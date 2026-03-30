Найбільші ризики за останні роки: як діяти уряду в умовах глобальних викликів

Українська економіка в останні тижні зіткнулася з комплексом ризиків, з яким ще не стикалася у такій концентрації за увесь час повномасштабної збройної агресії РФ. Одночасний тиск з кількох напрямів — рекордне подорожчання електроенергії для промислових споживачів, зростання світових цін на паливо внаслідок конфлікту на Близькому Сході, необхідність збільшення податкового навантаження в рамках програми МВФ та невизначеність щодо зовнішньої фінансової підтримки. Як уряду діяти в умовах поєдання цих викликів, розмірковує віцепрезидент ICC Ukraine Дмитро Олексієнко.

Відправною точкою для розуміння поточної ситуації є дані Державної служби статистики за лютий 2026 року: індекс цін виробників стрибнув на 22,3% у місячному вимірі та на 34,5% у річному — найвищий показник з 1995 року. Це стало прямим наслідком рішення регулятора НКРЕКП підняти вартість постачання електроенергії, газу та пари для промислових споживачів у січні одразу на 53,1%.

Паралельно з цим внутрішнім тарифним ударом набирає силу зовнішній ризик — паливний. Ескалація на Близькому Сході підняла ціну нафти марки Brent від 71 долара США у лютому до понад 110 доларів США за барель наприкінці березня. Для України, що є нетто-імпортером нафтопродуктів, це означає пряме здорожчання пального, а разом з ним транспортних витрат, собівартості виробництва та вартості базових споживчих товарів.

Поєднання цих двох факторів формує класичну інфляційну спіраль. По-перше, створюється ціновий шок через те, що дорожча енергія підвищує собівартість виробництва. По-друге, накладається на шок із боку витрат — дорожче пальне збільшує транспортні та логістичні витрати. По-третє, ослаблення гривні підсилює обидва шоки через здорожчання імпортних компонентів. За лютневими даними НБУ, інфляція вже зросла до 7,6% у річному вимірі після періоду уповільнення, у березні можна очікувати ще більш різкий стрибок.

Суттєво погіршились і інфляційні очікування населення: коли люди очікують подорожчання, вони поводяться відповідно, купують товари завчасно, вимагають вищих зарплат, що само по собі стає додатковим інфляційним чинником та впливає на валютний курс. Для стримування курсових коливань НБУ змушений вдаватися до масштабних валютних інтервенцій: загалом від початку 2026 року на ці цілі спрямовано вже майже $9,7 млрд із золотовалютних резервів. Долар на готівковому ринку наближається до 45 гривень. Вихід із цієї ситуації суто монетарними інструментами стає вкрай обмеженим.

Хто постраждає найбільше

Наслідки для реального сектору економіки України різняться залежно від енергоємності виробничого процесу, проте загальна закономірність однозначна. Найвразливішими є підприємства з безперервним циклом виробництва — металургійні, хімічні, цементні та скляні заводи, де частка енергетики в собівартості традиційно становить від 30 до 50%. Для них підвищення тарифів та паливних витрат у таких масштабах означає або критичне зниження маржинальності, або перегляд цінової політики, або, у найгіршому сценарії, призупинення нерентабельних потужностей. Показовим прикладом є виробництво коксу, яке вже зафіксувало зростання відпускних цін на 7,8% у лютому: дорожчання коксу автоматично транслюється у подорожчання металу, а далі у зростання собівартості будівельних матеріалів, машинобудування та оборонної промисловості.

Для малого і середнього бізнесу наслідки, попри менші абсолютні суми, є не менш болісними: підприємці, як правило, не мають фінансової подушки для поглинання різких стрибків операційних витрат, а тому частина з них піде в тінь або закриється разом із робочими місцями та податковими надходженнями до місцевих бюджетів.

Аграрна сфера заслуговує окремої уваги з огляду на подвійний характер тиску. З одного боку, підвищення вартості електроенергії безпосередньо впливає на витрати зрошення, зберігання та первинної переробки врожаю. З іншого, зростання цін на паливо та добрива внаслідок близькосхідного конфлікту б'є по статтях витрат, які для більшості агровиробників є визначальними. Додатковим чинником ризику є майже невідворотне уповільнення світового економічного зростання, а в окремих провідних економіках і загроза рецесії, що здатне суттєво знизити попит і вартість сировинних товарів на глобальних ринках, зокрема українського зерна та олійних культур.

Як вплинуть податки

Паралельно з енергетичним шоком уряд просуває прийняття пакету податкових змін в рамках нової програми МВФ. Законопроєкт передбачає обов'язкову реєстрацію платниками ПДВ для платників єдиного податку з оборотом понад 4 млн гривень, оподаткування доходів із цифрових платформ, введення правил оподаткування імпортних товарів у посилках, а також збереження підвищеної ставки військового збору у розмірі 5% навіть після закінчення воєнного стану.

Самі по собі окремі з цих кроків можуть виглядати виправданими з точки зору фіскальної дисципліни та євроінтеграційних зобов'язань. Проте їхній часовий збіг з безпрецедентним енергетичним шоком формує загрозливий накопичувальний ефект: підприємства, які вже зіткнулися з різким зростанням витрат на електроенергію та паливо, одночасно отримують додаткове адміністративне навантаження і нові фіскальні зобов'язання. Окремо слід зазначити, що порогове значення у 4 млн гривень для обов'язкової реєстрації платником ПДВ в умовах прискореної інфляції та девальвації гривні вже не виглядає економічно обґрунтованим.

Зовнішні ризики

До внутрішніх проблем додається зовнішня турбулентність. Угорський уряд В. Орбана напередодні парламентських виборів у цій державі, призначених на 12 квітня, заблокував кредит ЄС на 90 млрд євро для України, наочно продемонструвавши, що механізм консенсусу в ухваленні рішень Європейського союзу залишається вразливим місцем.

Водночас сама Європа перебуває в умовах наростаючої економічної нестабільності: зростання цін на нафту та газ неминуче вдарить по реальних секторах економіки держав-членів ЄС. Країни, що самі стикатимуться зі зростанням соціального навантаження, падінням податкових надходжень і необхідністю стимулювання власних економік, об'єктивно матимуть менше фіскального простору для підтримки України в попередніх обсягах.

Свідченням цього є те, що провідні уряди Західної Європи вже публічно попереджають своїх громадян про зростання інфляції внаслідок нафтового шоку та готують власні антикризові заходи, зокрема контроль за цінами на паливо, обмеження спекулятивного ціноутворення, цільову підтримку вразливих домогосподарств. Сукупність цих тенденцій свідчить про те, що зовнішнє фінансове середовище для України у найближчій перспективі буде суттєво менш сприятливим, ніж у попередні роки війни.

Що має робити Україна: п’ять пріоритетів

По-перше, необхідна корекція вже ухвалених рішень. Уряд та регулятор мають визнати помилковість різкого підвищення цін на електроенергію для промисловості. Так само підвищення податків доцільно перенести, аби надати підприємствам та населенню час на адаптацію до нової енергетичної реальності. Програма МВФ має виконуватися, але темп її реалізації має враховувати внутрішню економічну ситуацію.

По-друге, необхідне збільшення обсягів компенсаційних програм для найбільш постраждалих від підвищення цін на електроенергію та паливо галузей. Підприємства, які отримують підтримку держави для інвестування у власний когенераційний вузол або систему рекуперації тепла, знижують залежність від тарифних рішень НКРЕКП. Аналогічна логіка стосується підтримки аграрного сектору. Державне кредитування закупівлі пального для аграріїв є виправданим антикризовим заходом, який дозволить зберігати продовольчу безпеку.

По-третє, необхідна цільова адресна підтримка вразливих домогосподарств. Досвід розвинених країн однозначно свідчить: субсидії найбіднішим є ефективнішими для стримування інфляційних очікувань, ніж універсальні виплати всім, на кшталт програми «кешбеку» для купівлі палива.

По-четверте, необхідна послідовна публічна комунікація з європейськими партнерами про взаємозалежність між економічною стабільністю країни та ситуацією на фронті. Відсутність фінансової допомоги для України зараз лише збільшить ціну, яку цим країнами доведеться заплатити пізніше внаслідок розширення російської збройної агресії. Ця логіка має бути присутньою на кожних переговорах із союзниками, як з бюджетними донорами, так і з тими, хто приймає рішення у Брюсселі.

По-п'яте, у умовах, коли зовнішні чинники значною мірою виходять за межі контролю Києва, критично важливим є максимальне використання внутрішнього потенціалу. Детінізація економіки, усунення корупційних рент у секторі держзакупівель, дерегуляція у секторах з надмірним адміністративним навантаженням — ці завдання не тільки не потребують зовнішньої допомоги, але відповідають курсу України на членство в ЄС.

За останні чотири роки українська економіка продемонструвала вражаючу здатність функціонувати за умов, які в мирний час видавалися б нестерпними. Але ця витривалість не є безмежною. Нинішній збіг цінових шоків, фіскального тиску і наростаючої невизначеності щодо зовнішньої підтримки формує якісно нову ситуацію, в якій ціна кожного управлінського рішення зростає багаторазово, а вартість помилки стає неприйнятно високою. Саме ця обставина має бути в центрі уваги всіх, хто приймає економічні рішення в уряді: не лише усвідомлення масштабу викликів, а й готовність реагувати на них системно, випереджаючи події, а не наздоганяючи їх.