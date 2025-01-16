Чинник Трампа: чи залишиться долар найдохіднішою валютою світу

Долар знову підтвердив свій статус головної світової резервної валюти, ставши найдохіднішою грошовою одиницею 2024 року. Проте новий президент США, який обійме посаду 20 січня, обіцяє великі зміни в економіці та політиці. Чи дадуть вони додатковий поштовх до зміцнення «зеленого», чи дозволять йому девальвувати — головне питання для інвесторів усього світу.

Світовий валютний ринок не припиняє лихоманити. На нього впливають геополітика, зростання кількості військових конфліктів, економічні протиріччя між групами країн та окремими найбільшими гравцями.

Показовою є поведінка однієї з найзатребуваніших світових пар валют — євро/долар. З осені 2024 року різниця у цій парі поступово скорочується. Якщо у вересні минулого року євро коштував близько 1,12 долара, то зараз за нього дають лише 1,02−1,03 долара. Це позначилося і на котируваннях українського валютного ринку: за цей період котирування євровалюти щодо гривні знизилися майже на дві гривні на євро.

Пара євро/долар (вересень 2024 — січень 2025 рр.)

Котирування українського міжбанку за євро (вересень 2024 року — січень 2025 рр.)

Цінники готівкового євро (вересень 2024 — січень 2025 рр.)

Чому долар став найдохіднішою валютою минулого року

Долар став найдохіднішою валютою у 2024 році, про це свідчать дані одного з найбільших у світі сервісів трансляції котирувань Tradingview.

До основних чинників, що впливають на зміцнення позицій долара у світі, можна віднести перемогу Дональда Трампа на виборах у США та політику Федрезерва на тлі очевидних переваг американської економіки, порівнюючи з тією ж європейською. І ЄЦБ, і Федрезерв розпочали пом'якшення монетарної політики. Проте ставки ФРС залишаються вищими від ставок Європейського центрального банку. А це завжди стимулює інвесторів вкладатися в активи тієї країни, де дохідність фондового ринку та ставки центробанків вищі.

А от реакція на перемогу Дональда Трампа на виборах - це певний аванс американського суспільства. Тут спрацювали обіцянки Трампа підвищити мита на імпортні товари з Китаю, Європи, Канади та інших країн у поєднанні з перерозподілом податків усередині США та політикою щодо стимулювання повернення капіталів в Америку, а також боротьба з нелегальною міграцією. Це знайшло розуміння та підтримку американців.

Варто також врахувати, що економіка США є незалежнішою від енергоносіїв, ніж європейська. Принципове питання у цьому — ціна на нафту та газ. США мають стратегічний запас цієї сировини, а також достатню кількість великих родовищ.

Усе це дозволяє Штатам періодично грати на зниження внутрішніх цін. Плюс, США мають суттєві важелі впливу під час переговорів із основними арабськими гравцями нафтового ринку, чого немає у Європи. А ціна на нафту та зріджений газ — це ключ до управління інфляційними процесами як в американській, так і в європейській економіці. І якщо тут ЄС все ще залишається заручником енергетичного ринку, то США — один із головних гравців із правом вирішального голосу.

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Як вплине на долар новий американський президент

Непередбачуваність поведінки — одна з головних «візитних карток» Дональда Трампа у світовій політиці. При цьому він один із найсерйозніших ділових переговорників. Тому, ймовірно, зайва емоційність нового президента США із великою кількістю гучних заяв — від придбання Гренландії у Данії до повернення Америці Панамського каналу — лише елементи політичного торгу.

А ось заходи Трампа з репатріації капіталів та виробництва, різке підвищення тарифів та мит на китайські, європейські, канадські товари та постачання з інших країн — це вже майже реальність.

Питання в тому, наскільки жорсткими будуть ці заходи. Саме ці побоювання зниження ділової активності та втрати ринків збуту «тиснуть» зараз на євро та зміцнюють долар. Оскільки європейські компанії бояться обвалів продажів у США (фактично країні-найбільшого ділового партнера ЄС).

Що цікаво: хоча до інавгурації Дональда Трампа залишилося менше тижня, зрозумілості щодо розміру імпортних мит немає. Наприклад, європейці та канадці, як компромісний варіант, бачать підвищення мит на 2−5% на місяць.

Команда Трампа на це може наважитися, тому що такий варіант розвитку подій дасть їй сильну переговорну позицію з торговими партнерами (читай — призведе до активнішого торгу за економічні преференції). І при цьому не спровокує різкого сплеску інфляції у США. Адже, зрештою, підвищені мита будуть закладені до ціни товарів і оплачувати таке підвищення доведеться американським споживачам. Такий варіант підтримує більшість економічного блоку нового президента.

