Ціни на золото «скачуть»: чи варто робити ставку на його зростання

Якою буде ціна на жовтий метал у першу чверть року, що вплине на котирування і чи буде на ньому можливість заробити читайте у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Майже весь минулий рік ціна на золото радувала інвесторів, які раніше вклали свої гроші в цей дорогоцінний метал. 29 жовтня 2024 року ціна унції «жовтого металу» досягла свого історичного максимуму у $2 797,3.

Щоправда, потім були злети і просідання, пов'язані з геополітичними, економічними та військовими подіями в усьому світі. У результаті до 8 січня 2025 року вартість золота знизилася до $2 649,4 на момент написання цієї статті. При цьому розкид котирувань минулого року був у межах діапазону від $2 004,5 до $2 797,3 за унцію.

Вартість золота з травня 2024 року до січня 2025 року

Ціна на золото зростала на тлі збільшення попиту на нього як із боку центробанків багатьох країн, так і з боку інвестиційних фондів та приватних інвесторів.

Одним із головних додаткових мотиваторів зльоту котирувань золота можна сміливо назвати спочатку очікування зниження відсоткових ставок Федрезерва США, а потім їх реальне зниження американським регулятором до рівнів 4,25−4,5% річних до кінця 2024 року.

Цікаво, що, за даними Всесвітньої ради із золота (WGC), лише у січні-вересні 2024 року загальний попит на золото у світі (з огляду на позабіржовий ринок) збільшився на 3%, порівнюючи з показником 2023 року, і досяг 3 762 тонни. При цьому попит на золото в натуральному вираженні у 2024 році досяг максимуму за останні 15 років. І, як відзначають більшість аналітиків, драйвером зростання виступив саме інвестиційний попит на золото.

Що вплине на ціну золота у січні-березні 2025 року

Чинник Трампа

Дії та заяви Трампа та найвпливовішої частини його команди, на кшталт Ілона Маска, також впливатимуть на ціну жовтого металу.

20 січня Дональд Трамп вдруге обійме посаду президента США. З огляду на те, що торгові війни та тарифи, а також круті розвороти у зовнішній та внутрішній політиці — улюблений «коник» Дональда Трампа, інвесторам у золото доведеться уважно та постійно стежити за сигналами, які надсилатиме президент США усьому світу.

Під стать йому і один із найбагатших людей світу Ілон Маск, який неофіційно і частково офіційно входить до числа найближчих радників Дональда Трампа.

З одного боку, така непередбачуваність грає «на руку» інвесторам у золото, оскільки штовхає в цей актив дедалі більше консервативних гравців. З іншого боку, очікувані послаблення щодо крипторинків після приходу Дональда Трампа до влади, а також досить високі рівні дохідності за казначейськими зобов'язаннями США створюють гідну альтернативу вкладенням у золото з боку різних груп інвесторів.

При цьому, як серед «молоді», яка робитиме ставку на криптовалюту, так і серед представників «старшого покоління», які переважно вкладатимуться в казначейські папери та частково в акції та облігації деяких найперспективніших компаній зі списку S&P500.

Тому у ринку золота з'являються різні конкуренти у боротьбі за гроші консервативних інвесторів.

Загалом січень-березень будуть найнапруженішими щодо геополітичних новин, оскільки новий американський президент вводитиме в гру всіх членів своєї команди, які здатні своїми діями та повноваженнями серйозно впливати на поведінку та настрій усіх ринків, у тому числі — і золота.

Геополітичні та військові ризики

На котируваннях «захисного» активу позначатиметься ескалація війни в Україні, зокрема, поява в ЗМІ «вкидів» щодо ризиків застосування рф ядерної зброї.

Сюди ж належать і спалахи посилення напруженості на Близькому Сході (Сирія, Ліван, Ізраїль, Іран тощо), конфлікт Китай-США навколо Тайваню, а також безліч інших регіональних військових і політичних «сварки», що спалахують у всьому світі.

Відсоткова політика ФРС

А саме — поведінка Федрезерва США за темпами і, головне, часом зниження своїх відсоткових ставок.

Суперечливі сигнали європейської і, головне, американської економік змушують інвесторів то сподіватися на швидке продовження зниження ставок ФРС США та ЄЦБ із темпами аж до 0,5% річних за раз, то різко «лякатися» їхнього просідання максимум на 0,25% річних за одне засідання і то — під питанням.

У результаті чинник зниження відсоткових ставок регуляторів (зазвичай працює на зміцнення позицій золота на ринку і паралельно з цим на валютні ралі за парою євро/долар) зараз нагадує невмілого водія, який майже одночасно натискає в автомобілі і «газ», і «гальма».

Це призведе до періодичного пікового «шарахання» щоденних цін на золото в межах аж до $20−35 на унцію на заявах керівництва ФРС США перед кожним їх засіданням. А їх у січні-березні 2025 року буде два: 29 січня та 19 березня. Поки що очікується щонайменше одне зниження ставки ФРС США за цей період на 0,25% річних. І, найімовірніше, воно відбудеться наприкінці січня. Це дещо простимулює ситуативне зростання котирувань золота у цей період.

