У вівторок, 12 травня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та додав 5 копійок у продажу. Євро у покупці подорожчало на 5 копійок, а у продажу подешевшало на 3 копійки.
12 травня 2026, 10:39
Курс валют на вівторок: долар у банках подорожчав на 5 копійок
► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінних пунктах зріс на 2 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро у покупці подешевшало на 3 копійки, а у продажу не змінилося.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,65−44,20 грн. Євро купують за 51,45 грн, а продають за 52,17 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,78−43,85, євро — 51,65−51,85 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 43,94−43,97 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,63−51,65 грн/євро.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 23 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі