Питання подальшої валютно-курсової політики та можливої девальвації гривні знаходиться у повній відповідальності Національного банку України. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу, коментуючи дискусії з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
«Рішення за нами»: голова НБУ прокоментував питання девальвації гривні на тлі співпраці з МВФ
Незалежність рішень та відповідальність
Пишний підкреслив, що співпраця з МВФ завжди концентрується навколо питань цінової стабільності та зовнішньої стійкості української економіки.
НБУ реалізує свою валютно-курсову політику відповідно до стратегічних документів, погоджених у рамках чинної програми МВФ.
«Ми розуміємо, як і наші партнери, що остаточне рішення, як і відповідальність, залишається за Нацбанком», — заявив голова НБУ.
Пишний додав, що найближчими тижнями відбудуться дискусії, присвячені обговоренню нової програми співпраці.
«Політика Національного банку була і залишається спрямована на те, щоб забезпечити цінову стабільність, стійкість валютного ринку, правабливість гривневих активів і макрофінансову стабільність», — підкреслив очільник Нацбанку.
Нагадаємо
Нещодавно Bloomberg повідомляв про те, що МВФ посилює тиск на НБУ з вимогою провести контрольовану девальвацію гривні. Це питання ризикує стати джерелом напруги напередодні вирішальних переговорів щодо нового пакета фінансування на суму до $8 мільярдів.
Коментарі