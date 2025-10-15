МВФ попередив про ризик нового стрибка світових цін на продовольство

МВФ попередив, що ймовірне посилення кліматичного явища Ла-Нінья у четвертому кварталі може розвернути нинішній тренд на падіння світових цін на продукти харчування. Ризики пов’язані з посухами або паводками у ключових регіонах виробництва та можливими експортними обмеженнями. Про це пише Бізнес.Цензор з посиланням на жовтневий World Economic Outlook.

Деталі

Зазначається, що з березня по серпень 2025 року індекс цін на продукти харчування та напої МВФ знизився на 4,8%. Найбільший внесок дали кава, зернові та цукор — падіння цін на ці продукти обумовили рекордні врожаї та слабший попит.

Зокрема, зернові подешевшали на 11,1% завдяки високим прогнозам і врожаям у США, Бразилії та Аргентині. Кава втратила 16,7% після поліпшення перспектив збору в Бразилії та на тлі невизначеності щодо тарифної політики США. Ціни на кукурудзу знизилися на 11,9% через рекордний бразильський урожай у другому кварталі та сприятливу погоду в США.

Короткочасні збої в торгівлі спричинили серпневий відскок цін після запровадження Вашингтоном нових тарифів щодо Бразилії. Ефект виявився тимчасовим, але показав чутливість ринку до торговельних рішень.

МВФ попереджає, що охолодження поверхневих вод Тихого океану в фазі Ла-Нінья може змістити баланс пропозиції через погодні аномалії. Додатковий проінфляційний ризик — експортні обмеження, які зменшують міжнародну пропозицію навіть за низьких внутрішніх цін у країнах-експортерах.