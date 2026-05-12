В ОАЕ держпослуги можна оплатити криптою, біткоїн-ETF від Morgan Stanley завершив місяць без відтоку: що нового

Криптобум триває: біткоїн-фонди залучили понад $700 млн за тиждень на тлі цінового рекорду

Інвестиційні продукти на базі криптовалют демонструють вражаючу стійкість: приплив капіталу в біржові інструменти фіксується вже шостий тиждень поспіль. Лише за період з 4 по 8 травня ринок поповнився на $857,9 млн, що стало кращим результатом за останній місяць. Про це свідчать дані CoinShares.

Головним бенефіціаром інвесторського оптимізму залишається перша криптовалюта.

Чистий приплив у BTC склав $706,1 млн.

Річний показник: від початку 2026 року в біткоїн-інструменти «залили» вже понад $4,9 млрд.

Цінова динаміка: На тлі таких вливань та прогресу в американському законодавстві (обговорення законопроєкту CLARITY Act) курс біткоїна перетнув позначку у $82 000.

Цікаво, що інвестори масово закривають «шорти» (позиції на падіння), вивівши з них $14,4 млн. Це свідчить про те, що ринок перестав вірити у швидку корекцію та налаштований на подальше зростання.

Позитивний тренд підхопили й інші активи. Ethereum повернув прихильність великих гравців, залучивши $77,1 млн, а Solana та XRP отримали $47,6 млн та $39,6 млн відповідно.

Географічно центром криптоінвестицій залишаються США (понад $776 млн), тоді як у Європі лідерами за активністю стали Німеччина та Швейцарія. Сукупний обсяг активів під управлінням криптофондів (AUM) наразі сягнув космічних $160 млрд.

В ОАЕ держпослуги тепер можна оплатити криптовалютою через Crypto.com

Об'єднані Арабські Емірати зробили черговий крок до статусу світового криптохабу. Платформа Crypto.com через свій підрозділ Foris DAX Middle East FZE отримала ліцензію SVF від Центрального банку ОАЕ. Це дає компанії ексклюзивне право приймати цифрові активи для оплати державних зборів та послуг.

Завдяки партнерству з Департаментом фінансів Дубая, резиденти ОАЕ зможуть розраховуватися за держпослуги безпосередньо криптовалютою.

Механізм розрахунків: Система автоматично конвертуватиме активи у дирхами ОАЕ або схвалені регулятором стейблкоїни, прив'язані до національної валюти.

Умови доступу: Користувачі повинні мати зареєстрований акаунт на платформі Crypto.com, яка працює під суворим наглядом місцевого регулятора VARA.

Оплата податків та мит — це лише початок. Отримавши додаткові дозволи, Crypto.com планує масштабувати сервіс на комерційний сектор:

Авіаперевзення: Інтеграція криптоплатежів у систему бронювання авіакомпанії Emirates.

Ритейл: Можливість розраховуватися цифровими активами у мережі магазинів Dubai Duty Free.

Президент Crypto.com Ерік Анзіані підкреслив, що ОАЕ стали першим регіоном, де VASP-провайдер отримав такий рівень довіри від центробанку, що підтверджує готовність країни до повної легалізації криптоекономіки.

CLARITY Act на фінішній прямій: Банківський комітет Сенату США опублікував фінальний текст правил для криптоіндустрії

Банківський комітет Сенату США оприлюднив оновлену версію законопроєкту CLARITY Act, який має стати фундаментом для регулювання цифрових активів. Документ на 309 сторінок є результатом складних компромісів між політиками та лобістами, а вирішальне голосування призначене вже на 14 травня.

Найбільш дискусійною частиною білля стала заборона на нарахування будь-яких доходів на залишки у стейблкоїнах. Регулятори прагнуть чітко розмежувати платіжні інструменти та банківські депозити.

Жодних дивідендів: Емітентам заборонено ділитися прибутком від резервів із власниками монет.

Заборона реклами: Криптоактиви більше не можна позиціювати як дохідні депозити.

Послуги окремо: Винагорода за активність (наприклад, стейкінг) можлива, але лише як окрема сервісна послуга, а не автоматичне нарахування на баланс.

Законопроєкт впроваджує жорсткі стандарти безпеки та прозорості, які раніше були притаманні лише традиційним банкам:

Повний контроль: Обов'язкові програми KYC (ідентифікація клієнтів) та AML (боротьба з відмиванням коштів).

Санкції: Суворе дотримання вимог OFAC та постійний моніторинг транзакцій.

Захист розробників: Важливий пункт білля захищає творців DeFi-протоколів від відповідальності за те, як саме треті особи використовують їхні децентралізовані рішення.

Попри досягнутий компроміс щодо «нульової дохідності» стейблкоїнів, Американська банківська асоціація намагається заблокувати ініціативу.

Біткоїн-ETF від Morgan Stanley завершив перший місяць без жодного дня відтоку

Спотовий біткоїн-ETF під тікером MSBT, запущений банківським гігантом Morgan Stanley, продемонстрував аномальну стійкість. Протягом першого місяця роботи фонд не зафіксував жодного дня чистого відтоку капіталу — результат, який не змогли повторити навіть такі важковаговики ринку, як BlackRock (IBIT) чи Fidelity (FBTC).

Фонд розпочав торги 8 квітня, залучивши у перший же день $30,6 млн. Аналітик Bloomberg Ерік Балчунас назвав цей запуск одним із найкращих в історії ринку ETF, віднісши його до топового 1% усіх дебютів.

Попри те, що до середини травня щоденні надходження сповільнилися до кількох мільйонів доларів, показник стабільно залишався «зеленим». Навіть коли конкуренти фіксували відтік коштів, клієнти Morgan Stanley продовжували утримувати або нарощувати свої позиції.

Експерти виділяють два ключові чинники такої стабільності:

Агресивна цінова політика: Комісія MSBT становить лише 0,14% річних — це найнижчий показник на ринку США. Для великих інвесторів це означає суттєву економію порівняно з пропозиціями конкурентів.

Роздрібний капітал: За словами голови підрозділу цифрових активів банку Емі Ольденбург, майже весь залучений капітал забезпечили роздрібні клієнти.

Найцікавіше те, що Morgan Stanley ще навіть не задіяв свій «головний калібр». Банк поки не відкрив повноцінний доступ до ETF для своїх 16 000 фінансових консультантів, під управлінням яких перебувають активи на суму $9,3 трлн.

За прогнозами аналітиків, як тільки консультанти отримають дозвіл пропонувати цей продукт багатим клієнтам, обсяг активів MSBT протягом року може легко сягнути $5 млрд.