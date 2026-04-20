Гривня падає: скільки можна буде заробити на валютній спекуляції

Цей тиждень на світовому та українському валютних ринках мине дуже динамічно та різноспрямовано для гривні. Причому початок тижня на торгах буде складним, оскільки минулої п'ятниці долар на міжбанку пішов вище 44 гривень, а євро — вище 52 гривень. Це змусить усіх покупців валюти на міжбанку нервувати, а продавців валюти — не надто поспішати з її продажем. Але для нацвалюти все ж таки не так все погано.

З одного боку, до 20 квітня включно вітчизняний бізнес активно розраховуватиметься із бюджетом за податками та зборами, а отже, потреба у гривні у клієнтів різко зросте. Це призведе до зростання продажу валютного виторгу в експортерів та скорочення можливості купівлі ВКВ імпортерами. Такий бюджетний період зазвичай страхує курс нацвалюти на міжбанку, що відображається більшою стабільністю поведінки і готівкового ринку. Це грає на руку і Нацбанку, якому у такій ситуації легше згладжувати курсові коливання на міжбанку.

Водночас позитивні сигнали від Євросоюзу після нещодавньої зміни політичного керівництва Угорщини про швидке розблокування кредиту для України на загальну суму 90 млрд євро вселяють певний оптимізм щодо перспектив гривні у 2026 році як в урядовців та Нацбанку, так і у місцевих гравців валютного ринку. Також це знижує девальваційні настрої.

З іншого боку, попри періодичні міжнародні меседжі про можливе швидке завершення війни на Близькому Сході та навіть розблокування Ормузької протоки, поки що вартість нафти просідає не настільки сильно, як цього хотілося б покупцям енергоносіїв у світі.

Графік нафти BRENT

А це означає, що всі українські імпортери пального продовжать активно скуповувати валюту на міжбанку, щоб оперативно оплачувати свої контракти, і поки що не за найдешевшими цінами. Це створює додатковий попит на валюту на торгах, тисне на курс гривні та підтримує високий рівень цін на бензин, дизпаливо та автомобільний газ в Україні.

У результаті головним гравцем на українському валютному ринку, який реально формує курсову погоду на міжбанку, залишиться Нацбанк. Саме його інтервенції, їх обсяг, частота виходів на ринок та цінники формуватимуть тренд за курсом долара та опосередковано євро на нашому внутрішньому валютному ринку весь найближчий час.

Інфляція в Україні знову прискорилася: офіційне зростання споживчих цін уже склало 7,9% у річному вимірі за рахунок різкого подорожчання енергоносіїв у світі та міжнародної логістики. Тому провокувати додаткове посилення інфляції ще й за рахунок чинника різкої девальвації гривні Нацбанк зараз не може допустити.

Динаміка офіційного курсу гривні щодо долара США та євро

Джерело: Держстат, інфографіка www.dsnews.ua

Отже, регулятор продовжить активно втручатися в ситуацію на торгах і ще жорсткіше проводити політику «гнучкого курсоутворення» для максимального згладжування курсових коливань на вітчизняному валютному ринку. Особливо непросто йому буде у ці понеділок-вівторок, коли на ринок вийде та частина покупців валюти, яку сильно налякав зліт долара минулої п'ятниці. У перші дні робочого тижня НБУ доведеться серйозно витратити резерви на погашення стихійного попиту саме такої групи покупців і, збивши ажіотаж, заспокоїти ринок.

Серед міжнародних чинників, окрім наслідків для українського валютного ринку війни на Близькому Сході у вигляді зростання попиту на валюту на міжбанку з боку імпортерів енергоносіїв та безпосередньо геополітичних та воєнних новин щодо ситуації в Ормузькій протоці, варто відзначити ще й посилення волатильності пари євро/долар, а отже, і стрибків курсу євро щодо гривні в Україні на опублікуванні данних щодо економіки США та ЄС.

Графік поведінки пари євро/долар із початку квітня

На поведінку пари цього тижня найбільше вплине публікація наступних статистичних даних:

20 квітня (понеділок) — індекс цін виробників у Німеччині. Може збільшити волатильність курсу євро щодо долара цього дня, за моїми оцінками, на 0,03−0,06 долара на євро, або на 12−26 копійок на українському міжбанку.