Якщо Штати підуть на поступове підвищення мит, це не лише послабить проінфляційний ефект від запровадження мит, а й дасть ФРС більше простору для маневру щодо подальшого зниження ставок. Це необхідно зробити щонайменше двічі у 2025 році по 0,25% річних. Найімовірніший і прийнятний для американців сценарій — зниження ставок загалом на 0,75−1% за 2025 рік.

Щоправда, тут треба зробити поправку на публічні розбіжності у поглядах голови ФРС Джерома Пауелла та Дональда Трампа. Історія знає безліч прикладів, коли людський чинник часто шкодив «холодному» економічному розуму у багатьох країнах світу. І США тут — не виняток.

Крім того, нагадаю, що в період передвиборної кампанії Трамп говорив про мито від 10% до 20% на весь імпорт та про обвальні для глобальної світової торгівлі 60% на імпорт із Китаю. За такого розвитку подій той же Bloomberg оцінював падіння товарообігу США на першому етапі в 11%, а експорту Китаю до США — на 83%.

Невизначеність тарифної політики майбутньої адміністрації США не лише впливає на всі світові ринки, а й призводить до «складних» прогнозів провідних аналітичних центрів та світових гравців.

Наприклад, той же МВФ ще у жовтні 2024 року на підставі заяв Дональда Трампа попереджав, що трампівські тарифи зменшать світовий ВВП на 0,5%. Цікаво, яким буде наступний економічний прогноз Фонду, який вийде 17 січня, саме перед інавгурацією Трампа.

Нещодавнє зростання дохідності казначейських зобов'язань США досить чітко говорить, що поки що інвестори «ставлять» на долар і на активи в ньому. А поступове зниження котирувань пари євро/долар до мети паритету, як ймовірний сценарій, наразі розглядають багато провідних світових банків та фінансових компаній. Хоча особисто я в цьому не певен. Чому я так думаю, скажу нижче.

На тлі такої глобальної невизначеності багато інвесторів почали побоюватися обвалу ринку акцій. Адже доходи значної частини європейських, китайських, канадських та компаній інших країн, у тому числі й американських, безпосередньо залежать від стану споживчого ринку США.

Починає лихоманити і ринок облігацій, а також ринок золота, оскільки суперечливі новини про можливу нову політику Дональда Трампа то стимулюють інтерес світових інвесторів та спекулянтів до активів із фіксованою дохідністю, то штовхають їх до рішень щодо придбання золота, як захисного активу під час інфляційних катаклізмів.

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На першому етапі зростання мит і тарифів може призвести як до зростання цін усередині США, так і до уповільнення дій ФРС щодо подальшого зниження ставок. Що, зі свого боку, позначатиметься як на фондовому ринку, так і на валютному, збільшуючи волатильність курсу долара до всіх світових валют.

Крім того, показники та перспективи економіки в ЄС вочевидь нижчі, ніж у США. Тут є як низка об'єктивних економічних причин, про які йшлося вище, так і чинник війни росії проти України, яка проходить практично біля кордонів ЄС. І це також додатковий суттєвий ризик для потенційних інвесторів у Європу, порівнюючи з американським ринком.

Проти ЄС наразі працює і «різношерстість» економічного розвитку країн Євросоюзу — від Болгарії до Франції, від Угорщини і до Німеччини. З огляду на те, що зараз «локомотиви» ЄС пробуксовують (Франція та Німеччина залучені до серйозних внутрішньополітичних баталій), а створення «нових локомотивів» у Європі поки що так і не відбулося.

Якщо додати до цього вочевидь більший за масштабами американський фондовий ринок та натяки Трампа на активніше дерегулювання ринку криптовалюти, це додає стимулів долару у конкуренції з євро та іншими валютами. А зростання ВВП США на близько 3% є привабливішим для інвесторів, ніж ВВП Євросоюзу — менше 1% на рік.

Але й занадто сильний долар — це теж погано для подальшого розвитку економіки США. Тому я вважаю, що незабаром почнеться свідома або частково свідома девальвація долара, щоб стимулювати конкурентніші умови для американських товарів на зовнішньому ринку з рівнем котирувань євро щодо долара якраз у коридорі близько 1,02−1,03 долара за євро. Щоправда, з періодичними невеликими ситуативними відхиленнями на економічних, військових та геополітичних світових новинах.

Це процес не на один день чи тиждень, але незабаром занадто сильне зміцнення долара почне вже хвилювати як ФРС, так і Мінфін США. І тоді розпочнуться процеси зі спроби дещо послабити долар до всіх світових валют, у тому числі й до євро.