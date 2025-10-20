Євро виріс, долар поки що «тупцює» на місці: чи чекати на девальвацію гривні і коли

Цей тиждень на світовому та українському валютному ринку точно буде ненудним. Але більшість чинників, які впливатимуть на поведінку учасників нашого валютного ринку найближчими днями, працюють проти гривні.

На зовнішніх ринках основними подразниками для всіх учасників будуть такі чинники:

Продовження шатдауну у США, що вже відверто лякає інвесторів та викликає соціальну напруженість у самих Штатах.

Засідання ФРС США та ЄЦБ, що наближаються, щодо відсоткових ставок (відбудуться 29 і 30 жовтня відповідно). Ці події, а особливо коментарі американського та європейського регуляторів щодо поточного стану світової та місцевих економік завжди провокують підвищену нервозність у інвесторів та спекулятивне розгойдування пари євро/долар та інших ринків.

Судячи з поведінки золота, як одного з головних індикаторів настроїв інвесторів, все погано. Золото минулого тижня побило чергові рекорди, «пробивши» рівень в $4 300 за унцію, і бадьоро попрямувало до нової мети в $4 400.

І лише позитивні сигнали про зниження напруженості та завершення війни на Близькому Сході, а також слабкі натяки на швидке закінчення шатдауну у США зупинили це зростання: до кінця тижня золото знизилося до рівнів $4 256 за унцію на момент написання статті.

Все це говорить про те, що зараз більшість гравців на фінансових майданчиках близькі до паніки, а це завжди провокує спекулятивне розгойдування ринків. Деяке просідання котирувань золота минулої п'ятниці я пов'язую просто з фіксацією прибутку окремими великими світовими гравцями.

Графік ціни на золото

Торговельна війна США та Китаю, яка вже зачепила практично всіх основних світових економічних гравців. Хтось із них «влітатиме» на подорожчанні логістики, хтось — на зниженні надходження інвестицій, а комусь це загрожуватиме й соціальними проблемами у вигляді зростання безробіття та зниження ВВП.

МВФ опублікував відразу декілька економічних новин, які показують рівень складності поточної економічної ситуації у світі. У тому числі Фонд попередив про ризик нового стрибка цін на продовольство через посуху або повені в ключових регіонах виробництва, а також пов'язані з цим можливі експортні обмеження. Нагадаю, що з березня до серпня 2025 року індекс цін МВФ на продукти харчування та напої знизився на 4,8% за рахунок падіння цін на каву, зернові та цукор.

Для України перспектива розвороту світового тренду у бік зростання цін на цукор, кукурудзу та інші зернові є гарною новиною. Але для країн, традиційно залежних від ситуації на цих ринках (переважно Африка та Азія), це може загрожувати серйозними неприємностями, аж до соціальних потрясінь і голоду. Світ стає дедалі взаємопов'язанішим, тому проблеми в інших країнах опосередковано позначаються і на ситуації у вітчизняних економіках.

Фонд також налякав світових інвесторів новиною про те, що вже до кінця цього десятиліття глобальний державний борг, найімовірніше, перевищить 100% світового ВВП, що стане найвищим показником після Другої світової війни.

За даними МВФ, існує ризик, що вже до 2029 року глобальний борг може становити 123% світового ВВП. При цьому щодо нашої країни МВФ очікує, що держборг України досягне свого пікового значення у 2026 році, перевищивши позначку у 110% ВВП.

З позитивного для України у доповіді МВФ: попри продовження війни рф проти нашої країни та активні обстріли цивільної та критичної інфраструктури прогноз зростання нашого ВВП у 2025 році збережено на рівні 2%.

Хоча треба розуміти, що за збереження високого рівня інфляції та складності статистичного обліку в умовах війни таке прогнозне зростання українського ВВП перебуває в межах статистичних відхилень, тобто фактично і це зростання може виявитися більше «на папері», аніж економічною реальністю.

