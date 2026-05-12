Форекс і крипто прогноз на Q2 2026 року

Q2 2026 року проходить під впливом трьох факторів: геополітики навколо Близького Сходу, очікувань щодо ставок ФРС і ЄЦБ, а також високої волатильності в сировинних активах. Reuters зазначає, що долар залишається залежним від ситуації навколо Ормузької протоки, а консенсус щодо EUR/USD передбачає рівні близько 1.18 через три місяці і 1.19 через шість місяців. Щодо ставок ФРС очікування змістилися в бік більш тривалої паузи через інфляційні ризики від дорогої енергії.

EUR/USD

Пара залишається поблизу зони 1.17, зберігаючи середньостроковий боковий характер. Базовий діапазон на Q2: 1.1450−1.2050. Найближчий опір розташований на 1.1850−1.1900. У разі пробою вище наступною ціллю може стати 1.2000−1.2050. У XFINE вважають, що вищий вихід до 1.2150−1.2200 можливий лише за явного ослаблення долара і пом’якшення очікувань щодо ФРС. Підтримка знаходиться на 1.1600−1.1650, далі — 1.1450−1.1500. Посилення попиту на долар як захисний актив може повернути пару до нижньої частини діапазону. Сценарій: нейтральний з помірним ухилом вгору вище 1.1600.

Біткоїн BTC/USD

Біткоїн утримується вище ключової зони 73,000−75,000, але квартальні ризики залишаються широкими через залежність від ліквідності, ETF-потоків і апетиту до ризику. Базовий діапазон на Q2: 65,000−98,000. Опір знаходиться на 85,000−88,000. У разі пробою вище можливий тест 92,000−98,000, а за сильного припливу капіталу — зони 100,000−105,000. Підтримка розташована на 78,000−80,000, далі — 73,000−75,000 і 65,000−68,000. Standard Chartered раніше допускав зниження BTC до 50,000 перед відновленням, тоді як Bernstein зберігав більш агресивну ціль 150,000 на кінець 2026 року. Сценарій: нейтрально-висхідний, поки ціна вище 73,000−75,000.

Нафта Brent

Brent залишається головним джерелом макроекономічної волатильності. Управління енергетичної інформації США (EIA) очікує пік Brent у Q2 близько 115 доларів за барель, а Barclays вказував орієнтир 110 доларів на квартал, з ризиком сильнішого зростання у разі продовження конфлікту. Базовий діапазон на Q2: 90−125 доларів. Підтримка знаходиться на 98−100, далі — 92−95 і 88−90. Опір розташований на 110−115, потім — 120−125. Якщо деескалація підтвердиться, Brent може піти до 90−95. У XFINE вважають, що новий збій постачань або ризики навколо Ормузької протоки здатні повернути ціну до 120−125 і вище. Сценарій: нейтрально-волатильний, ключова зона — 110−115.

Золото XAU/USD

Золото зберігає підтримку завдяки геополітиці, очікуванням щодо ставок і попиту з боку центробанків. J.P.Morgan прогнозує зростання золота до 6,300 доларів за унцію до кінця 2026 року, UBS допускає рух до 5,900, а окремі ринкові оцінки передбачають потенціал вище 5,000 у разі пом’якшення ФРС. Базовий діапазон на Q2: 4,300−5,200 доларів. Підтримка розташована на 4,550−4,600, далі — 4,400−4,450 і 4,300−4,350. Опір знаходиться на 4,800−4,900, потім — 5,000−5,050 і 5,150−5,200. Зміцнення долара і зростання реальних дохідностей можуть повернути золото до 4,400−4,500. Сценарій: нейтрально-висхідний вище 4,550−4,600.

Базові сценарії Q2

На думку аналітиків XFINE, базові сценарії виглядають наступним чином: EUR/USD: нейтральний вище 1.1600, діапазон 1.1450−1.2050. BTC/USD: нейтрально-висхідний вище 73,000−75,000, діапазон 65,000−98,000. Brent: нейтрально-волатильний, діапазон 90−125. XAU/USD: нейтрально-висхідний вище 4,550−4,600, діапазон 4,300−5,200.

Головна логіка кварталу: деескалація підтримає корекцію нафти і послаблення захисного попиту на долар; новий виток напруженості посилить Brent, долар і золото, але може обмежити EUR/USD і BTC.

Аналітичний відділ XFINE