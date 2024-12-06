Геополітика «кермує» світом: як на це реагує український валютний ринок

Робочий тиждень, що добігає кінця, на валютному ринку України минув досить динамічно, хоча й трохи нервово: на такий розвиток подій наклалися як зовнішні, так і внутрішні чинники. При цьому гривня після всіх цих «нервів» навіть дещо зміцнила свої позиції щодо долара, але просіла щодо євро.

Геополітика все більше «керує» світом та економікою. Із зовнішніх «провокаторів» стрибків курсу варто відзначити спробу запровадження військового стану в Південній Кореї з протистоянням місцевого президента країни і парламенту, що відбулася 3 грудня.

Попри те, що «спроба перевороту» в Південній Кореї швидко видихнулася, у ці декілька годин усі світові ринки «колихнуло». Адже останнім часом корейський півострів із протистоянням Південною та Північною Кореї все більше загрожує перетворитися на нове поле військових боїв.

На тлі війни в Україні, подій у Сирії, на Близькому Сході, напруженості США та Китаю навколо Тайваню та проблем із хуситами в Червоному морі перспектива отримати ще одне можливе вогнище війни — вочевидь сумна для світових інвесторів.

У результаті в той момент золото відразу ж «смикнулося» вгору до рівня $2 655/унція, біткоїн різко впав до $94 тисяч із подальшим відновленням котирувань (і навіть становленням нового психологічного рекорду в $100 тисяч), найбільші корейські криптобіржі — Upbit та Bithumb — «лягли» через різке зростання трафіку, а S&P 500 трохи зріс під час відкриття цього дня фондового ринку в США.

Посилилися в цей момент і коливання за парою євро/долар, що негайно позначилося і на курсі євро в Україні.

Графік пари євро/долар за тиждень

Графік українського міжбанку за євро за тиждень

Окрім цього, відчувається, що, чим ближче момент передачі влади в США від чинного Президента Джо Байдена до нового Президента Дональда Трампа, який уже давно активно формує свою команду і намагається «протягнути своїх кандидатів» через Конгрес та Сенат, тим більше кадрових питань призводять до конфліктів в американському істеблішменті. Напружена політична та економічна ситуація також у Франції та Німеччині — двох головних «локомотивах» Євросоюзу.

Україна, яка в умовах війни з росією критично залежить від розмірів та дотримання графіків військової та фінансової допомоги від своїх західних партнерів, опинилася багато в чому заручницею цих політичних розбірок у таборі союзників. Що, у поєднанні з ударами росії по нашій енергетиці та напруженості на фронтах, впливає на настрої і на українському валютному ринку.

Які внутрішні чинники «тиснуть» на гривню

Тиск на гривню за рахунок геополітичних чинників зростає. Хоча розмірів золотовалютних резервів Нацбанку, з огляду на збільшення фіннадходжень від Заходу (на кінець року чиновники НБУ та уряду планують мати ЗВР у межах $40−42 млрд), цілком достатньо, щоб не побоюватися глобальної девальвації гривні найближчим часом. Але те, що кінець 2024 року та січень 2025 року, з огляду на чинник геополітики для України буде «веселим», — не додає особливого оптимізму учасникам нашого валютного ринку.

Наличный курс доллара за неделю

Із внутрішніх чинників варто відзначити початок традиційно інфляційного та майже завжди девальваційного останнього місяця року, коли бюджет масово розраховується зі своїми контрагентами гривнею. Що потім провокує додатковий попит на валюту на міжбанку з боку цих компаній за їх розрахунками з іноземними партнерами.

У результаті наплив бюджетної гривні у банківську систему практично завжди «небезпечний» для курсу гривні на міжбанку. І опосередковано тисне і курс готівкового ринку.

Але поки що Нацбанк гідно закриває всі ці виклики для курсу нацвалюти, практично щодня проводячи інтервенції з продажу долара на міжбанку.

У результаті за 2−6 грудня долар під час продажу на міжбанку подешевшав на 20 копійок — зі стартових рівнів понеділка 41,60/41,62 до 41,40/41,42 гривень. А ось міжбанківські котирування продажу євро за цей же період зросли на 11 копійок — із 43,6966/43,7051 до 43,8094/43,8140 гривень, що переважно було пов'язано з певним зміцненням євро щодо долара на світових ринках.

При цьому спокійніше, з огляду на те, що відбувається на нашому міжбанку за доларом та євро, цього тижня пропрацювали фінансисти на готівковому ринку:

Готівковий курс долара за тиждень

Готівковий курс євро за тиждень

І ввечері у п'ятницю, 6 грудня, готівковий долар в обмінниках можна було без проблем купити за 41,63−41,80 гривень, а євро — за 44,25−44,35 гривень.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 7−8 грудня

В умовах високого ступеня нестабільності на міжнародних ринках, та ще й з огляду на наші українські військові реалії, власникам обмінників немає сенсу наразі особливо знижувати свої цінники продажу валюти. Попит на неї з боку громадян досить великий, що добре видно із графіка Нацбанку:

Операції фізосіб із купівлі/продажу інвалюти (30 днів)

Тому фінансисти пропрацюють цими вихідними у форматі «з обороту» з щонайменше середнім рівнем спреду між купівлею та продажем як за доларом, так і за євро. У більшості обмінників він становитиме цими днями від 20 до 25 копійок за доларом і від 20 до 35 копійок за євро.

Оптові обмінники (від 1 000 доларів або євро) будуть традиційно «щедрішими» за курсом прийому та менш «жадібними» за курсом продажу валюти, порівнюючи з їхніми роздрібними колегами.

Але громадянам все ж таки не варто чекати цими вихідними від власників обмінників надмірного фінансового альтруїзму щодо курсу. Ринок активний, попит на валюту великий. Тому обмінники фінкомпаній та відділення банків, які працюють вихідними, продовжать на цьому активно заробляти.

Курс долара цієї суботи та неділі у більшості обмінників фінкомпаній та працюючих вихідними відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,20 до 41,50 гривень та продаж від 41,60 до 41,85 гривень.

А курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 43,60 до 44,10 гривень та продаж від 44,15 до 44,45 гривень.