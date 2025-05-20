Імпорт зростає, а продаж руди обвалився, що утримує курс гривні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 травня 2025, 13:55

Імпорт зростає, а продаж руди обвалився, що утримує курс гривні

Попри цілу низку негативних чинників, гривня зберігає стабільність. Що дозволяє їй утримувати позиції та які подальші перспективи, розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Попри цілу низку негативних чинників, гривня зберігає стабільність.

Що відбувалося на міжбанку

На міжбанку невеликі коливання. Попри валютну лібералізацію, посилення долару на світових ринках, українська гривня зберігала стабільність. Активність ринку дещо знизилась, просіли приблизно на 5% як купівля, так і продаж валюти. Середньодобовий попит на валюту перевищує пропозицію на $72 млн.

Населення на третину знизило купівлю безготівкової валюти без зміни рівня пропозиції. В результаті середньодобовий продаж безготівкової валюти населенням перевищив купівлю на $4 млн.

На готівковому ринку долар трохи відновився після падіння позаминулого тижня, просто через низькі рівні й відставання від безготівкового ринку. Попит та пропозиція підросли на 1%, сальдо готівкових операцій залишилось без змін на середньодобовому рівні $13,7 млн.

Інтервенції НБУ зросли на 21% — до $755,1 млн, і це зараз максимум за півтора місяці (7 тижнів).

Безготівковий долар знизився з 41,51 до 41,47 грн, безготівковий євро суттєво відкоригувався через світові тенденції з 46,88 до 46,38 грн.

Готівковий долар відновився з 40,79 до 41,68 грн через дії банків, готівковий євро також підвищився з 46,17 до 46,86 грн.

Важливі події

НАК «Нафтогаз» почав закуповувати газ. Поки це незначні обсяги, але це довготривалий чинник попиту на валюту зі сторони найбільшого газового гравця.

Згідно оперативним даним Держмитслужби, за 4 міс. експорт знизився на 0,7% — до $13,3 млрд, імпорт зріс на 13,2% — до $24,8 млрд. Відповідно, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами у січні-квітні 2025 року склало $11,5 млрд (у 2024 році — $8 млрд). Зараз це головний чинник тиску на гривню.

Окремо: експорт руди за 4 місяці 2025 року через зниження ціни й попиту впав майже на 41% — до $893 млн.

Прогноз зростання світового ВВП у 2025 році зменшено до 2,4% — це нижче 2,9%, досягнутих торік, і на 0,4% меньше січневого прогнозу ООН.

Валютна лібералізація від НБУ, як і очікувалось, не вплинула на ринок, бо вплив був насамперед на безготівковий ринок міжбанку.

У аграріїв змішані прогнози щодо стану посівів, без сталого позитиву. Заморозки пройшли плямами, десь дуже погано й потрібно все пересівати, десь частково, подекуди пронесло. Аграрії — це головний експортний донор (60% від всього експорту), тож влив на валютний ринок сильний.

Дедалі ближче 30 травня з виплатами за ВВП-варантами. Згадайте, яка була хвиля обговорень з оголошенням «дефолту». А зараз вже всі схаменулися, Мінфін продавив ринок, здається всім утримувачам зрозуміло — виплат зараз не буде, всі йдуть на реструктуризацію. Вплив цього чиннику на валютний ринок — мінімальний.

6 червня — скасування митного безвізу з ЄС. Це дійсно погано, і насамперед для аграріїв. Тож перспектива на стримування експорту є, що погіршуватиме торговельний баланс. Але, з іншого боку, збільшення внутрішніх залишків може стримати зростання внутрішніх цін.

Що відбувається на тижні

21 травня погашення ОВДП на 10,47 млрд грн. Ненайбільший обсяг, але гривневої ліквідності ринку додасть.

Остання декада травня — податковий період, за яким може посилитись пропозиція валюти від експортерів.

Імпорт газу для відновлення запасів блакитного палива в газосховищах підтримуватиме попит на валюту.

Для більшості чинників у НБУ знайдуться резерви для стабілізації коливань.

Авжеж, безпековий чинник, який може вплинути на настрої ринку.

Читайте також: Кредитний рейтинг США падає, якими будуть наслідки

Значних рухів на тижні не чекаю, вони можливі лише при виході США з перемовин й ескалації військових дій. В середньостроку й довгостроку зберігаю девальваційні очікування, тому підбираю валюту, диверсифікую з ОВДП і криптою.

Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами