НБУ встановив курс валют на середу: долар подорожчав, євро — подешевшало

Національний банк визначив курс валют на середу, 13 квітня. Долар подорожчав на 1 копійку, а євро подешевшало на 8 копійок. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

На середу НБУ встановив такий курс долара: 43,97 грн. Це на 1 копійку більше, ніж у вівторок (43,96 грн).

Водночас курс євро на середу був встановлений на позначці — 51,64 грн, що на 8 копійок менше, ніж у вівторок (51,72 грн).

