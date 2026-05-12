Курс валют на вівторок: долар у банках подорожчав на 5 копійок

У вівторок, 12 травня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та додав 5 копійок у продажу. Євро у покупці подорожчало на 5 копійок, а у продажу подешевшало на 3 копійки.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах зріс на 2 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро у покупці подешевшало на 3 копійки, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,65−44,20 грн. Євро купують за 51,45 грн, а продають за 52,17 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,78−43,85, євро — 51,65−51,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,94−43,97 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,63−51,65 грн/євро.