Серед внутрішніх чинників, які вплинуть на поведінку українського валютного ринку найближчим часом, варто зазначити:

Завершення періоду бюджетних платежів у клієнтів, нюанси опалювального сезону 2025 року та завершення збирання врожаю в аграріїв. У понеділок-вівторок компанії ще продовжать активно розраховуватися з державою за податками та зборами. Відповідно, експортери активніше продаватимуть свій валютний виторг. Одночасно необхідність таких розрахунків обмежить можливості імпортерів із купівлі валюти.

Основний етап збирання врожаю в аграріїв вже майже завершено, і їхня активність із продажу валюти почне досить швидко знижуватися. А ось потреба у валюті для закупівлі газу під поточний опалювальний сезон, навпаки, зростатиме.

У результаті до кінця року Нацбанку доведеться дедалі активніше витрачати резерви на міжбанку для підтримки курсу нацвалюти на торгах. Тобто девальваційний тиск на гривню найближчим часом серйозно зросте.

Збереження напруженості на фронтах та продовження обстрілів рф інфраструктури України. Це працює проти гривні, оскільки знижує ділову активність в Україні та завдає суттєвих збитків як державі, так і бізнесу. Зокрема, збільшує потребу в критичному імпорті — від енергоносіїв до обладнання. А це підвищує попит на валюту на міжбанку.

Прогноз курсу долара та євро на 20−24 жовтня

Міжбанк

Настрій на плавну девальвацію гривні серед учасників ринку збережеться. І це позначатиметься на поведінці всіх учасників торгів.

За моїми прогнозами, щоденний обсяг угод на міжбанку за системою Блумберг у період із 20 до 24 жовтня перебуватиме в межах від $165 млн до $270 млн. Основними покупцями валюти будуть держкомпанії, які забезпечують потреби оборони та енергетики, імпортери газу, дизпалива та бензину.

Можливо, що на тлі екстрених відключень світла у терміновому порядку державі доведеться імпортувати електроенергію у наших найближчих західних сусідів, що також збільшить купівлю валюти на міжбанку під цілі держкомпаній.

Більшість чинників, які впливатимуть на поведінку учасників валютного ринку найближчими днями, працюють проти гривні. Тому, Нацбанк продовжить практику практично щоденної присутності на торгах із інтервенціями з продажу долара для мінімізації валютних коливань курсу долара щодо гривні та закриття дефіциту валюти.

У цій ситуації, опосередковано «через долар», НБУ намагатиметься згладжувати й стрибки курсу євро на нашому міжбанку. За моїми розрахунками, на підтримку курсу гривні регулятору за 20−24 жовтня доведеться витратити від $490 млн до $790 млн.

За моїм прогнозом, коридор за парою євро/долар на міжнародному ринку в цей період перебуватиме в межах від 1,157 до 1,178 долара за євро.

Тоді, за прогнозного коридору з котирувань безготівкового долара на торгах у цей період у межах від 41,55 до 41,95 гривень, курс євро на міжбанку теоретично може перебувати в межах коридору від щонайменше 48,07 гривень до максимум 49,42 гривень.

Але, з огляду на опосередкований вплив на курс євро нацбанківської політики «гнучкого курсоутворення», прогнозний коридор за безготівковим євро цими днями, за моїм прогнозом, перебуватиме у вужчих межах — від 48,40 до 49,25 гривень.

Готівковий ринок

Спред за доларом цього тижня перебуватиме в межах 20−25 копійок. А за євро, з огляду на підвищені валютні ризики, власники обмінників та банківські каси розширять спред до 20−40 копійок. Оптові ж обмінні пункти пропрацюють у ці дні зі своїм звичайним робочим спредом у межах 15−20 копійок, але постійно озиратимуться на поведінку євро на міжбанку і часто коригуватимуть свої котирування протягом дня, залежно від поведінки безготівкового євро на торгах.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,30 до 42,20 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,40 до 42,15 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 48,20 до 49,40 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 48,50 до 49,35 гривень.