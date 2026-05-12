У суді у справі творця ChatGPT знайшовся новий мільярдер

Співзасновник і колишній головний науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер володіє часткою в компанії-розробнику штучного інтелекту вартістю $7 млрд. Це робить його одним із найбільших індивідуальних акціонерів OpenAI, пише Bloomberg.

Що відомо

Про свою частку Суцкевер повідомив 11 травня в суді під час дачі свідчень у справі за позовом найбагатшої людини світу Ілона Маска до OpenAI.

Маск, який допомагав створювати OpenAI, стверджує, що ним «цілеспрямовано маніпулювали», спонукавши фінансувати стартап під обіцянку, що він залишиться некомерційним і ставитиме інтереси людства вище за прибуток. Маск домагається скасування реструктуризації організації в комерційну компанію, що поставить під загрозу плани OpenAI провести одне з найбільших IPO цього року.

У 2023 році Суцкевер, який на той час був членом ради директорів OpenAI, став «лідером перевороту» проти Сема Альтмана, звільненого з посади гендиректора, писав The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За їхніми даними, між Суцкевером і Альтманом був конфлікт з питання безпеки ШІ. У суді 11 травня Суцкевер розповів, що почав турбуватися через Альтмана ще за рік до цих подій.

За його словами, він говорив іншим директорам, що Альтман систематично брехав, підривав авторитет менеджерів і нацьковував їх один на одного, пише Forbes. У листопаді 2023 року Суцкевер став одним із директорів, які проголосували за відсторонення Альтмана. Але вже через кілька днів він публічно заявив, що шкодує, і підписав петицію з вимогою повернути його на посаду генерального директора.

Після повернення Альтмана Суцкевер був виключений з ради директорів, а в 2024 році взагалі пішов з OpenAI. Він заснував дослідницьку лабораторію в галузі штучного інтелекту Safe Superintelligence.

За даними на квітень 2025 року, її оцінювали в $32 млрд.

Нагадаємо

Суцкевер став другим мільярдером з OpenAI, чий статок було розкрито в ході судового розгляду, зазначає Forbes.

Минулого тижня президент компанії Грег Брокман також у суді повідомив, що його частка в OpenAI оцінюється майже в $30 млрд. Статки Сема Альтмана Forbes оцінює в $3,5 млрд, Ілона Маска — в $827 млрд.

Ні Суцкевер, ні Брокман зараз не входять ні до списку Forbes, ні до списку мільярдерів Bloomberg. Оскільки вони володіють частками в непублічній компанії, оцінити їхні статки точно неможливо, писав Bloomberg.