Долар вже вище 42 грн/$: що сталося і наскільки можна буде купити валюту у вихідні

Цей тиждень на валютному ринку України пройшов під знаком поступової девальвації нацвалюти. І для цього було достатньо причин.

Після того, як наполегливі рекомендації МВФ нашому Нацбанку провести контрольовану девальвацію гривні набули широкого розголосу, у професійному фінансовому середовищі та ЗМІ розпочалося широке обговорення швидкого ослаблення позицій гривні. А подібні прогнози завжди знаходять відгук у наших громадян та бізнесу, які продовжують оцінювати стан української економіки за цінниками в обмінниках та на міжбанку.

Курсове питання було у центрі уваги й під час прес-конференції за результатами засідання регулятора з процентної ставки. Основний меседж ринку від голови НБУ Андрія Пишного — останнє слово при ухваленні такого рішення залишається за Нацбанком.

Саме рішення НБУ зберегти облікову ставку на поточному рівні 15,5% річних, незважаючи на критику, виглядає обґрунтованим, якщо врахувати наявність серйозної загрози нового прискорення інфляції. Саме таке рішення чекала більшість великих гравців ринку, тому на поведінку курсу його оголошення не вплинуло.

З іншого боку, для деякого послаблення нацвалюти, окрім побажань МВФ, є економічні причини:

Попит на валюту активно зростає через збільшення потреб у ній з боку енергетичних компаній для закупівлі імпортного газу під опалювальний сезон. Крім того, знову почастішали обстріли росією цивільної інфраструктури та виробничих об'єктів. А це означає, що потрібні додаткові закупівлі для поповнення втрат електрогенерації та обладнання. А підвищений попит на валюту завжди виливається у зростання курсу долара та євро щодо гривні.

Зростання негативного сальдо торгівлі. За даними Державної митної служби, негативне сальдо торгівлі України за січень-вересень 2025 року вже становило $30,6 млрд: при імпорті в $60,1 млрд наша країна змогла експортувати товарів і послуг лише на $29,5 млрд. Для довідки: за такий же період 2024 року негативне сальдо торгівлі становило $20.

І це ще явно не межа з урахуванням традиційно негативного для нашої зовнішньої торгівлі 4-го кварталу року, коли зростають потреби у закупівлі енергоносіїв під опалювальний сезон, а витрати на війну (у тому числі й валютні) лише зростають.

Чергове збільшення видаткової частини бюджету-2025 цього разу на 325 млрд гривень, з яких приблизно 70% піде на різні виплати військовослужбовцям. Це створить додатковий тиск на курс гривні, оскільки військові активно купують за отримані гроші валюту. Також такі суми додаткових грошей здатні підняти ціни на товари та послуги.

Наближення закінчення року, коли бюджет розраховується за своїми зобов'язаннями з контрагентами, що також призводить до сплеску попиту на валюту з боку імпортерів, які працюють з бюджетними організаціями і кому після отримання коштів від держави потім треба розрахуватися зі своїми зовнішньоекономічними партнерами.

Цього тижня спрацювали одразу два чинники — наближення кінця місяця, коли імпортери розраховуються на звітну дату зі своїми іноземними партнерами, а також бажання багатьох великих компаній максимально швидко закрити свої зовнішньоекономічні зобов'язання на тлі чуток про можливу девальвацію. Плюс активніші покупки валюти імпортерами енергоносіїв.

У результаті за період з 20 по 24 жовтня курс продажу долара на українському міжбанку зріс відразу на 32 копійки — з рівня 41,745/41,775 до 42,0650/42,0950 гривень за долар. А ввечері п'ятниці, 24 жовтня, в обмінниках фінкомпаній та в касах більшості банків готівковий долар продавався по 42,15 — 42,30 гривень. Тобто курс долара бадьоро подолав психологічну позначку 42 гривні за долар і пішов вище.

Графік курсу долара (міжбанк)

Графік курсу готівкового долара

З меншими втратами для гривні пройшов тиждень по євро, де за період з 20 по 24 жовтня курс продажу безготівкового євро зріс на 23 копійки — з рівня 48,6788/48,6971 до 48,9173/ 48,9312 гривень, а готівку євро ввечері п'ятниці 24.

Але тут не було заслуги української економіки, просто на міжнародних ринках євро щодо долара дещо просів до рівнів 1,158−1,163. І при перерахунку курсів пар євро/долар та долар/гривня наша валюта девальвувала щодо євро менше порівняно з її просіданням щодо долара.

Графік долар/євро

Курс євро на міжбанку

Курс євро на готівковому ринку

Наступний тиждень буде багатим на події, які завжди суттєво впливають на поведінку як міжнародного валютного ринку щодо пари євро/долар, так і на тренди нашого міжбанку.

Четвертий тиждень шатдауну в США у поєднанні із закінченням місяця та засіданнями ФРС США (29 жовтня) та ЄЦБ (30 жовтня) за відсотковими ставками здатні серйозно розкачати міжнародний та український валютні ринки. Плюс не дають розслабитись бізнесу та громадянам більшості країн світу геополітичні новини. А це теж додає знервованості на всіх сегментах світового ринку — від сировинного до фондового.

У цій ситуації власникам обмінників на вихідних немає сенсу брати на себе валютні ризики, що явно зростають. Щоб їх мінімізувати, фінансисти розширять спред між купівлею та продажем як щодо долара, так і євро. По долару вони виставлять спред у межах 20−30 копійок, євро розширять його до 20−40 копійок, а деякі мережі обмінників навіть до 50−80 копійок на євро.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 25−26 жовтня

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі у більшості обмінників фінкомпаній та у працюючих касах відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,60 до 42,05 гривень та продаж від 42,10 до 42,40 гривень .

Курс готівкового євро перебуватиме в межах коридору: прийом від 48,70 до 49 гривень та продаж від 49,20 до 49,40 гривень .

Істотний розкид котирувань купівлі та продажу по американській валюті та євро в ці вихідні дасть чудовий шанс спекулянтам заробити на різниці цінників різних мереж оптових та роздрібних обмінних пунктів.