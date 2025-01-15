Чи має Трамп достатньо влади, щоб ослабити долар

Нова адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа, ймовірно, намагатиметься послабити обмінний курс долара . Як пояснює професор економіки та політичних наук Каліфорнійського університету в Берклі Баррі Айхенгрін у статті для Project Syndicate, Трамп дійсно може це зробити. Однак, чи підвищить це конкурентоспроможність американського експорту, — інше питання. «Мінфін» публікує переклад ключових тез статті.

Контроль над ФРС

Метод грубої сили для зниження курсу долара призведе до того, що Федеральна резервна система послабить монетарну політику. Трамп міг би замінити голову ФРС Джерома Пауелла і підштовхнути Конгрес до внесення поправок до закону про Федеральний резерв, щоб змусити центральний банк виконувати накази виконавчої влади.

Але ФРС не пішла б тихо. Монетарна політика формується 12 членами Федерального комітету з відкритих ринків, а не лише головою. Фінансові ринки побачили б скасування незалежності ФРС або наповнення її членами, які відповідають політичним вимогам.

Навіть якщо Трампу вдасться «приборкати» ФРС, м’якша монетарна політика призведе до прискорення інфляції, нейтралізуючи вплив слабшого курсу долара. В цьому випадку, не було б жодного покращення конкурентоспроможності США чи торгового балансу.

Податки на облігації

Крім того, Міністерство фінансів може використовувати Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження для оподаткування іноземних власників цінних паперів Казначейства, утримуючи частину їхніх відсоткових платежів. Це зробило б менш привабливим для центральних банків накопичення доларових резервів, що знизило б попит на долари.

Проблема з таким підходом до послаблення долара полягає в тому, що зниження попиту на казначейські облігації США призведе до підвищення відсоткових ставок у США. Цей радикальний крок дійсно може різко знизити попит на казначейські зобов'язання. Іноземні інвестори можуть не просто сповільнити накопичення доларів, але й повністю ліквідувати свої наявні авуари. І хоча Трамп міг би спробувати стримати уряди та центральні банки від ліквідації їхніх доларових резервів, погрожуючи митами, варто враховувати, що приблизно третина державного боргу США, що зберігається за кордоном, належить приватним інвесторам, на яких нелегко вплинути тарифами.

Придбання валюти

Традиційніше Казначейство могло б використовувати долари у своєму Фонді стабілізації обміну для купівлі іноземної валюти. Але збільшення пропозиції доларів таким чином призвело б до інфляції. Федеральна резервна система відповіла б викачуванням тих самих доларів із ринків, стерилізуючи вплив дій Казначейства на пропозицію грошей.

Досвід показав, що «стерилізована інтервенція» — спільна операція Казначейства та ФРС — має дуже обмежений ефект. Ці наслідки стають вираженими лише тоді, коли інтервенція сигналізує про зміну монетарної політики, у цьому випадку — в експансійнішому напрямку. З огляду на вірність цільовій інфляції у 2%, у ФРС не було б причин переходити в більш експансіоністський напрямок.

Угода з ЄС та Китаєм

Нарешті, ведуться розмови про угоду Мар-а-Лаго — угоду між США, єврозоною та Китаєм, що повторює історичну угоду Плаза про скоординовану політику для послаблення долара. Доповнюючи кроки, вжиті ФРС, Європейський центральний банк і Народний банк Китаю підвищать відсоткові ставки. Або уряди Китаю та Європи можуть вийти на валютний ринок, продаючи долари, щоб зміцнити свої валюти.

Трамп міг би використати тарифи, як важіль, подібно до того, як Річард Ніксон використовував надбавку до імпорту, щоб змусити інші країни ревальвувати свої валюти щодо долара у 1971 році, або як міністр фінансів Джеймс Бейкер посилався на загрозу протекціонізму США, щоб підписати угоду Плаза у 1985 році.

У 1971 році, однак, зростання в Європі та Японії було високим, тому їх переоцінка не була проблемою. У 1985 році інфляція, а не дефляція, була реальною та поточною небезпекою, яка схиляла Європу та Японію до жорсткості монетарної політики. Навпаки, єврозона та Китай зараз стикаються з двома привидами стагнації та дефляції. Їм доведеться зважити небезпеку для своїх економік від посилення монетарної політики та шкоду від мит ​​Трампа.

Зіткнувшись із цією дилемою, Європа, ймовірно, поступилася б, прийнявши жорсткішу монетарну політику, як плату за скасування мит Трампа та збереження співпраці з США у сфері безпеки. Китай, який бачить у США геополітичного суперника та прагне відокремитися, ймовірно, взяв би протилежний курс.

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Таким чином, передбачувана угода Мар-а-Лаго переродилася б у двосторонню американсько-європейську угоду, яка мало принесла б США користі, але завдала значної шкоди Європі.