Долар продовжує падати: чи означає це його занепад?

Як правило, долар зміцнюється за часів економічних чи геополітичних потрясінь. Але у 2026 році значна частина невизначеності та політичних заворушень пов'язана зі США. Більше того, американський президент Дональд Трамп схвалює падіння американської валюти. За останній рік долар загалом упав на 9% по відношенню до кошика світових валют, а в січні досяг найслабшого рівня з березня 2022 року. І, схоже, фактори, що чинять на нього тиск, нікуди не подінуться. Про те, що потрібно знати про падіння долара і на що очікувати, якщо валюта США залишиться під тиском, пише Bloomberg. «Мінфін» вибрав головне.

Чому долар слабшає

На американську валюту тисне кілька чинників. Аналітики кажуть, що непередбачувана зовнішня політика адміністрації Трампа, включно з його періодичними загрозами захопити Гренландію, підриває звичайну роль долара як «тихої гавані» за часів невизначеності.

Також чинять тиск на американську валюту неодноразові нападки Трампа на незалежність Федеральної резервної системи, як і можливість подальшого зниження відсоткових ставок центральним банком. Нижчі відсоткові ставки тягнуть долар вниз, оскільки інвестори шукають в інших місцях більш високу прибутковість своїх заощаджень.

З іншого боку, адміністрація Трампа та багато аналітиків стверджують, що долар переоцінений, і його зниження — це розплата, до якої світ мав бути готовим. Під час свого першого терміну Трамп наголошував, що протягом десятиліть, у рамках основ глобалізації, курс долара штучно завищувався рештою світу. Звинувачення у валютних маніпуляціях були поширені як мінімум останні два десятиліття. Китай та інші азіатські країни часто критикували штучне заниження курсів своїх валют, а європейські чиновники робили напрочуд відверті визнання про те, що не хочуть, щоб євро перевищував певні рівні.

10 лютого міністр торгівлі США Говард Латник заявив, що поточний курс долара може бути ближчим до свого природного рівня.

Джерело: Bloomberg Індекс Bloomberg Dollar Spot відстежує динаміку кошика з 10 провідних світових валют по відношенню до долара США

Як змінилася довіра до долара США

На думку аналітиків, побоювання, що посилюють тиск на долар, торкаються самої суті того, як керує країною адміністрація Трампа. Домінуючій валюті потрібна сильна демократія, елементи якої включають верховенство закону, незалежний центральний банк, вільні та чесні вибори та свободу преси. Друга адміністрація Трампа піддала ці основи випробуванню.

Трамп неодноразово говорив про бажання звільнити голову ФРС Джерома Пауелла, а Міністерство юстиції розпочало розслідування щодо ремонту штаб-квартири ФРС — крок, який двопартійна група законодавців назвала політично вмотивованим. Трамп також чинив тиск на ФРС з метою зниження відсоткових ставок і ясно дав зрозуміти, що очікує від Кевіна Уорша, свого кандидата на заміну чинному голові Федрезерва Джерому Пауелл, проведення цієї політики. Усі ці кроки, на думку аналітиків, підточили довіру до американської валюти.

Ще одне джерело тиску на долар — це борговий тягар Америки. Державний борг США зріс до $38 трлн. Його ставлення до валового внутрішнього продукту нині перевищує 100%, що є найвищим рівнем із часів закінчення Другої світової війни. Зростання федеральних запозичень шкодить долару: це підриває довіру інвесторів до спроможності США виконувати свої боргові зобов'язання.

Чи хочуть США, як і раніше, сильний долар

Адміністрація Трампа надсилає змішані сигнали. Трамп часто натякає, що хотів би послаблення долара стосовно інших основних валют, бачачи у цьому спосіб стимулювати попит американські товари. Але він також висловлюється про бажання, щоб долар зберіг свій статус якоря світових фінансів. Президент та його адміністрація продовжують надсилати суперечливі сигнали.

27 січня цього року на запитання, чи непокоїть його недавнє падіння долара, Трамп відповів журналістам: «Ні, я думаю, це чудово». Його зауваження практично закріпили думку, що американська валюта рухається до подальшого зниження.

На день пізніше міністр фінансів Скотт Бессент знову підтвердив, що США дотримуються своєї давньої політики «сильного долара».

Читайте також: Чому фіатні валюти неминуче програють золоту і як захистити свій капітал

Чи може долар втратити статус світової резервної валюти

Щоб головним резервним активом стала інша валюта, знадобиться монументальне зрушення у світових фінансах, економічному зростанні та геополітиці. Будь-яке таке зрушення буде повільним, враховуючи, наскільки глибоко вкоренився долар. Він продовжує домінувати частково тому, що економіка США є величезною — вона дорівнює економікам Китаю (№ 2), Німеччини (№ 3) і Японії (№ 4) разом узятим. Станом на червень 2024 року іноземні інвестори володіли американськими акціями та облігаціями на $31 трлн, і для позбавлення від них знадобиться час.

Будь-яка спроба витіснити долар вимагатиме валюти з глибокими та ліквідними ринками боргових зобов'язань, чого не може запропонувати жодна інша країна. Відсутність єдиного боргового ринку єврозони, який міг би конкурувати з доларом, нещодавно викликало жаль як у голови Європейського центрального банку Крістін Лагард, так і у глави Міжнародного валютного фонду Кристаліни Георгієвої.

Імовірніше, що світ вступить у період багатополярної валютної системи, де долар буде домінуючим, але, можливо, меншою мірою, ніж сьогодні.

Хто виграє та програє від послаблення долара

Стійке ослаблення долара щодо інших основних валют, ймовірно, стане благом для американських експортерів та виробників. Це означає, що закордонні покупці американських товарів матимуть більш високу купівельну спроможність, оскільки їхні валюти зміцняться по відношенню до долара.

Однак обробна промисловість становить набагато меншу частку в економіці США, ніж десятиліття тому, а значить, будь-яке піднесення в секторі може виявитися не таким вже й великим благом, як деякі можуть подумати. У 1950-х роках понад 30% працюючих американців були зайняті в промисловості. Ця цифра впала нижче за 8%, навіть незважаючи на обіцянки Трампа реіндустріалізувати країну.

Ослаблення долара може ускладнити картину для економічного зростання США, оскільки воно зазвичай стимулює інфляцію, оскільки американські споживачі змушені платити більше за товари неамериканського виробництва.

І якщо ця тенденція збережеться, це, ймовірно, призведе до зростання процентних ставок, що вдарить по споживачах через зростання вартості іпотечних кредитів, автокредитів та боргів за кредитними картками.

Вищі ставки також означають, що уряду США доведеться платити більше за фінансування дефіциту бюджету, що може спонукати Конгрес розглянути питання про різке скорочення бюджетних видатків.

Читайте також: Глобальні амбіції євро та юаня прискорюють падіння долара

Чи траплялося таке раніше

Розмови про захід долара час від часу спливали і раніше. У 1990-х роках японська єна привертала увагу як потенційного суперника. На початку 2000-х років євро здавалося можливим претендентом, перш ніж кредитна криза на континенті підірвала статус валюти.

Події у самих США, включаючи відмову від золотого стандарту у 1971 році та фінансову кризу 2008 року, також загрожували домінуванню долара. Щоразу валюта витримувала, значною мірою завдяки економічній могутності Америки та відсутності явного суперника на горизонті.