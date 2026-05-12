Нацбанк позбавив ліцензії фінансову компанію

Національний банк України відкликав ліцензію у ТОВ «Схід Фінанс». Відповідне рішення 11 травня 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг, повідомили у пресслужбі НБУ .

Причина

Підставою для такого рішення стала відмова компанії співпрацювати з регулятором. У лютому-березні цього року НБУ намагався провести позапланову виїзну перевірку установи, проте інспекційна група так і не отримала доступу до необхідних документів та інформації.

Згідно із законодавством, факт відмови у проведенні перевірки є прямим приводом для анулювання ліцензії, оскільки це унеможливлює здійснення державного нагляду.

Що заборонено

З 11 травня 2026 року ТОВ «Схід Фінанс» офіційно втрачає статус фінансової компанії та право:

Надавати кошти у кредит (зокрема в банківських металах);

Здійснювати операції з факторингу;

Укладати нові договори або продовжувати дію старих;

Збільшувати обсяг зобов'язань за існуючими контрактами.

«Відкликання ліцензії не звільняє фінансову компанію від виконання своїх зобов’язань за чинними договорами про надання фінансових послуг», — йдеться у повідомленні НБУ.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що НБУ у квітні 2026 року позбавив права надання фінансових послуг та виключив з відповідного державного реєстру ТОВ «Райффайзен Лізинг». Компанія добровільно відмовилася від свого дозволу на провадження діяльності.