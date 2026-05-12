До закриття міжбанку у вівторок, 12 травня, курс долара зріс на 2 копійки у купівлі та продажу, євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та продажу.
12 травня 2026, 17:36
Долар на міжбанку подорожчав, євро подешевшало
|
Відкриття 12 травня
|
Закриття 12 травня
|
Зміни
|
43,94/43,97
|
43,96/43,99
|
2/2
|
51,63/51,65
|
51,58/51,60
|
5/5
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,75−44,19 грн. Євро купують за 51,50 грн., а продають за 52,00 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,91−43,90, євро — 51,70−51,84 грн.
Джерело: Мінфін
