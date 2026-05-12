НБУ відзвітував про прогрес фінансових реформ: виконано або реалізується 77% заходів стратегії

Національний банк України, Міністерство фінансів, Міністерство економіки, НКЦПФР та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відзвітували про виконання Стратегії розвитку фінансового сектору України. Станом на кінець 2025 року повністю реалізовано або виконується за графіком 77% передбачених заходів, а у 2026 році планується довести цей показник до 47% від загального обсягу стратегії. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

За даними регулятора, завершено реалізацію 12 стратегічних заходів із 104 (12%). Найбільша частка реалізованих заходів зафіксована в цілі II «Фінансова стабільність» (19%) та цілі I «Макроекономічна стабільність» (17%). Цілі ІІІ і V реалізовано на 12% та 5% відповідно. 4 з 14 (або 29%) індикаторів реалізації стратегічних цілей досягли своїх цільових значень.

Основні досягнення в межах реалізації Стратегії у 2025 році:

проведено оцінку стійкості банків у 2025 році, включно зі стрес-тестуванням 21 найбільшого банку за базовим сценарієм із визначенням необхідних рівнів нормативів достатності капіталу;

рівень проникнення чистих кредитів бізнесу до ВВП України зріс до 8,7% порівняно з 7,7% у 2024 році;

затверджено Стратегію іпотечного кредитування;

представлено нову редакцію проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні»;

у Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону про особові інвестиційні рахунки;

дозволено репатріацію дивідендів у межах інвестиційного ліміту;

запроваджено нові можливості для клірингових установ під час створення системи управління ризиками та гарантій, що сприятиме подальшому розвитку розрахунків за цінними паперами за принципом Т+;

затверджено Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки та кіберзахисту надавачами фінансових послуг;

відновлено розкриття фінансової звітності у форматі XBRL;

затверджено Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2026−2028 роки;

розроблено та схвалено Радою з фінансової стабільності узгоджену цільову модель інфраструктури ринків капіталу;

запроваджено уніфіковані правила виплат пенсій для всіх громадян;

впроваджено електронний реєстр учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у межах розвитку цифровізації;

удосконалено механізми виплати гарантованого відшкодування за вкладами, зокрема, шляхом розвитку дистанційного обслуговування (у тому числі, через застосунок цифрового сервісу держпослуг «Дія»), та задоволення вимог кредиторів банків, що перебувають під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

забезпечено застосування інструментів виведення з ринку неплатоспроможних банків, альтернативних ліквідації, що сприяє захисту коштів вкладників та кредиторів банків та збереженню коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

затверджено Положення про порядок застосування технології хмарних обчислень;

прийнято Закон України «Про Національну установу розвитку»;

законодавство про захист економічної конкуренції гармонізовано із положеннями законодавства ЄС;

забезпечено підготовку та супроводження проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України та інститутів спільного інвестування (реєстр.№ 13007-д), який очікує ухвалення Верховною Радою України у цілому;

розроблено проєкт закону України щодо імплементації Директиви 2021/2167 про кредитно-сервісні служби та покупців кредитів;

уточнено підходи щодо запровадження страхування воєнних ризиків в Україні;

НКЦПФР подала заявки до приєднання до Багатостороннього Меморандуму про взаєморозуміння (MMoU) та Розширеного багатостороннього Меморандуму про взаєморозуміння (EMMoU) Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO);

передано в управління Національному банку державну частку в капіталі Національного депозитарію України.

У 2026 році заплановано повністю реалізувати 35% заходів, що загалом у підсумку становитиме 47% усіх заходів Стратегії. Хоча Стратегія є безстроковою, кожен її захід має визначених відповідальних виконавців та строки реалізації. Фінальний строк реалізації усіх заходів Стратегії — кінець 2030 року.

Коментар голови НБУ

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що у 2026 році НБУ зосередиться на підтримці макроекономічної стабільності, розвитку фінансування критичних галузей економіки, врегулюванні проблемних кредитів та подальшому пом’якшенні валютних обмежень за наявності необхідних передумов.

За його словами, серед ключових пріоритетів також залишатимуться розвиток відкритого банкінгу, цифрових фінансових сервісів, страхування воєнних ризиків та підвищення стійкості фінансової системи до кібератак.