Bitget посідає друге місце за часткою ринку безстрокових контрактів на акції на тлі поглиблення багатoактивної торгівлі у квітні

Bitget , найбільша у світі Universal Exchange (UEX), опублікувала свій Звіт про прозорість за квітень 2026 року, у якому відзначається подальше розширення у сегментах токенізованих ринків акцій, AI-орієнтованої торгової інфраструктури та ончейн-фінансових сервісів, оскільки користувачі дедалі частіше працюють із кількома класами активів у межах єдиного торгового середовища.

Протягом місяця Bitget посіла друге місце у світі за часткою ринку безстрокових контрактів на акції у першому кварталі 2026 року, що відображає зростаючий попит на токенізовану експозицію до акцій у рамках крипто-нативної інфраструктури. У звіті також відзначається стабільність ширшої ринкової участі: Bitget зберігала середній щоденний обсяг торгів вище 10 млрд доларів протягом квітня, одночасно поглиблюючи ліквідність у криптовалютах, CFD та токенізованих акціях.

Водночас Bitget зафіксувала чистий приплив коштів у розмірі 359,37 млн доларів за місяць згідно з даними DefiLlama, посівши друге місце у світі серед централізованих бірж, що відстежуються. Ці результати відбуваються на тлі зростання участі в токенізованих і мультиактивних торгових продуктах, оскільки користувачі дедалі частіше розподіляють капітал між ринками акцій, сировинних товарів, індексів і криптовалют.

Генеральна директорка Bitget Грейсі Чен заявила, що ринок дедалі більше рухається до інтегрованої фінансової участі між класами активів. За її словами, користувачі стають значно більш крос-активними у своїй торгівлі. Різниця між крипторинками та традиційними ринками стає менш суттєвою в міру покращення інфраструктури та уніфікації доступу. Те, що зараз спостерігається, — це раннє формування фінансових систем, і Bitget хоче очолити цей процес.

Інфраструктура AI-торгівлі також протягом місяця продовжувала наближатися до виконання в реальному ринку. Зростання використання GetAgent, GetClaw, Agent Hub і Gracy AI відображало збільшення впровадження AI-нативних торгових систем, а запуск AI Agent Accounts дозволив автономним агентам безпосередньо взаємодіяти з живими ринками через інфраструктуру рівня біржі.

Окрім торгової інфраструктури, токенізовані приватні ринки набрали обертів: preSPAX, запущений через IPO Prime та пов’язаний з експозицією до SpaceX, перевищив 62 млн доларів вартості у квітні, посівши третє місце у світі серед токенізованих активів PE та VC згідно з даними rwa.xyz. Ширший сектор токенізованих приватних ринків за той самий період більш ніж подвоївся за представленою вартістю.

Bitget Wallet також розширив свою екосистему у напрямку платежів і ончейн-доступу до фінансових ринків через QR-платежі у стейблкоїнах в регіоні АТР, інтеграцію ринків прогнозів з Polymarket та доступ до токенізованих макроактивів через інфраструктуру Hyperliquid HIP-3.

Звіт відображає подальший рух Bitget до моделі Universal Exchange, у якій токенізовані активи, AI-орієнтовані торгові системи, платежі та глобальний доступ до ринків дедалі більше функціонують у зв’язаному середовищі, що працює 24/7.