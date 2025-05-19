Кредитний рейтинг США падає, якими будуть наслідки

У п'ятницю, після закриття торгів, рейтингове агентство Moody`s знизило кредитний рейтинг США. Колись це справляло шокове враження і мало купу негативних наслідків. Про те, в чому суть цієї події, і яке вона може мати значення для фінансових ринків, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Десятиліттями ринок державних облігацій США по праву вважався місцем, де панували злагода і гармонія. Міністерство фінансів завжди легко позичало достатньо грошей для фінансування країни, а інвестори охоче давали в борг, не маючи жодних сумнівів у кредитоспроможності боржника, якого вірно захищали рейтингові агентства Standard & Poors, Moody’s та Fitch, нагороджуючи американський борг найвищими рейтингами. Чим не фінансовий рай?! Але люди — всього лише люди, вони не змогли втриматися від спокуси витрачати більше, ніж заробляють, за що їх тепер покарано. Минулої п’ятниці Moody’s, останнє з трьох агентств, знизило суверенний кредитний рейтинг США з Аaa до Aa1. Рай втрачено, чи назавжди?

Особливість рейтингів

Що таке кредитний рейтинг, про який йде мова? Це оцінка здатності позичальника виконувати свої зобов’язання, розрахована на основі його фінансового стану, економічних умов та інших чинників ризику. Кожному рейтингу відповідає певна ймовірність дефолту. Найвищим рейтингом є ААА, у термінології S&P та Fitch, Moody's позначають його літерами «Ааа», але суть від цього не змінюється. Ймовірність дефолту емітентів із подібним рейтингом не перевищує 0,6%, і таких у всьому світі лише одинадцять. Два з них корпоративні — Microsoft та Johnson & Johnson, а дев’ять суверенні — Австралія, Данія, Німеччина, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Сінгапур, Швеція та Швейцарія. Найгіршими рейтингами — С, за класифікацією S&P та Fitch, та Са, у версії Moody’s, «нагороджують» емітентів, які можуть оголосити дефолт із ймовірністю 55−60%. Є ще й D, від S&P та Fitch, та С від Moody’s, але це для тих, хто вже перебуває в стані дефолту.

Чому рейтинги важливі? Тому що від них залежить ціна запозичень. Чим вище рейтинг, тим надійніше емітент, нижче ймовірність дефолту, менше ризик, а отже, дешевше борг. Для порівняння: вартість довгострокового боргу для емітента з рейтингом ААА на сьогоднішній день становитиме близько 5%, рейтинг із літерами С змусить платити щонайменше 30% річних.

До 2011 року американські державні облігації мали найвищі кредитні рейтинги від кожного з трьох найвпливовіших агентств, а у фінансовому світі американський борг було прийнято вважати «безризиковим активом». Чим тобі не Едемський сад — місце щастя, спокою та гармонії? Перший тривожний сигнал пролунав 5 серпня 2011 року, коли S&P знизило рейтинг США з ААА до АА+, що здавалося абсолютно неймовірною подією і стало справжнім шоком для ринків. Популярні індекси ринку акцій відразу ж після оголошення впали на 5−7%, а протягом наступного місяця втратили близько 15%. Американськими ринками справа не обмежилася, хвиля страху прокотилася всім світом, спровокувавши фінансову кризу в єврозоні. Наступного зниження рейтингу довелося чекати аж 12 років. 1 серпня 2023 року Fitch теж наважився знизити рейтинг американського боргу з ААА до АА+. Цього разу реакція була менш драматичною — що й не дивно, адже перший раз завжди найстрашніший, та й фінансова ситуація у світі була трохи іншою.

В чому причина зниження рейтингу

Версія Moodys': 1. Зростання державного боргу (до майже $37 трильйонів, або 124% ВВП). 2. Збільшення дефіциту бюджету (до $2 трильйонів, або 6,2% ВВП). 3. Політична нестабільність і поляризація влади. 4. Економічні ризики від торгівельної політики (тарифи). 5. Майбутні економічні перспективи недостатньо гарні, щоб компенсувати існуючі ризики.

Версія Білого дому: відразу ж після зниження рейтингу, у п'ятницю, прессекретар Дональда Трампа Стівен Чунг у своєму дописі в Х назвав цей крок політичним рішенням, а Марка Занді, економіста Moody's Analytics, пов’язаного зі зниженням рейтингу, звинуватив в тому, що він давній критик економічної політики нинішньої адміністрації. «Ніхто не сприймає його „аналіз“ серйозно. Він тільки й робить, що помиляється», — написав Чунг про Занді. Який знайомий і такий інтелігентний стиль діючої адміністрації?! Не вистачає тільки додати, що «не на часі» різним агентствам ставити палки в колеса владі, яка робить фантастичну роботу, повертаючи Америці її минулу велич.

Наслідки зниження рейтингу

Позичати може бути дорожче, причому не тільки американському уряду, але й компаніям та звичайним громадянам, адже вартість державних облігацій є базисом для визначення вартості всіх фінансових інструментів.

Витрати на фінансування дефіциту бюджету, ймовірно, зростуть ще більше. У випадку економічної рецесії, уряду буде складніше підтримати економіку збільшенням державних витрат, як це робилося раніше.

Девальвація долара. Ослаблення віри в американські облігації змусить певний клас інвесторів шукати «порятунку» в суверенних облігаціях інших держав, із рейтингом ААА, або/та золоті, що має негативний вплив на долар і може викликати його послаблення щодо основних світових валют.

Можливі певні коливання на ринках акцій, особливо, з огляду на нинішні високі ціни, але беручи до уваги той факт, що зниження рейтингу не можна назвати повністю несподіваним, навряд чи варто очікувати на бурю.

Чи все так жахливо насправді? Погодьтеся, що втрата США найвищого рейтингу від кожного з найвпливовіших агентств чимось нагадує мілтонівський «Втрачений рай». Як гріхопадіння Адама і Єви призвело до їх вигнання з Едему, так і гріхи фіскальної безвідповідальності змусили американську владу втратити фінансовий рай найдешевших запозичень. Популізм і спокуса витрачати більше, ніж маєш, а це мабуть найтиповіша риса сучасних політиків, схоже, ведуть прямою дорогою у світ гріха та страждань. Чи є надія на повернення? Безумовно, але для цього нинішній адміністрації доведеться пройти непростим шляхом фіскальної спокути та економічного відновлення, які навряд чи повністю узгоджуються із тими обіцянками, що Трамп роздавав напередодні виборів, вимахуючи червоною кепкою з надписом MAGA.

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Загалом історія з рейтингом, звісно, неприємна, але врешті-решт, це ж не в перший раз, та й знизили ж не до С, як Україні, а всього до AA+, а з таким рейтингом теж можна непогано жити. Та й в разі чого, архангели, які колись дали Адаму і Єві знання та надію, теж можуть допомогти: ФРС, продовжуючи зважену монетарну політику, а союзники, купуючи державні облігації США. Якось-то буде… Хоча, якщо так і далі жити та гріхів не спокутувати, то падіння продовжиться, і рай може бути втрачено назавжди.