23 квітня (четвер) — кількість первинних заявок на отримання допомоги з безробіття у США, а також публікація індексів ділової активності в ЄС та США. Може збільшити волатильність курсу євро щодо долара цього дня, за моїми оцінками, на 0,04−0,09 долара на євро, або на 16−40 копійок на українському міжбанку.

24 квітня (п'ятниця) — індекс ділового клімату IFO у Німеччині та остаточні дані щодо індексу споживчих настроїв від Мічиганського університету. Може збільшити волатильність курсу євро щодо долара цього дня, за моїми оцінками, на 0,03−0,04 долара на євро, або на 12−18 копійок на українському міжбанку.

Геополітичні, економічні та воєнні новини цього тижня істотно впливатимуть на всі сегменти світового сировинного, фондового, валютного ринків та ринку дорогоцінних металів.

Тому на період із 20 до 24 квітня я прогнозую:

вартість нафти марки BRENT — в межах від $78 до $96 за барель;

вартість золота — у межах коридору від $4 540−4 980 за унцію з можливими коливаннями протягом дня в межах від $35 до $130 на унції ;

вартість срібла — у межах коридору від $64−92 за унцію з можливими коливаннями протягом дня в межах від $6 до $14 на унції;

коридор за парою євро/долар — у межах 1,165−1,197 долара за євро з найбільшою волатильністю пари 20-го, 23-го та 24-го квітня.

Підвищений попит на валюту з боку імпортерів енергоносіїв на українському міжбанку збережеться, і до нього на початку тижня додасться ще й ситуативний попит на ВКВ із боку покупців, що «злякалися». Це змусить Нацбанк періодично проводити активні інтервенції з продажу долара на торгах, щоб підтримати курс гривні на ринку та максимально згладжувати потенційні курсові стрибки долара та опосередковано євро протягом дня. За моїм прогнозом, НБУ за період із 20 до 24 квітня витратить на це з резервів не менше $640 млн-900 млн.

Вже традиційно на поведінку всіх учасників валютного ринку України впливатиме обстановка на фронтах, інтенсивність обстрілів росією цивільної та критичної інфраструктури України, а також поведінка населення щодо купівлі валюти собі на картки та на готівковому ринку.

Якщо тенденція минулої п'ятниці щодо девальвації гривні збережеться, то, попри активне згладжування коливань безготівкового долара Нацбанком, тиск із боку готівкового ринку на загальну ситуацію на валютному ринку посилиться.

За моїм прогнозом, щоденне перевищення купівлі валюти громадянами собі на картки або через каси банків над сумами її здачі в обмінники і продажі з карток цього тижня перебуватиме в межах від $25 млн до $75 млн. Такі обсяги не є критичними для нашого ринку, але все ж таки Нацбанку доведеться активно попрацювати цього тижня на валютному ринку, щоб заспокоїти його після злетів долара на міжбанку до 44 гривень, а євро — до понад 52 гривень наприкінці минулого тижня.

Прогноз курсу долара та євро на 20−24 квітня

Обсяги щоденних угод, зареєстрованих за системою Блумберг, цього тижня, за моїм прогнозом, перебуватимуть в межах від $195 млн до $290 млн.

Попри зліт котирувань наприкінці минулого тижня, загалом завдяки постійній присутності на ринку НБУ та його інтервенціям, ситуація на міжбанку залишиться під повним контролем регулятора.

Міжбанк

При прогнозному коридорі за парою євро/долар на світовому валютному ринку в межах від 1,165−1,197 долара за євро і коридорі безготівкового долара на торгах від 43,40 до 44,40 гривень за рахунок активних дій НБУ зі згладжування стрибків курсу долара і опосередковано євро, за моїм прогнозом, робочий коридор за безготівковим євро перебуватиме в межах від51,20 до 52,40 гривень.

Готівковий ринок

Обмінники фінкомпаній і більшість банків цього тижня пропрацюють зі спредом за доларом у межах до 20−30 копійок, і за євровалютою — в межах до 20−60 копійок.

Збережеться тенденція щодо широкого розкиду котирувань купівлі/продажу євровалюти в обмінниках та касах окремих банків. Це дозволить громадянам періодично «пограти» на такій різниці котирувань євровалюти у різних точках обміну валюти та, за моїми розрахунками, додатково заробляти на подібній грі від 5 до 15 копійок на євро.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 43,30 до 44,60 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 43,35 до 44,55 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 51,20 до 52,55 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 51,20 до 52,60 гривень.

Євро цього тижня знову залишиться основною валютою для спекуляцій на українському готівковому ринку.