $755,1 млн, і це зараз максимум за півтора місяці (7 тижнів).

Безготівковий долар знизився з 41,51 до 41,47 грн, безготівковий євро суттєво відкоригувався через світові тенденції з 46,88 до 46,38 грн.

Готівковий долар відновився з 40,79 до 41,68 грн через дії банків, готівковий євро також підвищився з 46,17 до 46,86 грн.

Важливі події

НАК «Нафтогаз» почав закуповувати газ. Поки це незначні обсяги, але це довготривалий чинник попиту на валюту зі сторони найбільшого газового гравця.

Згідно оперативним даним Держмитслужби, за 4 міс. експорт знизився на 0,7% — до $13,3 млрд, імпорт зріс на 13,2% — до $24,8 млрд. Відповідно, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами у січні-квітні 2025 року склало $11,5 млрд (у 2024 році — $8 млрд). Зараз це головний чинник тиску на гривню.

Окремо: експорт руди за 4 місяці 2025 року через зниження ціни й попиту впав майже на 41% — до $893 млн.

Прогноз зростання світового ВВП у 2025 році зменшено до 2,4% — це нижче 2,9%, досягнутих торік, і на 0,4% меньше січневого прогнозу ООН.

Валютна лібералізація від НБУ, як і очікувалось, не вплинула на ринок, бо вплив був насамперед на безготівковий ринок міжбанку.

У аграріїв змішані прогнози щодо стану посівів, без сталого позитиву. Заморозки пройшли плямами, десь дуже погано й потрібно все пересівати, десь частково, подекуди пронесло. Аграрії — це головний експортний донор (60% від всього експорту), тож влив на валютний ринок сильний.

Дедалі ближче 30 травня з виплатами за ВВП-варантами. Згадайте, яка була хвиля обговорень з оголошенням «дефолту». А зараз вже всі схаменулися, Мінфін продавив ринок, здається всім утримувачам зрозуміло — виплат зараз не буде, всі йдуть на реструктуризацію. Вплив цього чиннику на валютний ринок — мінімальний.

6 червня — скасування митного безвізу з ЄС. Це дійсно погано, і насамперед для аграріїв. Тож перспектива на стримування експорту є, що погіршуватиме торговельний баланс. Але, з іншого боку, збільшення внутрішніх залишків може стримати зростання внутрішніх цін.

Що відбувається на тижні

21 травня погашення ОВДП на 10,47 млрд грн. Ненайбільший обсяг, але гривневої ліквідності ринку додасть.

Остання декада травня — податковий період, за яким може посилитись пропозиція валюти від експортерів.

Імпорт газу для відновлення запасів блакитного палива в газосховищах підтримуватиме попит на валюту.

Для більшості чинників у НБУ знайдуться резерви для стабілізації коливань.

Авжеж, безпековий чинник, який може вплинути на настрої ринку.

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Значних рухів на тижні не чекаю, вони можливі лише при виході США з перемовин й ескалації військових дій. В середньостроку й довгостроку зберігаю девальваційні очікування, тому підбираю валюту, диверсифікую з ОВДП і криптою.