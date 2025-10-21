Multi від Мінфін
21 жовтня 2025, 10:19

Комітет ВР підтримав зміни до Бюджету-2025 в цілому: 325 мільярдів підуть на оборону

Бюджетний комітет підтримав зміни до Бюджету-2025 в цілому. Цей бюджет додає +325 млрд грн на оборону. Про це повідомила голова бюджетного комітету В Р Роксолана Підласа.

Бюджетний комітет підтримав зміни до Бюджету-2025 в цілому.

Деталі

Вона закликала усіх народних депутатів підтримати сьогодні в залі голосування цього законопроєкту за основу і в цілому, «оскільки 1−2 листопада кошти на виплати грошового забезпечення мають бути перераховані у війська».

«Затримок за весь час повномасштабного вторгнення не було», — зазначила Підласа.

«Законопроєкт № 14103 пропонує збільшити видатки для сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд грн (не 317 млрд, як повідомили в медіа)», — нагадує вона.

З них (вичерпний перелік): +210,9 млрд грн — ЗСУ, +99,1 млрд — виробництво і закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ, +8,1 млрд грн — Національній гвардії.

Також +4,3 млрд грн — для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв'язку, +1,3 млрд грн — для СБУ, +918 млн грн — Державній спеціальній службі транспорту, +83 млн грн — Державній прикордонній службі, +28,8 млн грн — для ГУР МО, +8 млн грн — для СЗР.

Покрити цю суму планується з кількох джерел.

Так, 294,3 млрд грн — міжнародна допомога (це 6 млрд євро «безповоротної позички» ERA loans, з європейської частки. Повертати ці гроші Україні не потрібно і відсотки за користування грошима не нараховуються)

Ще 10,4 млрд грн — скорочення невійськових витрат (з них найбільш суттєві скорочення: 6,45 млрд — очікувана економія від обслуговування державного боргу та 3 млрд — економія на гарантійних зобов'язаннях держави, які в цьому році не має потреби виплачувати) і майже 1 млрд грн за пропозиціями окремих державних органів.

20 млрд грн — очікуване збільшення надходжень від ПДФО і військового збору, від виплат грошового забезпечення військовим в листопаді-грудні (оскільки загальна сума видатку на оплату праці збільшується, то збільшуються і податки від доходів фіз осіб).

Розгляд цих змін до Бюджету-2025 очікується у Верховній Раді сьогодні, 21 жовтня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