Як спрацюють закони ринку

Ще один чинник, який не можна не згадати, — закони ринку. Як показала практика, після кожного періоду значного зростання того чи іншого активу завжди настає період корекції. І ринок золота тут — не виняток.

По-перше, дещо просяде попит на золото з боку ювелірів. Занадто великий зліт ціни на «жовтий метал» 2024 року неминуче призводить до подорожчання золотих прикрас, що знижує платоспроможний попит на продукцію з боку покупців.

По-друге, зміна економічної ситуації у основних країнах-споживачах золота: Китаї, Індії, Туреччині тощо. Платоспроможний попит на дорогоцінний метал, золоті монети та зливки в цих країнах вочевидь знизиться на тлі уповільнення економічного зростання цих країн.

По-третє, є сигнали і з боку тих інвесторів, які робили ставку саме на спекуляцію золотом. Після деякого відкату цінників золота наприкінці осені 2024 року і в грудні багато хто з цих спекулянтів «без зайвого шуму» почав потихеньку закривати свої позиції в золоті та фіксувати прибуток. А це за масовості такого явища в січні-березні 2025 року працюватиме проти подальшого зростання цінників на «живий» та «паперовий» дорогоцінний метал.

По-четверте, дії центральних банків. У 2024 році центробанки були «союзниками» золота й активно скуповували його на ринку, поповнюючи свої ЗВР.

Але треба розуміти, що якщо під дією перерахованих вище чинників ціна золота почне ситуативно просідати, це вдарить по переоцінці балансів центробанків щодо оцінки золота, як активу. І призведе до формального збитку за цією статтею у балансах багатьох регуляторів.

Хтось із них (наприклад, той самий Народний банк Китаю) може собі дозволити подібні ситуативні просідання у своєму балансі з прицілом на стратегічні інтереси щодо нарощування своїх золотих запасів на впір доларовим активам або іншим позиціям. А хтось не зможе фізично продовжувати робити ставку на збільшення своїх золотих запасів.

У результаті центробанки залишаться «головним союзником» золота щодо підтримки його вартості на ринку, але сила цієї підтримки буде меншою, ніж у 2024 році.

По-п'яте, варто також врахувати і те, що чинником зміни вартості золота у 2025 році буде також і динаміка курсу китайського юаня щодо долара, який істотно впливатиме на ту частину ринку золота, яку зараз представляє собою рф.

Будучи одним із великих виробників золота у світі та з огляду на західні санкції, росія зараз оперує на цьому ринку за допомогою торгівлі з Китаєм за юані, а також за рахунок роботи на сірому ринку дорогоцінних металів через ланцюжки посередників. У результаті така неофіційна частина ринку значно впливає і на цінники офіційного ринку.

Скільки коштуватиме золото

Моя думка: період корекції цін на золото є неминучим. І він фактично уже розпочався після кінця жовтня 2024 року, коли золото досягло історичного максимуму.

Цей період корекції припаде на період із січня до березня 2025 року. А, найімовірніше, з огляду на всі згадані чинники, період корекції ціни золота триватиме і все перше півріччя 2025 року.

Всі описані чинники вже закладені до поточної ціни золота. Але дії Дональда Трампа у перші місяці його правління, з огляду на загрози значних торгових воєн та підвищення тарифів та мит, потенційно можуть грати на подальше зміцнення долара США. Отже, працюватимуть проти подальшого зростання цін на золото в січні-березні 2025 року.

У поєднанні зі зниженням попиту з боку ювелірної промисловості та обережними покупками золота центральними банками, це «придушить» ціни на золото у січні-березні.

Серед головних чинників, які працюють на зростання цін на золото у цей період, можна назвати геополітичну напруженість і невизначеність на всіх світових ринках, що підштовхує інвесторів до хеджування своїх ризиків та диверсифікації активів, у тому числі — і через придбання золота.

Мій прогноз щодо золота на січень-березень 2025 року — це коридор у межах від $2 480 до $2 760 за тройську унцію. На піках описаних чинників котирування можуть періодично виходити за межі цього коридору в «плюс-мінус» $30−50 на унції.

Найтурбулентнішим періодом для цін на золото буде кінець січня та весь лютий 2025 року, коли максимально спрацює ефект геополітики, військової напруженості у світі та економічних новин. А подібний мікс завжди призводить до підвищення волатильності ринків, зокрема, й ринку золота.

Ближче до другого півріччя 2025 року на ринок золота почнуть додатково впливати інфляційні чинники у найбільш економічно потужних країнах світу: насамперед — у США, ЄС, Китаї, Індії.

Якщо інфляційні очікування інвесторів у цих регіонах посиляться, а геополітична обстановка у світі залишиться все так само малопередбачуваною, то золото, як актив, знову почне зростати в ціні до мети в $2 800−2 950 за унцію. Якщо ж напруженість у світі почне знижуватися, котирування золота почнуть поступовий відкат до цілей $2 300−2 500 за унцію у другій половині 2025 року.

Як би не складався зараз геополітичний розклад у світі, я б радив українцям для диверсифікації своїх ризиків все ж таки розглядати золото, як варіант своїх заощаджень, у межах 5−7% від суми наявних у вас коштів.